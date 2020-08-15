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  2. Матчи
Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Лион
0'
12' Желтая карточка
Дюбуа Лео
22'
31
Эдерсон
Мораес
25
Фернандиньо
Фернандо
50
Гарсия
Эрик
14
Лапорт
Эмерик
2
Уокер
Кайл
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
27
Канселу
Жоау
9
Жезус
Габриэль
7
Стерлинг
Рахим
1
Лопеш
Антони
5
Денайер
Джейсон
6
Фильо
Марсело
20
Марсал
Фернандо
14
Дюбуа
Лео
25
Какере
Максанс
39
Бруно
Моура
8
Ауа
Уссем
27
Корне
Максвелл
21
Экамби
Карл
Токо
11
Депай
Мемфис
Манчестер Сити
3-5-2
Лион
3-5-2

Ход матча

12'
 
Дюбуа Лео

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жезус Габриэль 6 0.67
2. Стерлинг Рахим 6 0.67
3. Гюндоган Илкай 2 0.22
4. Фоден Фил 2 0.22
5. Агуэро Серхио 2 (1) 0.22
6. Марез Рияд 1 0.11
7. Де Брёйне Кевин 1 (1) 0.11
8. Менди Бенджамин 0 0
9. Силва Бернарду 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 6 (2) 0.67
2. Ауа Уссем 1 0.11
3. Тусар Люка 1 0.11
4. Траоре Бертран 1 0.11
5. Андерсен Йоаким 1 0.11
6. Терье Мартен 1 0.11
7. Дюбуа Лео 0 0
8. Корне Максвелл 0 0
9. Дембеле Мусса II 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 3 0
2. Менди Бенджамин 3 0
3. Фоден Фил 1 1
4. Браво Клаудио 0 1
5. Де Брёйне Кевин 1 0
6. Отаменди Николас 1 0
7. Родри Эрнандес 1 0
8. Канселу Жоау 1 0
9. Силва Бернарду 1 0
Лион
# Игрок      
1. Дюбуа Лео 3 0
2. Фильо Марсело 2 0
3. Марсал Фернандо 2 0
4. Коне Юссуф 2 0
5. Корне Максвелл 2 0
6. Лопеш Антони 1 0
7. Депай Мемфис 1 0
8. Мендес Тьяго 1 0
9. Андерсен Йоаким 1 0
10. Дембеле Мусса II 1 0
11. Ауа Уссем 1 0
12. Какере Максанс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 10% (2) 5% (1) 20% (4) 20% (4) 20% (4) 25% (5)
 Лион 27.27% (3) 0 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити
Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити
Лион Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Ройал Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион
Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца Лилль 1:0 Лион Лион 1:5 ПСЖ Лион 2:0 Сент-Этьен Лион 1:0 Ювентус Метц 0:2 Лион Лион 1:1 Страсбург Лион 1:0 Марсель ПСЖ 4:2 Лион Лион 0:0 Амьен Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион Лион 3:0 Тулуза Лион 2:2 Лилль

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Лион: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Лион 2:2 Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити 1:2 Лион Лига чемпионов
  • Первый тайм
  • 22'
    Де Брёйне попытался слева отправить к воротам Стерлинга, но Денайер выиграл забег у Рахима и выбил мяч в сторону.
  • 20'
    Дюбуа справа отправил мяч в штрафную площадь на Экамби, который сделал неудачный прострел в центр.
  • 19'
    Всё более плотной становится игра в центре поля. С небольшим территориальным преимуществом последние минуты играет "Лион".
  • Фол, нарушение
    18'
    Денайер на чужой половине поля подтолкнул в спину Стерлинга.
  • 16'
    Французы забрали мяч и отошли на свою половину поля. "Манчестер Сити" в активный прессинг не идёт.
  • Фол, нарушение
    15'
    Де Брёйне у центрального круга сбил Ауа.
  • 14'
    "Лиону" удалось заработать серию аутов на чужой половине поля. Оборона французского клуба может немного передохнуть.
  • Желтая карточка
    13'
    Дюбуа в центре поля ударил по ногам Канселу и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 12'
    Навес Де Брёйне справа к воротам заблокировал Марсал.
  • Угловой
    11'
    Депай от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Марсала, который с пятнадцати метров нанёс хлёсткий удар по воротам. Эдерсон справился с ударом защитника "Лиона".
  • 10'
    Де Брёйне справа навесил к воротам, где Марсал сыграл уверенно и отправил мяч обратно во фланг.
  • 9'
    Постепенно "Манчестер Сити" обозначает своё территориальное преимущество. Пока англичане занимаются контролем мяча на чужой половине поля.
  • 8'
    Корне у углового флага не подпустил к мячу Де Брёйне после сильного паса вперёд от Фернандиньо.
  • 7'
    Уокер после навеса справа грудью скинул мяч на Эдерсона, а бразильский голкипер едва не пропустил мяч в собственные ворота.
  • 6'
    Англичане исполнили первый угловой удар в матче. Острым первый "корнер" в матче не получился.
  • Опасный момент
    5'
    Стерлинг слева прорвался к воротам и покатил мяч в центр на Жезуса, но Марсал в падении сумел прервать острую передачу.
  • 4'
    Стерлинг слева не пошёл обыгрывать Денайера.
  • 3'
    Де Брёйне подобрал мяч на чужой половине поля, но передачу сделал назад.
  • 2'
    "Манчестер Сити" играет в голубых футболках и белых трусах, "Лион" - в чёрной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Жозе Алваладе"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Лион

Исход игры
Манчестер Сити
92.5% (172)
Ничья
4.8% (9)
Лион
2.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
63.69% (114)
Меньше
36.31% (65)
Обе команды забьют
Да
59.22% (106)
Нет
40.78% (73)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
29% (54)
2:1 Манчестер Сити
22.6% (42)
3:1 Манчестер Сити
21.5% (40)
3:0 Манчестер Сити
6.5% (12)
4:1 Манчестер Сити
3.8% (7)
1:0 Манчестер Сити
3.2% (6)
1:1 Ничья
2.2% (4)
2:2 Ничья
2.2% (4)
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