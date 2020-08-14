  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
Хэнань Цзянье
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0' 1'
17
Yan
Wu
12
Changjie
Du
25
Hao
Chen
III
6
Шангуань
Ван
5
Цао
Гу
13
Abduwal
Ablet
30
Jinbao
Zhong
28
Ма
Ксянгью
8
Чоу
Тим
29
Ivo
I
9
Дурадо
Энрике
32
Dianzuo
Liu
5
Линьпэн
Чжан
2
Guangtai
Jiang
23
Ji-Su
Park
3
Фан
Меи
26
Талиска
Андерсон
15
Dinghao
Yan
36
Чао
Хэ
8
Паулиньо
Жозе
17
Liyn
Yang
9
Элкесон
Кардосо
Хэнань Цзянье
5-4-1
Гуанчжоу Эвергранд
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурадо Энрике 3 (1) 0.75
2. Boxuan Feng 1 0.25
3. Каранга Фернандо 1 0.25
4. Zhao Ke 1 0.25
5. Ivo I 0 0
6. Чоу Тим 0 0
7. Changjie Du 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ши-Хао Вэй 4 1
2. Паулиньо Жозе 2 0.5
3. Талиска Андерсон 1 (1) 0.25
4. Элкесон Кардосо 1 0.25
5. Гао Чжуньи 1 0.25
6. Линьпэн Чжан 1 0.25
7. Liyn Yang 0 0
8. Ляо Лишэн 0 0
9. Фан Меи 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
# Игрок      
1. Шангуань Ван 2 0
2. Дурадо Энрике 2 0
3. Чоу Тим 2 0
4. Цао Гу 1 0
5. Yan Wu 1 0
6. Boxuan Feng 1 0
7. Hao Chen III 1 0
8. Ма Ксянгью 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок      
1. Ляо Лишэн 1 0
2. Гао Чжуньи 1 0
3. Фан Меи 1 0
4. Dianzuo Liu 1 0
5. Liyn Yang 1 0
6. Bowen Huang2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хэнань Цзянье 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Гуанчжоу Эвергранд 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: + = -
Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин
Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:2 Шаньдун Лунэн Далянь Ифан 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Урава Редс Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Урава Редс 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Ухань Чжоэр Касима Антлерс 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Цзянсу Сунин 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Касима Антлерс Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шаньдун Лунэн 0:3 Гуанчжоу Эвергранд

Последние игры между собой

Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 11
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 1
Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Кубок Хэнань Цзянье 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:4 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цзянсу Сунин 4 3 1 0 8 - 4 10
2. Гуанчжоу Эвергранд 4 3 0 1 10 - 2 9
3. Шаньдун Лунэн 4 2 1 1 4 - 3 7
4. Шанхай Шэньхуа 4 2 1 1 6 - 6 7
5. Хэнань Цзянье 4 1 2 1 7 - 7 5
6. Шеньчжень 4 1 0 3 7 - 8 3
7. Далянь Ифан 4 0 2 2 6 - 8 2
8. Гуанчжоу Фули 4 0 1 3 1 - 11 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 4 4 0 0 9 - 3 12
2. Шанхай СИПГ 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Ухань Чжоэр 4 2 0 2 5 - 4 6
4. Шицзячжуан 4 1 2 1 8 - 6 5
5. Чуньцинь Лифан 4 0 3 1 5 - 6 3
6. Циндао Хайню 4 0 3 1 3 - 5 3
7. Хэбей Форчун 4 0 2 2 5 - 11 2
8. Тянцзинь Тэда 4 0 1 3 4 - 11 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Football Youth Training Base. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Эвергранд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный