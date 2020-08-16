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Севилья
1:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0'
0:1
9' Пенальти
Фернандеш Бруну
17' Желтая карточка
Уильямс Брендон
21' Желтая карточка
Карлос Диего Сантос
1:1
26' Гол
Сусо Хесус
26'
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
23
Регилон
Серхио
10
Банега
Эвер
25
Фернандо
Режес
24
Хордан
Хоан
41
Сусо
Хесус
51
Эн-Несири
Юссеф
5
Окампос
Лукас
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
53
Уильямс
Брендон
17
Фред
Сантос
6
Погба
Поль
26
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
Севилья
4-3-3
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

9'
0:1
Фернандеш Бруну
17'
 
Уильямс Брендон
21'
Карлос Диего Сантос
 
26'
Сусо Хесус
1:1

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунир Эль-Хаддади 5 0.45
2. Даббур Мунас 3 0.27
3. Васкес Франко 2 0.18
4. Чичарито 2 0.18
5. Эн-Несири Юссеф 2 0.18
6. Окампос Лукас 1 0.09
7. Торрес Оливер 1 0.09
8. Хиль Бриан 1 0.09
9. Регилон Серхио 1 0.09
10. Банега Эвер 0 0
11. Эскудеро Серхио 0 0
12. Де Йонг Люк 0 0
13. Нолито Агудо 0 0
14. Рони Лопеш 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гринвуд Мэйсон 5 0.42
2. Марсьяль Антони 4 (1) 0.33
3. Фернандеш Бруну 3 (3) 0.25
4. Мата Хуан 2 (1) 0.17
5. Фред Сантос 2 0.17
6. Игало Одион 2 0.17
7. Лингард Джесси 2 0.17
8. Янг Эшли 1 0.08
9. Рэшфорд Маркус 1 0.08
10. Перейра Андреас 1 0.08
11. Мактоминай Скотт 1 0.08
12. Джеймс Дэниэл 1 0.08
13. Чон Тахит 0 0
14. Шоу Люк 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Гудель Неманья 2 0
2. Хордан Хоан 2 0
3. Карлос Диего Сантос 2 0
4. Эскудеро Серхио 1 0
5. Навас Хесус 1 0
6. Фернандо Режес 1 0
7. Нолито Агудо 1 0
8. Васкес Франко 1 0
9. Окампос Лукас 1 0
10. Рони Лопеш 1 0
11. Эн-Несири Юссеф 1 0
12. Посо Алехандро 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Янг Эшли 1 0
2. Джонс Фил 1 0
3. Магуайр Гарри 1 0
4. Лингард Джесси 1 0
5. Шоу Люк 1 0
6. Фред Сантос 1 0
7. Перейра Андреас 1 0
8. Байи Эрик 1 0
9. Мактоминай Скотт 1 0
10. Далот Диогу 1 0
11. Лейрд Итан 1 0
12. Левитт Дилан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Севилья 0 22.22% (4) 16.67% (3) 5.56% (1) 22.22% (4) 33.33% (6) 0
 Манчестер Юнайтед 4.17% (1) 12.5% (3) 20.83% (5) 20.83% (5) 12.5% (3) 25% (6) 4.17% (1)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья
Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм
Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Севилья: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Манчестер Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья Лига чемпионов Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Манчестер Юнайтед 1:3 Севилья Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • 26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    СУСО!!!
  • 25'
    Регилон слева навесил на Окампоса, который головой пробил выше ворот.
  • 24'
    Навас сделал длинный заброс вперёд. Мяч достался Де Хеа, который вышел к линии штрафной площади, где опередил Эн-Несири.
  • Фол, нарушение
    23'
    Фред в центре поля сбил Окампоса.
  • Желтая карточка
    22'
    Карлос у центрального круга сзади врезал по ногам Марсьялю и получил жёлтую карточку.
  • 21'
    Сусо справа сделал пас вперёд на Эн-Несири, но Магуайр внимательно сыграл против Юссефа.
  • Фол, нарушение
    20'
    Гринвуд у чужой штрафной площади нарушил правила.
  • 19'
    Фернандеш чуть слабо сделал передачу в штрафную площадь направо на Марсьяля. Антони пришлось делать шаг назад, что позволило защитникам "Севильи" перекрыть все подступы к воротам.
  • Желтая карточка
    18'
    Уильямс в центре поля ударил по ногам Хордана и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • Угловой
    17'
    Угловой удар разыграли испанцы. Опасного навеса в штрафную площадь так и не последовало.
  • Опасный момент
    16'
    Хордан слева вывел к воротам Окампоса, чей опасный удар Де Хеа отразил.
  • Опасный момент
    15'
    Фернандеш справа вывел к воротам Фреда, который пробил с десяти метров рядом с ближней штангой.
  • 14'
    Банега слева исполнил перевод на Наваса, у которого не получился навес в касание.
  • 12'
    У Сусо навес справа в штрафную площадь получился слишком сильным.
  • 11'
    Регилон слева прошёл вперёд и выкатил мяч на Банегу. Эвер не стал бить сразу, и был накрыт "соперниками".
  • Пенальти
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ФЕРНАНДЕШ!!! Фернандеш с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил в левый верхний угол. Буну направление удара угадал, но мяч достать не смог.
  • Пенальти!
    8'
    Пенальти! Рэшфорд обыгроался с Марсьялем и слева проскочил к воротам. Удар Маркуса Буну парировал, но при этом получил удар по ногам.
  • Фол, нарушение
    7'
    Погба у центрального круга оттолкнул руками Банегу.
  • Угловой
    6'
    Банега от углового флага навесил к ближней штанге слабо. Фернандеш выбил мяч на чужую половину поля.
  • 5'
    Хордана уже в центре поля встретили два соперника и не позволили продвинуться вперёд.
  • Угловой
    4'
    Фернандеш неудачно разыграл угловой удар с партнёрами. Запоздалый навес в штрафную площадь завершился фолом со стороны Магуайра.
  • 3'
    Гринвуд справа откатил мяч на Фернадеша, чей удар из пределов штрафной площади соперники заблокировали.
  • 2'
    "Севилья" играет в белой форме, "Манчестер Юнайтед" - в тёмно-серой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Рейн Энерги"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Севилья 1:1 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Севилья
30.1% (52)
Ничья
20.8% (36)
Манчестер Юнайтед
49.1% (85)
Тотал 2.5
Больше
61.18% (104)
Меньше
38.82% (66)
Обе команды забьют
Да
77.06% (131)
Нет
22.94% (39)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
33.5% (58)
2:1 Севилья
18.5% (32)
1:1 Ничья
16.8% (29)
1:0 Севилья
7.5% (13)
0:1 Манчестер Юнайтед
5.8% (10)
0:2 Манчестер Юнайтед
4% (7)
2:2 Ничья
2.3% (4)
2:0 Севилья
2.3% (4)
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7.50 4.20 1.47

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Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.50 2.55
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
3.40 1.32
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