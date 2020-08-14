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Хэнань Цзянье
1:3
Конец матча

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0'
6' Желтая карточка
Чао Хэ
25' Желтая карточка
Цао Гу
0:1
42' Гол
Паулиньо Жозе
67' Желтая карточка
Ма Ксянгью
71' Желтая карточка
Ши-Хао Вэй
74' Желтая карточка
Hao Chen III
0:1
78' Не забитый пенальти
Ши-Хао Вэй
0:2
79' Гол
Ши-Хао Вэй
0:3
84' Гол
Ши-Хао Вэй
1:3
86' Гол
Каранга Фернандо
90' Желтая карточка
Чжан Сювэй
90'+6
17
Yan
Wu
12
Changjie
Du
25
Hao
Chen
III
6
Шангуань
Ван
5
Цао
Гу
13
Abduwal
Ablet
30
Jinbao
Zhong
28
Ма
Ксянгью
8
Чоу
Тим
29
Ivo
I
9
Дурадо
Энрике
32
Dianzuo
Liu
5
Линьпэн
Чжан
2
Guangtai
Jiang
3
Фан
Меи
23
Ji-Su
Park
36
Чао
Хэ
26
Талиска
Андерсон
15
Dinghao
Yan
8
Паулиньо
Жозе
17
Liyn
Yang
9
Элкесон
Кардосо
Хэнань Цзянье
5-4-1
Гуанчжоу Эвергранд
4-1-4-1

Ход матча

6'
 
Чао Хэ
25'
Цао Гу
 
42'
0:1
Паулиньо Жозе
(Liyn Yang)
46'
Каранга Фернандо
Jinbao Zhong
 
59'
Wentao Zhang
Чоу Тим
 
61'
 
Ши-Хао Вэй
Талиска Андерсон
67'
Ма Ксянгью
 
71'
 
Ши-Хао Вэй
72'
 
Fernandinho V
Элкесон Кардосо
74'
Hao Chen III
 
75'
Сун Босюань
Ма Ксянгью
 
78'
0:1
Ши-Хао Вэй
79'
0:2
Ши-Хао Вэй
80'
 
Dinghao Yan
Паулиньо Жозе
80'
 
Чжан Сювэй
Xin Xu
84'
0:3
Ши-Хао Вэй
(Xin Xu)
86'
Каранга Фернандо
(Сун Босюань)
1:3
86'
Ziyi Niu
Abduwal Ablet
 
90'
 
Чжан Сювэй

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурадо Энрике 3 (1) 0.6
2. Каранга Фернандо 2 0.4
3. Boxuan Feng 1 0.2
4. Zhao Ke 1 0.2
5. Ivo I 0 0
6. Чоу Тим 0 0
7. Сун Босюань 0 0
8. Changjie Du 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ши-Хао Вэй 6 1.2
2. Паулиньо Жозе 3 0.6
3. Талиска Андерсон 1 (1) 0.2
4. Элкесон Кардосо 1 0.2
5. Гао Чжуньи 1 0.2
6. Линьпэн Чжан 1 0.2
7. Liyn Yang 0 0
8. Ляо Лишэн 0 0
9. Фан Меи 0 0
10. Xin Xu 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
# Игрок      
1. Шангуань Ван 2 0
2. Дурадо Энрике 2 0
3. Чоу Тим 2 0
4. Цао Гу 2 0
5. Hao Chen III 2 0
6. Ма Ксянгью 2 0
7. Yan Wu 1 0
8. Boxuan Feng 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок      
1. Ляо Лишэн 1 0
2. Гао Чжуньи 1 0
3. Фан Меи 1 0
4. Dianzuo Liu 1 0
5. Ши-Хао Вэй 1 0
6. Чао Хэ 1 0
7. Liyn Yang 1 0
8. Чжан Сювэй 1 0
9. Bowen Huang2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хэнань Цзянье 28.57% (2) 0 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3)
 Гуанчжоу Эвергранд 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3)

Предыдущие игры

Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: + = -
Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин
Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:2 Шаньдун Лунэн Далянь Ифан 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Урава Редс Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Урава Редс 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Ухань Чжоэр Касима Антлерс 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Цзянсу Сунин 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Касима Антлерс Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шаньдун Лунэн 0:3 Гуанчжоу Эвергранд

Последние игры между собой

Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 11
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 1
Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Кубок Хэнань Цзянье 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:4 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 5 4 0 1 13 - 3 12
2. Цзянсу Сунин 0:1 5 3 1 1 8 - 5 10
3. Шанхай Шэньхуа 1:0 5 3 1 1 7 - 6 10
4. Шаньдун Лунэн 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Хэнань Цзянье 5 1 2 2 8 - 10 5
6. Шеньчжень 4 1 0 3 7 - 8 3
7. Далянь Ифан 4 0 2 2 6 - 8 2
8. Гуанчжоу Фули 4 0 1 3 1 - 11 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 4 4 0 0 9 - 3 12
2. Шанхай СИПГ 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Ухань Чжоэр 4 2 0 2 5 - 4 6
4. Шицзячжуан 4 1 2 1 8 - 6 5
5. Чуньцинь Лифан 4 0 3 1 5 - 6 3
6. Циндао Хайню 4 0 3 1 3 - 5 3
7. Хэбей Форчун 4 0 2 2 5 - 11 2
8. Тянцзинь Тэда 4 0 1 3 4 - 11 1
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  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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