Шеньчжень
1:3
Конец матча
Стадион: Dalian Football Youth Training Base
Гуанчжоу Эвергранд
6' Желтая карточкаLiyn Yang
0:1
28' ГолШи-Хао Вэй
0:2
38' ГолЛиньпэн Чжан
1:2
53' ГолJohn Mary
74' Желтая карточкаЛин Гао
80' Undefined phrase: football_event_Паулиньо Жозе
1:3
82' ГолПаулиньо Жозе
23
Guo
Wei
56
Haofeng
Xu
4
Wei
Qiao
11
Yuan
Zhang1
25
Haolun
Mi
10
Сельнес
Оле
28
Yuanyi
Li
20
Кэ
Сунь
12
John
Mary
32
Dianzuo
Liu
23
Ji-Su
Park
21
Гао
Чжуньи
10
Чжи
Чжэн
17
Liyn
Yang
- Основной состав
-
23 Guo WeiВратарь
-
56 Haofeng XuЗащитник
-
4 Wei QiaoЗащитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
20 Кэ СуньНападающий
-
12 John MaryНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Zhen GeЗащитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
- Полузащитник
-
19 Тьеви БифумаПолузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
-
18 Цзю ЯньНападающий
-
24 Xin Zhou2
-
26 Qiang Jin
-
17 Yue Liu
-
-
57 Yue Xu
-
36 Жоу Яюн
-
Главный тренер: Донадони Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
32 Dianzuo LiuВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ji-Su ParkЗащитник
-
21 Гао ЧжуньиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Чжи ЧжэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Liyn YangНападающий
- Запасные игроки
-
3 Фан МеиЗащитник
-
38 Имин ЛюЗащитник
-
35 Сюэпэн ЛиЗащитник
-
11 Чжан СювэйПолузащитник
-
12 Xin XuПолузащитник
-
36 Чао ХэПолузащитник
- Нападающий
-
27 Shaocong Wu
-
15 Dinghao Yan
-
16 Bowen Huang2
-
33 Yihao Zhong
-
13 Weiguo Liu
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
28'
0:1
38'
0:2
46'
53'
1:2
74'
79'
80'
82'
1:3
85'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 7
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|John Mary
|3 (1)
|1
|2.
|Harold Preciado
|1 (1)
|0.33
|3.
|Лин Гао
|1 (1)
|0.33
|4.
|Тьеви Бифума
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ши-Хао Вэй
|4
|1.33
|2.
|Паулиньо Жозе
|2
|0.67
|3.
|Талиска Андерсон
|1 (1)
|0.33
|4.
|Элкесон Кардосо
|1
|0.33
|5.
|Гао Чжуньи
|1
|0.33
|6.
|Линьпэн Чжан
|1
|0.33
|7.
|Liyn Yang
|0
|0
|8.
|Ляо Лишэн
|0
|0
|9.
|Фан Меи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лин Гао
|1
|0
|2.
|Сон Чжу-Хунь
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ляо Лишэн
|1
|0
|2.
|Фан Меи
|1
|0
|3.
|Dianzuo Liu
|1
|0
|4.
|Liyn Yang
|1
|0
|5.
|Bowen Huang2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеньчжень
|0
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
|0
|Гуанчжоу Эвергранд
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье
Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Чжоэр Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: + = -Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Урава Редс Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Урава Редс 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Ухань Чжоэр Касима Антлерс 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Цзянсу Сунин 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Касима Антлерс Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шаньдун Лунэн 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Пекин Женьхе Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ
Последние игры между собой
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Цзянсу Сунин
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Шаньдун Лунэн
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|5.
|Шеньчжень
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|6.
|Далянь Ифан
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|7.
|Хэнань Цзянье
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|8.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Бэйцзин Гоань
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Ухань Чжоэр
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|Шицзячжуан
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|5.
|Чуньцинь Лифан
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|6.
|Циндао Хайню
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|7.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|8.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1