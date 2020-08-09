Барса таки даст
Олег Чижиков #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|4 (1)
|0.5
|2.
|Месси Лионель
|3
|0.38
|3.
|Гризманн Антуан
|2
|0.25
|4.
|Ленгле Клеман
|1
|0.13
|5.
|Перес Карлес
|1
|0.13
|6.
|Ансу Фати
|1
|0.13
|7.
|Ракитич Иван
|0
|0
|8.
|Видаль Артуро
|0
|0
|9.
|Мело Артур
|0
|0
|10.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|13 (2)
|1.63
|2.
|Гнабри Серж
|6
|0.75
|3.
|Толиссо Корентен
|3
|0.38
|4.
|Перишич Иван
|2
|0.25
|5.
|Мюллер Томас
|2
|0.25
|6.
|Коман Кингсли
|2
|0.25
|7.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.13
|8.
|Горетцка Леон
|1
|0.13
|9.
|Киммих Йозуа
|1
|0.13
|10.
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|11.
|Тьяго Алькантара
|0
|0
|12.
|Павар Бенджамин
|0
|0
|13.
|Одриосола Альваро
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|2
|1
|2.
|Пике Херард
|3
|0
|3.
|Бускетс Серхио
|3
|0
|4.
|Месси Лионель
|2
|0
|5.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|6.
|Семеду Нелсон
|2
|0
|7.
|Ракитич Иван
|1
|0
|8.
|Альба Жорди
|1
|0
|9.
|Суарес Луис
|1
|0
|10.
|Роберто Серхи
|1
|0
|11.
|Ленгле Клеман
|1
|0
|12.
|Дембеле Усман
|1
|0
|13.
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Алькантара
|2
|0
|2.
|Киммих Йозуа
|2
|0
|3.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|4.
|Гнабри Серж
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|Бавария
|13.33% (4)
|3.33% (1)
|13.33% (4)
|20% (6)
|20% (6)
|30% (9)