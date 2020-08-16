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Шанхай СИПГ
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Шицзячжуан
0'
4' Желтая карточка
Сунзу Стоппила
11' Желтая карточка
Peng Wang III
17'
1
Цзюнь-Лин
Янь
23
Хуань
Фу
28
Guan
He
5
Кэ
Ши
11
Вэньцзюнь
Люй
16
Muzepper
Mirahmetjan
25
Ахмедов
Одил
17
Binbin
Chen
8
Оскар
дос
Сантос
9
Лопес
Рикардо
II
7
Арнаутович
Марко
14
Puliang
Shao
19
Chengjian
Liao
13
Сунзу
Стоппила
3
Xuan
Cao
18
Zhiyun
Zheng
10
Matheus
XIII
4
Zitong
Chen
15
Peng
Wang
III
7
Yifeng
Zang
11
Мурики
Гильерме
9
Oscar
Taty
Maritu
Шанхай СИПГ
3-4-1-2
Шицзячжуан
4-4-1-1

Ход матча

4'
 
Сунзу Стоппила
11'
 
Peng Wang III

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Рикардо II 4 0.8
2. Арнаутович Марко 3 0.6
3. Оскар дос Сантос 2 (2) 0.4
4. Шэньчао Ван 1 0.2
5. Ахмедов Одил 0 0
6. Вэньцзюнь Люй 0 0
7. Muzepper Mirahmetjan 0 0
Шицзячжуан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мурики Гильерме 2 (1) 0.4
2. Matheus XIII 1 0.2
3. Yifeng Zang 1 0.2
4. Сунзу Стоппила 1 0.2
5. Peng Wang III 1 0.2
6. Oscar Taty Maritu 1 0.2
7. Jiyu Zhong 1 0.2
8. Zhiyun Zheng 0 0
9. Ромуло 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
# Игрок      
1. Чжэнь Вэй 0 1
2. Оскар дос Сантос 1 0
3. Хуань Фу 1 0
Шицзячжуан
# Игрок      
1. Peng Wang III 3 0
2. Сунзу Стоппила 2 0
3. Chengjian Liao 2 0
4. Zitong Chen 2 0
5. Xuan Cao 1 0
6. Zhiyun Zheng 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шанхай СИПГ 0 0 30% (3) 10% (1) 20% (2) 40% (4)
 Шицзячжуан 12.5% (1) 0 37.5% (3) 0 25% (2) 25% (2)

Предыдущие игры

Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: + = -
Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Чжоэр Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГ 3:0 Бурирам Юнайтед Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Пекин Женьхе 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Урава Редс 1:1 Шанхай СИПГ Шаньдун Лунэн 3:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Урава Редс Шанхай СИПГ 0:2 Шаньдун Лунэн Шанхай СИПГ 5:1 Тянцзинь Тэда Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Ухань Чжоэр 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ
Шицзячжуан Последние 20 матчей: + = -
Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:2 Шицзячжуан
Шицзячжуан 2:0 Синцзянь Тяншань Сычуань Лонгфор 2:3 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:1 Гуйчжоу Хэнфэн Шицзячжуан 1:0 Мэйчжоу Хакка Шицзячжуан 0:1 Гуандун Саузерн Тайгерс Хэйлунцзян Лава Спринг 3:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:2 Чанчунь Ятай Ляонин Хувин 0:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню Шанхай Шэньсинь 3:4 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:5 Бэйцзин БГ Шанхай Шэньсинь 0:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:1 Чжэцзян Гринтаун Нэй Мэнгу Чжунъю 2:0 Шицзячжуан Наньтун Чжиюнь 2:2 Шицзячжуан Синцзянь Тяншань 1:0 Шицзячжуан

Последние игры между собой

Шанхай СИПГ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Шицзячжуан: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Шицзячжуан 0:2 Шанхай СИПГ Кубок Шанхай СИПГ 4:1 Шицзячжуан Суперлига Шицзячжуан 1:2 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:2 Шицзячжуан Суперлига
Шицзячжуан 2:2 Шанхай СИПГ Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 5 4 0 1 13 - 3 12
2. Цзянсу Сунин 5 3 1 1 8 - 5 10
3. Шаньдун Лунэн 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Шанхай Шэньхуа 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Хэнань Цзянье 5 1 2 2 8 - 10 5
6. Гуанчжоу Фули 5 1 1 3 2 - 11 4
7. Шеньчжень 5 1 0 4 7 - 10 3
8. Далянь Ифан 5 0 2 3 6 - 9 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 5 4 1 0 12 - 6 13
2. Шанхай СИПГ 0:0 5 3 2 0 10 - 3 11
3. Ухань Чжоэр 4 2 0 2 5 - 4 6
4. Шицзячжуан 0:0 5 1 3 1 8 - 6 6
5. Циндао Хайню 5 0 4 1 6 - 8 4
6. Чуньцинь Лифан 4 0 3 1 5 - 6 3
7. Хэбей Форчун 4 0 2 2 5 - 11 2
8. Тянцзинь Тэда 4 0 1 3 4 - 11 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suzhou Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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