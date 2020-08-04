Второй тайм

96' Гуанчжоу Эвергранд заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Шеньчжень

93' Liyu Yang не смог попасть в створ ударом издали

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Выглядело как неплохой момент. Цзю Янь из команды Шеньчжень закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

89' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Ji-Soo Park выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Liyu Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Тактическая замена. Паулиньо уходит с поля и его заменяет Чао Хэ

85' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Г О О О О Л - Паулиньо забивает!

81' Паулиньо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде

81' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Гуанчжоу Эвергранд , отменен из-за офсайда.

80' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

80' Г О О О О О Л! Гуанчжоу Эвергранд забивает! Паулиньо отличился.

79' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Xin Xu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Игрок из команды Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Ji-Soo Park выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Го Вэй взял и забрал мяч на выходе

74' Рефери не любит споров - именно за это Лин Гао сейчас получил желтую

74' Ши-Хао Вэй навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Паулиньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Игрок из команды Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

71' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Чжаб Юан получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Чжаб Юан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Линьпэн Чжан получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Линьпэн Чжан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Удар от ворот произведет Шеньчжень

61' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Шеньчжень

56' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Шеньчжень

55' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Harold Preciado из команды Шеньчжень делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' Матч возобновлен

53' Dianzuo Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Dianzuo Liu взял и забрал мяч на выходе

50' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Шеньчжень имеет хороший шанс забить.

48' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота