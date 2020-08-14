Паулиньо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Хэнань Цзянье пробьет пенальти!

48' Команда Гуанчжоу Эвергранд играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Цао Гу не смог попасть в створ ударом издали

47' Dianzuo Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Dianzuo Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Dianzuo Liu взял и забрал мяч на выходе

42' Г О О О О Л - Паулиньо изменил счет на табло!

42' Отличные скиллы показывает Паулиньо, обводя своих соперников

42' ШТАНГА! Так было близко к голу - Паулиньо нанес удар в каркас ворот!

42' Плохо сыграл Hao Chen - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

42' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Паулиньо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.

33' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Changjie Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Паулиньо из команды Гуанчжоу Эвергранд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

30' Dianzuo Liu взял и забрал мяч на выходе

28' Паулиньо из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...

28' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Паулиньо из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

28' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Guangtai Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Чао Хэ из команды Гуанчжоу Эвергранд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Цао Гу получил желтую карточку от судьи

25' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Цао Гу получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Цао Гу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Чоу Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Талиска Андерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Changjie Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Элкесон Кардосо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Dinghao Yan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Чао Хэ - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

5' Элкесон Кардосо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

3' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Дурадо Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Матч возобновлен

1' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

1' Идеальный солнечный день для футбола