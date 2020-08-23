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Андерлехт
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Мускрон-Перювельз
0'
11' Желтая карточка
Eric Bocat
23' Желтая карточка
Цуль Петер
31'
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Michael
Amir
Murillo2
32
Люккассен
Деррик
22
Коббо
Элиас
14
Михайличенко
Богдан
25
Требель
Адриен
55
Кана
Марко
23
Цуль
Петер
46
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
9
Димата
Нани
49
Докю
Жереми
16
Коффи
Херве
22
Eric
Bocat
5
Агузуль
Саад
2
Дибала
Кауадио
13
Сиранни
Алессандро
6
Хочко
Дени
8
Onana
29
Бадибанга
Бени
10
Бакич
Марко
70
Serge
Tabekou
9
Постолаки
Вирджилиу
Андерлехт
4-3-3
Мускрон-Перювельз
4-2-3-1

Ход матча

11'
 
Eric Bocat
23'
Цуль Петер
 

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Докю Жереми 1 0.33
2. Тау Перси 1 0.33
3. Михайличенко Богдан 1 0.33
4. Димата Нани 1 0.33
5. Требель Адриен 0 0
6. Коббо Элиас 0 0
7. Michael Amir Murillo2 0 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакич Марко 1 0.33
2. Агузуль Саад 0 0

Карточки

Андерлехт
# Игрок      
1. Цуль Петер 1 0
2. Люккассен Деррик 1 0
3. Влап Михел 1 0
4. Димата Нани 1 0
5. Antoine Colassin 1 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Onana 1 0
2. Бакич Марко 1 0
3. Антонов Неманья 1 0
4. Коффи Херве 1 0
5. Eric Bocat 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Андерлехт 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Мускрон-Перювельз 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: + = -
Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек
Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 0:1 Шарлеруа Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Васланд-Беверен 0:3 Андерлехт Андерлехт 6:1 Эйпен Мехелен 2:0 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 1:2 Брюгге Ливингстон 1:1 Андерлехт
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: + = -
Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль
Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Стандард Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Кубок Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:1 Андерлехт Первый дивизион А
Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Андерлехт 5:3 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 7:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Лига Про Мускрон-Перювельз 2:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 4:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 3:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Премьер-лига Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Андерлехт 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Шарлеруа 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Стандард 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Серкль Брюгге 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Андерлехт 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Генк 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Мехелен 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Ройал Антверпен 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Кортрейк 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Сент-Трюйден 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Брюгге 3 1 0 2 4 - 2 3
12. Зульте-Варегем 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Васланд-Беверен 3 1 0 2 5 - 7 3
14. Мускрон-Перювельз 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
15. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Эйпен 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Остенде 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Гент 3 0 0 3 2 - 5 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    Цуль Петер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Эрик Бока получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Мускрон-Перювельз
1.42
4.20
9.20
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Победитель

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1.42 4.20 9.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
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