Шеньчжень
1:2
Конец матча
Стадион: Dalian Sports Center Stadium
Хэнань Цзянье
1:0
2' ГолJohn Mary
24' Желтая карточкаСельнес Оле
34' Красная карточкаZhang En'ge
1:1
44' Гол в свои воротаЧжипэн Цзян
52' Желтая карточкаШангуань Ван
1:2
62' ГолКаранга Фернандо
77' Желтая карточкаYuan Zhang1
88' Желтая карточкаBoxuan Feng
90' Желтая карточкаYan Wu
90' Желтая карточкаЦао Гу
90' Желтая карточкаЛин Гао
23
Guo
Wei
56
Haofeng
Xu
4
Wei
Qiao
11
Yuan
Zhang1
21
Чжипэн
Цзян
14
Zhang
En'ge
10
Сельнес
Оле
29
Лин
Гао
12
John
Mary
17
Yan
Wu
16
Kuo
Yang
25
Hao
Chen
III
5
Цао
Гу
12
Changjie
Du
28
Ма
Ксянгью
8
Чоу
Тим
29
Ivo
I
- Основной состав
-
23 Guo WeiВратарь
-
56 Haofeng XuЗащитник
-
4 Wei QiaoЗащитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
14 Zhang En'geПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
-
12 John MaryНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Haolun MiЗащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тьеви БифумаПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Цзю ЯньНападающий
-
20 Кэ СуньНападающий
-
26 Qiang Jin
-
36 Жоу Яюн
-
-
24 Xin Zhou2
-
Главный тренер: Донадони Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
17 Yan WuВратарь
-
16 Kuo YangЗащитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
- Защитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Защитник
-
12 Changjie DuПолузащитник
-
28 Ма КсянгьюПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
29 Ivo IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Guoming WangВратарь
- Защитник
-
20 Boxuan FengПолузащитник
-
15 Yusong NiПолузащитник
- Нападающий
-
30 Jinbao ZhongНападающий
-
31 Chuang Huang
-
27 Ziyi Niu
-
18 Haiwang Song
-
32 Ye Yuan
-
4 Xuan Han
-
2 Jing Guo
-
Главный тренер: Yang Ji
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
2'
1:0
24'
34'
44'
1:1
46'
52'
62'
1:2
74'
74'
77'
88'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|John Mary
|4 (1)
|1
|2.
|Harold Preciado
|1 (1)
|0.25
|3.
|Лин Гао
|1 (1)
|0.25
|4.
|Тьеви Бифума
|0
|0
|5.
|Сельнес Оле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурадо Энрике
|3 (1)
|0.75
|2.
|Boxuan Feng
|1
|0.25
|3.
|Каранга Фернандо
|1
|0.25
|4.
|Zhao Ke
|1
|0.25
|5.
|Ivo I
|0
|0
|6.
|Чоу Тим
|0
|0
|7.
|Changjie Du
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лин Гао
|2
|0
|2.
|Zhang En'ge
|0
|1
|3.
|Сельнес Оле
|1
|0
|4.
|Сон Чжу-Хунь
|1
|0
|5.
|Yuan Zhang1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шангуань Ван
|2
|0
|2.
|Дурадо Энрике
|2
|0
|3.
|Чоу Тим
|2
|0
|4.
|Цао Гу
|1
|0
|5.
|Yan Wu
|1
|0
|6.
|Boxuan Feng
|1
|0
|7.
|Hao Chen III
|1
|0
|8.
|Ма Ксянгью
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеньчжень
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
|Хэнань Цзянье
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Шеньчжень Последние 20 матчей: +2 =6 -12Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень
Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Чжоэр Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +8 =5 -7Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули
Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:2 Шаньдун Лунэн Далянь Ифан 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень
Последние игры между собой
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цзянсу Сунин
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|3.
|Шаньдун Лунэн
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|Хэнань Цзянье
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|6.
|Шеньчжень
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|7.
|Далянь Ифан
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|8.
|Гуанчжоу Фули
|4
|0
|1
|3
|1 - 11
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Шанхай СИПГ
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Ухань Чжоэр
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Шицзячжуан
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|5.
|Чуньцинь Лифан
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|6.
|Циндао Хайню
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|7.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|8.
|Тянцзинь Тэда
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1