Хэнань Цзянье
1:3
Конец матча
Стадион: Dalian Football Youth Training Base
Гуанчжоу Эвергранд
6' Желтая карточкаЧао Хэ
25' Желтая карточкаЦао Гу
0:1
42' ГолПаулиньо Жозе
67' Желтая карточкаМа Ксянгью
71' Желтая карточкаШи-Хао Вэй
74' Желтая карточкаHao Chen III
0:1
78' Не забитый пенальтиШи-Хао Вэй
0:2
79' ГолШи-Хао Вэй
0:3
84' ГолШи-Хао Вэй
1:3
86' ГолКаранга Фернандо
90' Желтая карточкаЧжан Сювэй
17
Yan
Wu
12
Changjie
Du
25
Hao
Chen
III
5
Цао
Гу
30
Jinbao
Zhong
28
Ма
Ксянгью
8
Чоу
Тим
29
Ivo
I
32
Dianzuo
Liu
3
Фан
Меи
23
Ji-Su
Park
36
Чао
Хэ
15
Dinghao
Yan
17
Liyn
Yang
- Основной состав
-
17 Yan WuВратарь
-
12 Changjie DuЗащитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
- Защитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Защитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
28 Ма КсянгьюПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
29 Ivo IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Guoming WangВратарь
- Защитник
-
15 Yusong NiПолузащитник
-
22 Сун БосюаньПолузащитник
- Нападающий
-
18 Haiwang Song
-
-
32 Ye Yuan
-
4 Xuan Han
-
27 Ziyi Niu
-
21 Keqiang Chen
-
31 Chuang Huang
-
Главный тренер: Yang Ji
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
32 Dianzuo LiuВратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Фан МеиЗащитник
-
23 Ji-Su ParkЗащитник
-
36 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
21 Гао ЧжуньиЗащитник
-
38 Имин ЛюЗащитник
-
10 Чжи ЧжэнПолузащитник
-
12 Xin XuПолузащитник
- Нападающий
-
11 Чжан СювэйНападающий
-
27 Shaocong Wu
-
33 Yihao Zhong
-
-
13 Weiguo Liu
-
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
6'
25'
42'
0:1
59'
67'
71'
74'
78'
0:1
79'
0:2
80'
84'
0:3
86'
1:3
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
6 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 6
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурадо Энрике
|3 (1)
|0.6
|2.
|Каранга Фернандо
|2
|0.4
|3.
|Boxuan Feng
|1
|0.2
|4.
|Zhao Ke
|1
|0.2
|5.
|Ivo I
|0
|0
|6.
|Чоу Тим
|0
|0
|7.
|Сун Босюань
|0
|0
|8.
|Changjie Du
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ши-Хао Вэй
|6
|1.2
|2.
|Паулиньо Жозе
|3
|0.6
|3.
|Талиска Андерсон
|1 (1)
|0.2
|4.
|Элкесон Кардосо
|1
|0.2
|5.
|Гао Чжуньи
|1
|0.2
|6.
|Линьпэн Чжан
|1
|0.2
|7.
|Liyn Yang
|0
|0
|8.
|Ляо Лишэн
|0
|0
|9.
|Фан Меи
|0
|0
|10.
|Xin Xu
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шангуань Ван
|2
|0
|2.
|Дурадо Энрике
|2
|0
|3.
|Чоу Тим
|2
|0
|4.
|Цао Гу
|2
|0
|5.
|Hao Chen III
|2
|0
|6.
|Ма Ксянгью
|2
|0
|7.
|Yan Wu
|1
|0
|8.
|Boxuan Feng
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ляо Лишэн
|1
|0
|2.
|Гао Чжуньи
|1
|0
|3.
|Фан Меи
|1
|0
|4.
|Dianzuo Liu
|1
|0
|5.
|Ши-Хао Вэй
|1
|0
|6.
|Чао Хэ
|1
|0
|7.
|Liyn Yang
|1
|0
|8.
|Чжан Сювэй
|1
|0
|9.
|Bowen Huang2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хэнань Цзянье
|28.57% (2)
|0
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|Гуанчжоу Эвергранд
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
Предыдущие игры
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: + = -Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин
Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:2 Шаньдун Лунэн Далянь Ифан 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: + = -Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Урава Редс Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Урава Редс 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Ухань Чжоэр Касима Антлерс 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Цзянсу Сунин 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Касима Антлерс Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шаньдун Лунэн 0:3 Гуанчжоу Эвергранд
Последние игры между собой
Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 11
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 1
Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:4 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|2.
|Цзянсу Сунин
|0:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Шаньдун Лунэн
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Хэнань Цзянье
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|6.
|Шеньчжень
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|7.
|Далянь Ифан
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|8.
|Гуанчжоу Фули
|4
|0
|1
|3
|1 - 11
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|Шанхай СИПГ
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Ухань Чжоэр
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|4.
|Шицзячжуан
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|5.
|Чуньцинь Лифан
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|6.
|Циндао Хайню
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|7.
|Хэбей Форчун
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|8.
|Тянцзинь Тэда
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1