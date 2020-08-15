Французы забрали мяч и отошли на свою половину поля. "Манчестер Сити" в активный прессинг не идёт.

Денайер на чужой половине поля подтолкнул в спину Стерлинга.

Всё более плотной становится игра в центре поля. С небольшим территориальным преимуществом последние минуты играет "Лион".

Дюбуа справа отправил мяч в штрафную площадь на Экамби, который сделал неудачный прострел в центр.

Де Брёйне попытался слева отправить к воротам Стерлинга, но Денайер выиграл забег у Рахима и выбил мяч в сторону.

15' Де Брёйне у центрального круга сбил Ауа.

14' "Лиону" удалось заработать серию аутов на чужой половине поля. Оборона французского клуба может немного передохнуть.

13' Дюбуа в центре поля ударил по ногам Канселу и получил первую жёлтую карточку в матче.

12' Навес Де Брёйне справа к воротам заблокировал Марсал.

11' Депай от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Марсала, который с пятнадцати метров нанёс хлёсткий удар по воротам. Эдерсон справился с ударом защитника "Лиона".

10' Де Брёйне справа навесил к воротам, где Марсал сыграл уверенно и отправил мяч обратно во фланг.

9' Постепенно "Манчестер Сити" обозначает своё территориальное преимущество. Пока англичане занимаются контролем мяча на чужой половине поля.

8' Корне у углового флага не подпустил к мячу Де Брёйне после сильного паса вперёд от Фернандиньо.

7' Уокер после навеса справа грудью скинул мяч на Эдерсона, а бразильский голкипер едва не пропустил мяч в собственные ворота.

6' Англичане исполнили первый угловой удар в матче. Острым первый "корнер" в матче не получился.

5' Стерлинг слева прорвался к воротам и покатил мяч в центр на Жезуса, но Марсал в падении сумел прервать острую передачу.

4' Стерлинг слева не пошёл обыгрывать Денайера.

3' Де Брёйне подобрал мяч на чужой половине поля, но передачу сделал назад.

2' "Манчестер Сити" играет в голубых футболках и белых трусах, "Лион" - в чёрной форме.