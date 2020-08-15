Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Жозе Алваладе
Лион
12' Желтая карточкаДюбуа Лео
50
Гарсия
Эрик
27
Канселу
Жоау
14
Дюбуа
Лео
39
Бруно
Моура
11
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Канселу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Дойл ТоммиПолузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
-
26 Марез РиядНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Тете КенниЗащитник
-
31 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жезус Габриэль
|6
|0.67
|2.
|Стерлинг Рахим
|6
|0.67
|3.
|Гюндоган Илкай
|2
|0.22
|4.
|Фоден Фил
|2
|0.22
|5.
|Агуэро Серхио
|2 (1)
|0.22
|6.
|Марез Рияд
|1
|0.11
|7.
|Де Брёйне Кевин
|1 (1)
|0.11
|8.
|Менди Бенджамин
|0
|0
|9.
|Силва Бернарду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|6 (2)
|0.67
|2.
|Ауа Уссем
|1
|0.11
|3.
|Тусар Люка
|1
|0.11
|4.
|Траоре Бертран
|1
|0.11
|5.
|Андерсен Йоаким
|1
|0.11
|6.
|Терье Мартен
|1
|0.11
|7.
|Дюбуа Лео
|0
|0
|8.
|Корне Максвелл
|0
|0
|9.
|Дембеле Мусса II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|2.
|Менди Бенджамин
|3
|0
|3.
|Фоден Фил
|1
|1
|4.
|Браво Клаудио
|0
|1
|5.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|6.
|Отаменди Николас
|1
|0
|7.
|Родри Эрнандес
|1
|0
|8.
|Канселу Жоау
|1
|0
|9.
|Силва Бернарду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|2.
|Фильо Марсело
|2
|0
|3.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|4.
|Коне Юссуф
|2
|0
|5.
|Корне Максвелл
|2
|0
|6.
|Лопеш Антони
|1
|0
|7.
|Депай Мемфис
|1
|0
|8.
|Мендес Тьяго
|1
|0
|9.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|10.
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|11.
|Ауа Уссем
|1
|0
|12.
|Какере Максанс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|10% (2)
|5% (1)
|20% (4)
|20% (4)
|20% (4)
|25% (5)
|Лион
|27.27% (3)
|0
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити
Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити
Лион Последние 20 матчей: + = -Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Ройал Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Лион: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Лион
Исход игры
Манчестер Сити
92.5% (172)
Ничья
4.8% (9)
Лион
2.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
63.69% (114)
Меньше
36.31% (65)
Обе команды забьют
Да
59.22% (106)
Нет
40.78% (73)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
29% (54)
2:1 Манчестер Сити
22.6% (42)
3:1 Манчестер Сити
21.5% (40)
3:0 Манчестер Сити
6.5% (12)
4:1 Манчестер Сити
3.8% (7)
1:0 Манчестер Сити
3.2% (6)
1:1 Ничья
2.2% (4)
2:2 Ничья
2.2% (4)
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