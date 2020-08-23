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Андерлехт
1:1
Конец матча

Стадион:
Мускрон-Перювельз
0'
11' Желтая карточка
Eric Bocat
24' Желтая карточка
Цуль Петер
39' Вторая желтая карточка
Eric Bocat
1:0
63' Пенальти
Димата Нани
70' Желтая карточка
Требель Адриен
1:1
90' Гол
Ньоэр Харлем-Эдди
90'+6
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Michael
Amir
Murillo2
32
Люккассен
Деррик
22
Коббо
Элиас
14
Михайличенко
Богдан
25
Требель
Адриен
55
Кана
Марко
23
Цуль
Петер
46
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
9
Димата
Нани
49
Докю
Жереми
16
Коффи
Херве
22
Eric
Bocat
5
Агузуль
Саад
2
Дибала
Кауадио
13
Сиранни
Алессандро
6
Хочко
Дени
8
Onana
29
Бадибанга
Бени
10
Бакич
Марко
70
Serge
Tabekou
9
Постолаки
Вирджилиу
Андерлехт
4-3-3
Мускрон-Перювельз
4-2-3-1

Ход матча

11'
 
Eric Bocat
24'
Цуль Петер
 
39'
 
Eric Bocat
44'
 
Robbe Qiurynen
Постолаки Вирджилиу
55'
Тау Перси
Аль-Эйт-Хадж Ануар
 
63'
Димата Нани
1:0
64'
Antoine Colassin
Димата Нани
 
69'
 
Фараж Имад
Бадибанга Бени
70'
Требель Адриен
 
75'
 
Ньоэр Харлем-Эдди
Бакич Марко
83'
Версхарен Яри
Требель Адриен
 
90'
1:1
Ньоэр Харлем-Эдди
(Фараж Имад)

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Димата Нани 2 (1) 0.67
2. Докю Жереми 1 0.33
3. Тау Перси 1 0.33
4. Михайличенко Богдан 1 0.33
5. Требель Адриен 0 0
6. Коббо Элиас 0 0
7. Michael Amir Murillo2 0 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньоэр Харлем-Эдди 1 0.33
2. Бакич Марко 1 0.33
3. Фараж Имад 0 0
4. Агузуль Саад 0 0

Карточки

Андерлехт
# Игрок      
1. Цуль Петер 2 0
2. Требель Адриен 1 0
3. Люккассен Деррик 1 0
4. Влап Михел 1 0
5. Димата Нани 1 0
6. Antoine Colassin 1 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Eric Bocat 1 1
2. Onana 1 0
3. Бакич Марко 1 0
4. Антонов Неманья 1 0
5. Коффи Херве 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Андерлехт 0 0 20% (1) 20% (1) 40% (2) 20% (1)
 Мускрон-Перювельз 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: + = -
Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек
Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 0:1 Шарлеруа Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Васланд-Беверен 0:3 Андерлехт Андерлехт 6:1 Эйпен Мехелен 2:0 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 1:2 Брюгге Ливингстон 1:1 Андерлехт
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: + = -
Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль
Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Стандард Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Кубок Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:1 Андерлехт Первый дивизион А
Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Андерлехт 5:3 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 7:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Лига Про Мускрон-Перювельз 2:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 4:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 3:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Премьер-лига Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Андерлехт 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Шарлеруа 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Стандард 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Серкль Брюгге 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Андерлехт 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Генк 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Мехелен 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Ройал Антверпен 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Кортрейк 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Сент-Трюйден 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Брюгге 3 1 0 2 4 - 2 3
12. Зульте-Варегем 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Васланд-Беверен 3 1 0 2 5 - 7 3
14. Мускрон-Перювельз 3 0 2 1 2 - 3 2
15. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Эйпен 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Остенде 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Гент 3 0 0 3 2 - 5 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 44'
    Постолаки Вирджилиу уходит с поля. Robbe Qiurynen выходит вместо него
  • 39'
    Эрик Бока получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    24'
    Цуль Петер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Эрик Бока получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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8.50 1.05
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3.30 1.31
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