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Хэнань Цзянье
 
Позже

Стадион:
Гуанчжоу Фули
17
Yan
Wu
12
Changjie
Du
25
Hao
Chen
III
6
Шангуань
Ван
5
Цао
Гу
13
Abduwal
Ablet
20
Boxuan
Feng
28
Ма
Ксянгью
8
Чоу
Тим
29
Ivo
I
9
Дурадо
Энрике
22
Jiaqi
Han
20
Miao
Tang
II
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
25
Zhechao
Chen
4
Gong
Zhang
16
Chun
Lok
Than
15
Tixiang
Li
11
Renato
III
7
Захави
Эран
21
Feiya
Chang
Хэнань Цзянье
5-4-1
Гуанчжоу Фули
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурадо Энрике 3 (1) 1.5
2. Zhao Ke 1 0.5
3. Ivo I 0 0
4. Boxuan Feng 0 0
Гуанчжоу Фули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Хэнань Цзянье
# Игрок      
1. Шангуань Ван 1 0
2. Дурадо Энрике 1 0
3. Чоу Тим 1 0
4. Ма Ксянгью 1 0
Гуанчжоу Фули
# Игрок      
1. Zhechao Chen 2 0
2. Songyi Li 1 0
3. Miao Tang II 1 0
4. Chun Lok Than 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хэнань Цзянье 25% (1) 0 0 25% (1) 0 50% (2)
 Гуанчжоу Фули 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: + = -
Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье
Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:2 Шаньдун Лунэн Далянь Ифан 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд
Тай По 2:2 Гуанчжоу Фули Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Ухань Чжоэр 2:1 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:4 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:3 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Фули 2:2 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 5:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 3:2 Гуанчжоу Фули

Последние игры между собой

Хэнань Цзянье: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Гуанчжоу Фули: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига
Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 4:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Цзянсу Сунин 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Шанхай Шэньхуа 3 2 0 1 4 - 4 6
4. Шаньдун Лунэн 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Шеньчжень 3 1 0 2 6 - 6 3
6. Хэнань Цзянье 2 0 1 1 4 - 5 1
7. Далянь Ифан 3 0 1 2 4 - 6 1
8. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Бэйцзин Гоань 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Ухань Чжоэр 2 1 0 1 2 - 1 3
4. Шицзячжуан 2 0 2 0 4 - 4 2
5. Чуньцинь Лифан 2 0 1 1 3 - 4 1
6. Циндао Хайню 2 0 1 1 2 - 4 1
7. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 3 - 5 1
8. Хэбей Форчун 2 0 1 1 2 - 6 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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