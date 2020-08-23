Андерлехт
1:1
Конец матча
Стадион: Lotto Park
Мускрон-Перювельз
11' Желтая карточкаEric Bocat
24' Желтая карточкаЦуль Петер
39' Вторая желтая карточкаEric Bocat
1:0
63' ПенальтиДимата Нани
70' Желтая карточкаТребель Адриен
1:1
90' ГолНьоэр Харлем-Эдди
22
Коббо
Элиас
55
Кана
Марко
23
Цуль
Петер
49
Докю
Жереми
16
Коффи
Херве
22
Eric
Bocat
8
Onana
10
Бакич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
-
23 Цуль ПетерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
49 Докю ЖеремиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Тау ПерсиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Веркотерен Франк
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
-
22 Eric BocatЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 OnanaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
28 Саглык ЭнесПолузащитник
- Нападающий
-
14 Фараж ИмадНападающий
-
-
-
Главный тренер: Fernando Da Cruz
Ход матча
11'
24'
39'
63'
1:0
70'
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Димата Нани
|2 (1)
|0.67
|2.
|Докю Жереми
|1
|0.33
|3.
|Тау Перси
|1
|0.33
|4.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.33
|5.
|Требель Адриен
|0
|0
|6.
|Коббо Элиас
|0
|0
|7.
|Michael Amir Murillo2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|1
|0.33
|2.
|Бакич Марко
|1
|0.33
|3.
|Фараж Имад
|0
|0
|4.
|Агузуль Саад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цуль Петер
|2
|0
|2.
|Требель Адриен
|1
|0
|3.
|Люккассен Деррик
|1
|0
|4.
|Влап Михел
|1
|0
|5.
|Димата Нани
|1
|0
|6.
|Antoine Colassin
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Eric Bocat
|1
|1
|2.
|Onana
|1
|0
|3.
|Бакич Марко
|1
|0
|4.
|Антонов Неманья
|1
|0
|5.
|Коффи Херве
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Андерлехт
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|Мускрон-Перювельз
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: + = -Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек
Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 0:1 Шарлеруа Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Васланд-Беверен 0:3 Андерлехт Андерлехт 6:1 Эйпен Мехелен 2:0 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 1:2 Брюгге Ливингстон 1:1 Андерлехт
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: + = -Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль
Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Стандард Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Андерлехт 5:3 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 7:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Лига Про Мускрон-Перювельз 2:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 4:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 3:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Премьер-лига Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Андерлехт 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Шарлеруа
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Стандард
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Серкль Брюгге
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Андерлехт
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|Генк
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Мехелен
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Ройал Антверпен
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Сент-Трюйден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Брюгге
|3
|1
|0
|2
|4 - 2
|3
|12.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Васланд-Беверен
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|14.
|Мускрон-Перювельз
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Эйпен
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Остенде
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Гент
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0