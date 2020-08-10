Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Хэнань Цзянье вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Лин Гао получает желтую карточку за неспортивное поведение

95' Судье надоело, что Цао Гу тянет время и он наказал его горчичником

95' Чжипэн Цзян не смог попасть в створ ударом издали

93' Судье надоело, что Ву Ян тянет время и он наказал его горчичником

92' Ох, нехорошо это выглядит. Дурадо Энрике получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Матч возобновлен

91' Дурадо Энрике на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Шеньчжень

90' Отличные скиллы показывает Каранга Фернандо , обводя своих соперников

90' ШАНС! Каранга Фернандо вышел один на один с голкипером...

89' Шангуань Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Игрок из команды Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Boxuan Feng получил желтую карточку от судьи

87' Чжаб Юан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Чжипэн Цзян из команды Шеньчжень навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

81' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

79' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Тьеви Бифума из команды Шеньчжень делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

78' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Чжаб Юан получил желтую карточку от судьи

76' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Шеньчжень

74' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

72' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Лин Гао пробил со штрафного прямо в стенку

66' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Hao Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Ксиао Вей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Шангуань Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Матч возобновлен

53' Лин Гао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Шангуань Ван получил желтую карточку от судьи

50' Ксиао Вей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Голкипер мог бы сыграть и получше

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. John Mary получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' John Mary на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Чжаб Юан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Ксиао Вей выносит мяч и сбавляет давление на ворота