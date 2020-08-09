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Барселона
 
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Стадион:
Бавария

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 4 (1) 0.5
2. Месси Лионель 3 0.38
3. Гризманн Антуан 2 0.25
4. Ленгле Клеман 1 0.13
5. Перес Карлес 1 0.13
6. Ансу Фати 1 0.13
7. Ракитич Иван 0 0
8. Видаль Артуро 0 0
9. Мело Артур 0 0
10. Семеду Нелсон 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 13 (2) 1.63
2. Гнабри Серж 6 0.75
3. Толиссо Корентен 3 0.38
4. Перишич Иван 2 0.25
5. Мюллер Томас 2 0.25
6. Коман Кингсли 2 0.25
7. Коутиньо Филиппе 1 0.13
8. Горетцка Леон 1 0.13
9. Киммих Йозуа 1 0.13
10. Альфонсо Дэвис 0 0
11. Тьяго Алькантара 0 0
12. Павар Бенджамин 0 0
13. Одриосола Альваро 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Видаль Артуро 2 1
2. Пике Херард 3 0
3. Бускетс Серхио 3 0
4. Месси Лионель 2 0
5. Гризманн Антуан 2 0
6. Семеду Нелсон 2 0
7. Ракитич Иван 1 0
8. Альба Жорди 1 0
9. Суарес Луис 1 0
10. Роберто Серхи 1 0
11. Ленгле Клеман 1 0
12. Дембеле Усман 1 0
13. Фирпо Жуниор 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Тьяго Алькантара 2 0
2. Киммих Йозуа 2 0
3. Нойер Мануэль 1 0
4. Гнабри Серж 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2)
 Бавария 13.33% (4) 3.33% (1) 13.33% (4) 20% (6) 20% (6) 30% (9)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: + = -
Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона
Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте
Бавария Последние 20 матчей: + = -
Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария
Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Барселона: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Бавария: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Бавария 3:2 Барселона Лига чемпионов Барселона 3:0 Бавария Лига чемпионов Бавария 2:0 Барселона Товарищеские матчи Барселона 0:3 Бавария Лига чемпионов
Бавария 4:0 Барселона Лига чемпионов Бавария 0:2 Барселона Кубок Ауди Барселона 2:0 Бавария Товарищеские матчи Бавария 1:1 Барселона Лига чемпионов Барселона 4:0 Бавария Лига чемпионов

Прогнозы на матч Барселона - Бавария

Исход игры
Барселона
46.2% (43)
Ничья
16.1% (15)
Бавария
37.6% (35)
Тотал 2.5
Больше
86.52% (77)
Меньше
13.48% (12)
Обе команды забьют
Да
93.26% (83)
Нет
6.74% (6)
Популярный счёт
2:1 Барселона
29% (27)
1:2 Бавария
28% (26)
2:2 Ничья
8.6% (8)
3:2 Барселона
7.5% (7)
1:1 Ничья
6.5% (6)
1:0 Барселона
3.2% (3)
2:3 Бавария
3.2% (3)
1:3 Бавария
2.2% (2)
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