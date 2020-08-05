Второй тайм

95' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

91' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Miao Tang получил желтую карточку от судьи

88' Hao Chen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

88' Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

86' Chugui Ye совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

85' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

83' Hao Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Голкипер мог бы сыграть и получше

79' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Jiaqi Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Шангуань Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Hao Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

68' Шангуань Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Голкипер мог бы сыграть и получше

64' Ма Ксянгью оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Хорошую попытку сделал Захави Эран . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Матч возобновлен

60' Захави Эран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Шангуань Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Zhengyu Huang из команды Гуанчжоу Фули направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

56' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Abduwal Ablet выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Матч возобновится спорным мячом

51' Захави Эран получил желтую карточку от судьи

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля