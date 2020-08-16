Шанхай СИПГ
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Suzhou Sports Center
Шицзячжуан
4' Желтая карточкаСунзу Стоппила
11' Желтая карточкаPeng Wang III
23
Хуань
Фу
28
Guan
He
5
Кэ
Ши
25
Ахмедов
Одил
17
Binbin
Chen
14
Puliang
Shao
3
Xuan
Cao
18
Zhiyun
Zheng
10
Matheus
XIII
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
5 Кэ ШиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ахмедов ОдилПолузащитник
-
17 Binbin ChenПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
3 Rui YuЗащитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
- Нападающий
-
-
24 Wenjie Lei
-
12 Wei Chen2
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Xuan CaoЗащитник
-
18 Zhiyun ZhengЗащитник
-
10 Matheus XIIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
6 Yun YangЗащитник
-
33 Shihao PiaoПолузащитник
-
28 Yubiao Deng
-
27 Ziming Liu
-
17 Zihao Wang
-
23 Yiming Yang
-
20 Xinyu Liu1
-
32 Zeng Chen
-
22 Jiyu Zhong
-
21 Chen Pu
-
29 Feng Han
-
Главный тренер: Afshin Ghotbi
Ход матча
11'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Рикардо II
|4
|0.8
|2.
|Арнаутович Марко
|3
|0.6
|3.
|Оскар дос Сантос
|2 (2)
|0.4
|4.
|Шэньчао Ван
|1
|0.2
|5.
|Ахмедов Одил
|0
|0
|6.
|Вэньцзюнь Люй
|0
|0
|7.
|Muzepper Mirahmetjan
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мурики Гильерме
|2 (1)
|0.4
|2.
|Matheus XIII
|1
|0.2
|3.
|Yifeng Zang
|1
|0.2
|4.
|Сунзу Стоппила
|1
|0.2
|5.
|Peng Wang III
|1
|0.2
|6.
|Oscar Taty Maritu
|1
|0.2
|7.
|Jiyu Zhong
|1
|0.2
|8.
|Zhiyun Zheng
|0
|0
|9.
|Ромуло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чжэнь Вэй
|0
|1
|2.
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|3.
|Хуань Фу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Peng Wang III
|3
|0
|2.
|Сунзу Стоппила
|2
|0
|3.
|Chengjian Liao
|2
|0
|4.
|Zitong Chen
|2
|0
|5.
|Xuan Cao
|1
|0
|6.
|Zhiyun Zheng
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
|40% (4)
|Шицзячжуан
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|0
|25% (2)
|25% (2)
Предыдущие игры
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: + = -Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Чжоэр Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГ 3:0 Бурирам Юнайтед Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Пекин Женьхе 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Урава Редс 1:1 Шанхай СИПГ Шаньдун Лунэн 3:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Урава Редс Шанхай СИПГ 0:2 Шаньдун Лунэн Шанхай СИПГ 5:1 Тянцзинь Тэда Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Ухань Чжоэр 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ
Шицзячжуан Последние 20 матчей: + = -Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:2 Шицзячжуан
Шицзячжуан 2:0 Синцзянь Тяншань Сычуань Лонгфор 2:3 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:1 Гуйчжоу Хэнфэн Шицзячжуан 1:0 Мэйчжоу Хакка Шицзячжуан 0:1 Гуандун Саузерн Тайгерс Хэйлунцзян Лава Спринг 3:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:2 Чанчунь Ятай Ляонин Хувин 0:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню Шанхай Шэньсинь 3:4 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:5 Бэйцзин БГ Шанхай Шэньсинь 0:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:1 Чжэцзян Гринтаун Нэй Мэнгу Чжунъю 2:0 Шицзячжуан Наньтун Чжиюнь 2:2 Шицзячжуан Синцзянь Тяншань 1:0 Шицзячжуан
Последние игры между собой
Шанхай СИПГ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Шицзячжуан: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|2.
|Цзянсу Сунин
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|Шаньдун Лунэн
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Хэнань Цзянье
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|6.
|Гуанчжоу Фули
|5
|1
|1
|3
|2 - 11
|4
|7.
|Шеньчжень
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|8.
|Далянь Ифан
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|2.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|3.
|Ухань Чжоэр
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|4.
|Шицзячжуан
|0:0
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|5.
|Циндао Хайню
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|6.
|Чуньцинь Лифан
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|7.
|Хэбей Форчун
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|8.
|Тянцзинь Тэда
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1