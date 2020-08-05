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Хэнань Цзянье
1:1
Конец матча

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0'
4' Желтая карточка
Chun Lok Than
6' Желтая карточка
Чоу Тим
1:0
10' Гол
Boxuan Feng
33' Желтая карточка
Дурадо Энрике
51' Желтая карточка
Захави Эран
1:1
59' Гол
Захави Эран
86' Желтая карточка
Chugui Ye
88' Желтая карточка
Hao Chen III
89' Желтая карточка
Miao Tang II
90'+5
17
Yan
Wu
12
Changjie
Du
25
Hao
Chen
III
6
Шангуань
Ван
5
Цао
Гу
13
Abduwal
Ablet
20
Boxuan
Feng
28
Ма
Ксянгью
8
Чоу
Тим
29
Ivo
I
9
Дурадо
Энрике
22
Jiaqi
Han
20
Miao
Tang
II
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
25
Zhechao
Chen
4
Gong
Zhang
16
Chun
Lok
Than
15
Tixiang
Li
11
Renato
III
7
Захави
Эран
21
Feiya
Chang
Хэнань Цзянье
5-4-1
Гуанчжоу Фули
4-3-3

Ход матча

4'
 
Chun Lok Than
6'
Чоу Тим
 
10'
Boxuan Feng
(Changjie Du)
1:0
33'
Дурадо Энрике
 
46'
 
Zhengyu Huang
Gong Zhang
46'
 
Chao Zeng
Zhechao Chen
51'
 
Захави Эран
59'
1:1
Захави Эран
(Йи Тенг)
67'
Сун Босюань
Changjie Du
 
71'
Kuo Yang
Ма Ксянгью
 
77'
 
Chugui Ye
Chun Lok Than
85'
 
Zhizhao Chen
Renato III
86'
 
Chugui Ye
88'
Hao Chen III
 
89'
 
Miao Tang II
90'
Wentao Zhang
Шангуань Ван
 
90'
Jinbao Zhong
Сун Босюань
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурадо Энрике 3 (1) 1
2. Boxuan Feng 1 0.33
3. Zhao Ke 1 0.33
4. Ivo I 0 0
5. Changjie Du 0 0
Гуанчжоу Фули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захави Эран 1 0.33
2. Йи Тенг 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
# Игрок      
1. Дурадо Энрике 2 0
2. Чоу Тим 2 0
3. Шангуань Ван 1 0
4. Hao Chen III 1 0
5. Ма Ксянгью 1 0
Гуанчжоу Фули
# Игрок      
1. Miao Tang II 2 0
2. Chun Lok Than 2 0
3. Zhechao Chen 2 0
4. Захави Эран 1 0
5. Songyi Li 1 0
6. Chugui Ye 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хэнань Цзянье 40% (2) 0 0 20% (1) 0 40% (2)
 Гуанчжоу Фули 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: + = -
Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье
Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:2 Шаньдун Лунэн Далянь Ифан 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд
Тай По 2:2 Гуанчжоу Фули Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Ухань Чжоэр 2:1 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:4 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:3 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Фули 2:2 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 5:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 3:2 Гуанчжоу Фули

Последние игры между собой

Хэнань Цзянье: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Гуанчжоу Фули: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига
Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 4:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Цзянсу Сунин 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Шанхай Шэньхуа 3 2 0 1 4 - 4 6
4. Шаньдун Лунэн 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Шеньчжень 3 1 0 2 6 - 6 3
6. Хэнань Цзянье 3 0 2 1 5 - 6 2
7. Далянь Ифан 3 0 1 2 4 - 6 1
8. Гуанчжоу Фули 3 0 1 2 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Бэйцзин Гоань 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Ухань Чжоэр 2 1 0 1 2 - 1 3
4. Шицзячжуан 2 0 2 0 4 - 4 2
5. Чуньцинь Лифан 2 0 1 1 3 - 4 1
6. Циндао Хайню 2 0 1 1 2 - 4 1
7. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 3 - 5 1
8. Хэбей Форчун 2 0 1 1 2 - 6 1
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