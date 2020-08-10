  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
Шеньчжень
1:2
Конец матча

Стадион:
Хэнань Цзянье
0'
1:0
2' Гол
John Mary
24' Желтая карточка
Сельнес Оле
34' Красная карточка
Zhang En'ge
1:1
44' Гол в свои ворота
Чжипэн Цзян
52' Желтая карточка
Шангуань Ван
1:2
62' Гол
Каранга Фернандо
77' Желтая карточка
Yuan Zhang1
88' Желтая карточка
Boxuan Feng
90' Желтая карточка
Yan Wu
90' Желтая карточка
Цао Гу
90' Желтая карточка
Лин Гао
90'+6
23
Guo
Wei
56
Haofeng
Xu
4
Wei
Qiao
11
Yuan
Zhang1
21
Чжипэн
Цзян
14
Zhang
En'ge
8
Wai-Tsun
Dai
10
Сельнес
Оле
29
Лин
Гао
12
John
Mary
9
Harold
Preciado
17
Yan
Wu
16
Kuo
Yang
25
Hao
Chen
III
6
Шангуань
Ван
5
Цао
Гу
13
Abduwal
Ablet
12
Changjie
Du
28
Ма
Ксянгью
8
Чоу
Тим
29
Ivo
I
9
Дурадо
Энрике
Шеньчжень
4-3-3
Хэнань Цзянье
5-4-1

Ход матча

2'
John Mary
(Сельнес Оле)
1:0
24'
Сельнес Оле
 
34'
Zhang En'ge
 
44'
1:1
Чжипэн Цзян
46'
Xin Zhou2
Harold Preciado
 
46'
 
Boxuan Feng
Kuo Yang
46'
 
Каранга Фернандо
Changjie Du
49'
Тьеви Бифума
John Mary
 
52'
 
Шангуань Ван
59'
Qiang Jin
Wai-Tsun Dai
 
62'
1:2
Каранга Фернандо
(Чоу Тим)
74'
Dalun Zheng
Wei Qiao
 
74'
Yuanyi Li
Haofeng Xu
 
77'
Yuan Zhang1
 
78'
 
Wentao Zhang
Abduwal Ablet
83'
 
Jinbao Zhong
Ма Ксянгью
88'
 
Boxuan Feng
90'
 
Yan Wu
90'
 
Цао Гу
90'
Лин Гао
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеньчжень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. John Mary 4 (1) 1
2. Harold Preciado 1 (1) 0.25
3. Лин Гао 1 (1) 0.25
4. Тьеви Бифума 0 0
5. Сельнес Оле 0 0
Хэнань Цзянье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурадо Энрике 3 (1) 0.75
2. Boxuan Feng 1 0.25
3. Каранга Фернандо 1 0.25
4. Zhao Ke 1 0.25
5. Ivo I 0 0
6. Чоу Тим 0 0
7. Changjie Du 0 0

Карточки

Шеньчжень
# Игрок      
1. Лин Гао 2 0
2. Zhang En'ge 0 1
3. Сельнес Оле 1 0
4. Сон Чжу-Хунь 1 0
5. Yuan Zhang1 1 0
Хэнань Цзянье
# Игрок      
1. Шангуань Ван 2 0
2. Дурадо Энрике 2 0
3. Чоу Тим 2 0
4. Цао Гу 1 0
5. Yan Wu 1 0
6. Boxuan Feng 1 0
7. Hao Chen III 1 0
8. Ма Ксянгью 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеньчжень 20% (1) 0 0 40% (2) 40% (2) 0
 Хэнань Цзянье 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Шеньчжень Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень
Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Чжоэр Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули
Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:2 Шаньдун Лунэн Далянь Ифан 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень

Последние игры между собой

Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цзянсу Сунин 4 3 1 0 8 - 4 10
2. Гуанчжоу Эвергранд 4 3 0 1 10 - 2 9
3. Шаньдун Лунэн 4 2 1 1 4 - 3 7
4. Шанхай Шэньхуа 4 2 1 1 6 - 6 7
5. Хэнань Цзянье 4 1 2 1 7 - 7 5
6. Шеньчжень 4 1 0 3 7 - 8 3
7. Далянь Ифан 4 0 2 2 6 - 8 2
8. Гуанчжоу Фули 4 0 1 3 1 - 11 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Шанхай СИПГ 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Ухань Чжоэр 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Шицзячжуан 3 0 2 1 5 - 6 2
5. Чуньцинь Лифан 3 0 2 1 5 - 6 2
6. Циндао Хайню 3 0 2 1 3 - 5 2
7. Хэбей Форчун 3 0 2 1 4 - 8 2
8. Тянцзинь Тэда 3 0 1 2 4 - 8 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный