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Шеньчжень
1:3
Конец матча

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0'
6' Желтая карточка
Liyn Yang
0:1
28' Гол
Ши-Хао Вэй
0:2
38' Гол
Линьпэн Чжан
1:2
53' Гол
John Mary
74' Желтая карточка
Лин Гао
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Паулиньо Жозе
1:3
82' Гол
Паулиньо Жозе
90'+6
23
Guo
Wei
56
Haofeng
Xu
4
Wei
Qiao
11
Yuan
Zhang1
25
Haolun
Mi
10
Сельнес
Оле
8
Wai-Tsun
Dai
28
Yuanyi
Li
20
Кэ
Сунь
12
John
Mary
9
Harold
Preciado
32
Dianzuo
Liu
5
Линьпэн
Чжан
2
Браунинг
Тайас
23
Ji-Su
Park
21
Гао
Чжуньи
6
Ляо
Лишэн
10
Чжи
Чжэн
8
Паулиньо
Жозе
26
Талиска
Андерсон
7
Ши-Хао
Вэй
17
Liyn
Yang
Шеньчжень
4-3-3
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-3

Ход матча

6'
 
Liyn Yang
28'
0:1
Ши-Хао Вэй
38'
0:2
Линьпэн Чжан
(Ляо Лишэн)
46'
Тьеви Бифума
Кэ Сунь
 
53'
John Mary
(Тьеви Бифума)
1:2
63'
 
Элкесон Кардосо
Талиска Андерсон
63'
 
Xin Xu
Ляо Лишэн
70'
Чжипэн Цзян
Yuan Zhang1
 
71'
Shuai Pei
Haolun Mi
 
74'
Лин Гао
 
79'
 
Bowen Huang2
Чжи Чжэн
80'
 
Паулиньо Жозе
82'
1:3
Паулиньо Жозе
84'
 
Yihao Zhong
Ши-Хао Вэй
85'
Цзю Янь
Yuanyi Li
 
85'
 
Чао Хэ
Паулиньо Жозе
88'
Qiang Jin
Wai-Tsun Dai
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 19 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеньчжень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. John Mary 3 (1) 1
2. Harold Preciado 1 (1) 0.33
3. Лин Гао 1 (1) 0.33
4. Тьеви Бифума 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ши-Хао Вэй 4 1.33
2. Паулиньо Жозе 2 0.67
3. Талиска Андерсон 1 (1) 0.33
4. Элкесон Кардосо 1 0.33
5. Гао Чжуньи 1 0.33
6. Линьпэн Чжан 1 0.33
7. Liyn Yang 0 0
8. Ляо Лишэн 0 0
9. Фан Меи 0 0

Карточки

Шеньчжень
# Игрок      
1. Лин Гао 1 0
2. Сон Чжу-Хунь 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок      
1. Ляо Лишэн 1 0
2. Фан Меи 1 0
3. Dianzuo Liu 1 0
4. Liyn Yang 1 0
5. Bowen Huang2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеньчжень 0 0 0 50% (2) 50% (2) 0
 Гуанчжоу Эвергранд 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -
Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье
Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Чжоэр Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Урава Редс Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Урава Редс 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Ухань Чжоэр Касима Антлерс 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Цзянсу Сунин 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Касима Антлерс Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шаньдун Лунэн 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Пекин Женьхе Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ

Последние игры между собой

Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Цзянсу Сунин 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Шаньдун Лунэн 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Шанхай Шэньхуа 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Шеньчжень 3 1 0 2 6 - 6 3
6. Далянь Ифан 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
7. Хэнань Цзянье 2 0 1 1 4 - 5 1
8. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Бэйцзин Гоань 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Ухань Чжоэр 2 1 0 1 2 - 1 3
4. Шицзячжуан 2 0 2 0 4 - 4 2
5. Чуньцинь Лифан 2 0 1 1 3 - 4 1
6. Циндао Хайню 2 0 1 1 2 - 4 1
7. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 3 - 5 1
8. Хэбей Форчун 2 0 1 1 2 - 6 1
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  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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