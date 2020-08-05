Хэнань Цзянье
Позже
Стадион: Dalian Sports Center Stadium
Гуанчжоу Фули
17
Yan
Wu
12
Changjie
Du
25
Hao
Chen
III
5
Цао
Гу
20
Boxuan
Feng
28
Ма
Ксянгью
8
Чоу
Тим
29
Ivo
I
22
Jiaqi
Han
20
Miao
Tang
II
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
25
Zhechao
Chen
15
Tixiang
Li
11
Renato
III
21
Feiya
Chang
- Основной состав
-
17 Yan WuВратарь
-
12 Changjie DuЗащитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
- Защитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Защитник
-
20 Boxuan FengПолузащитник
-
28 Ма КсянгьюПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
29 Ivo IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Guoming WangВратарь
- Защитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
15 Yusong NiПолузащитник
-
22 Сун БосюаньПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongНападающий
-
2 Jing Guo
-
4 Xuan Han
-
18 Haiwang Song
-
27 Ziyi Niu
-
32 Ye Yuan
-
31 Chuang Huang
-
Главный тренер: Yang Ji
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
20 Miao Tang IIЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
25 Zhechao ChenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Tixiang LiПолузащитник
-
11 Renato IIIНападающий
- Нападающий
-
21 Feiya ChangНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Zhizhao ChenЗащитник
-
13 Chugui YeПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Chao ZengПолузащитник
-
23 Lin LuПолузащитник
-
33 Bo JinНападающий
-
42 Huapeng Wang
-
37 Yongjun Wen
-
17 Yuncheng Fu
-
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурадо Энрике
|3 (1)
|1.5
|2.
|Zhao Ke
|1
|0.5
|3.
|Ivo I
|0
|0
|4.
|Boxuan Feng
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шангуань Ван
|1
|0
|2.
|Дурадо Энрике
|1
|0
|3.
|Чоу Тим
|1
|0
|4.
|Ма Ксянгью
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Zhechao Chen
|2
|0
|2.
|Songyi Li
|1
|0
|3.
|Miao Tang II
|1
|0
|4.
|Chun Lok Than
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хэнань Цзянье
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: + = -Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье
Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:2 Шаньдун Лунэн Далянь Ифан 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: + = -Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд
Тай По 2:2 Гуанчжоу Фули Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Ухань Чжоэр 2:1 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:4 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:3 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Фули 2:2 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 5:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 3:2 Гуанчжоу Фули
Последние игры между собой
Хэнань Цзянье: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Гуанчжоу Фули: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 4:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Цзянсу Сунин
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|Шаньдун Лунэн
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Шеньчжень
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|6.
|Хэнань Цзянье
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|7.
|Далянь Ифан
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|8.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Бэйцзин Гоань
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Ухань Чжоэр
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|Шицзячжуан
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|5.
|Чуньцинь Лифан
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|6.
|Циндао Хайню
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|7.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|8.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1