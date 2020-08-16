Севилья
1:1
Первый тайм: 26'
Стадион: Рейн Энерги
Манчестер Юнайтед
0:1
9' ПенальтиФернандеш Бруну
17' Желтая карточкаУильямс Брендон
21' Желтая карточкаКарлос Диего Сантос
1:1
26' ГолСусо Хесус
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
10
Банега
Эвер
24
Хордан
Хоан
41
Сусо
Хесус
17
Фред
Сантос
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
-
41 Сусо ХесусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
-
28 Алонсо ХосеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Грант ЛиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
71 Менги ТеденЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Игало ОдионНападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
9'
0:1
17'
26'
1:1
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунир Эль-Хаддади
|5
|0.45
|2.
|Даббур Мунас
|3
|0.27
|3.
|Васкес Франко
|2
|0.18
|4.
|Чичарито
|2
|0.18
|5.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0.18
|6.
|Окампос Лукас
|1
|0.09
|7.
|Торрес Оливер
|1
|0.09
|8.
|Хиль Бриан
|1
|0.09
|9.
|Регилон Серхио
|1
|0.09
|10.
|Банега Эвер
|0
|0
|11.
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|12.
|Де Йонг Люк
|0
|0
|13.
|Нолито Агудо
|0
|0
|14.
|Рони Лопеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.42
|2.
|Марсьяль Антони
|4 (1)
|0.33
|3.
|Фернандеш Бруну
|3 (3)
|0.25
|4.
|Мата Хуан
|2 (1)
|0.17
|5.
|Фред Сантос
|2
|0.17
|6.
|Игало Одион
|2
|0.17
|7.
|Лингард Джесси
|2
|0.17
|8.
|Янг Эшли
|1
|0.08
|9.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.08
|10.
|Перейра Андреас
|1
|0.08
|11.
|Мактоминай Скотт
|1
|0.08
|12.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.08
|13.
|Чон Тахит
|0
|0
|14.
|Шоу Люк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гудель Неманья
|2
|0
|2.
|Хордан Хоан
|2
|0
|3.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0
|4.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|5.
|Навас Хесус
|1
|0
|6.
|Фернандо Режес
|1
|0
|7.
|Нолито Агудо
|1
|0
|8.
|Васкес Франко
|1
|0
|9.
|Окампос Лукас
|1
|0
|10.
|Рони Лопеш
|1
|0
|11.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|12.
|Посо Алехандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Янг Эшли
|1
|0
|2.
|Джонс Фил
|1
|0
|3.
|Магуайр Гарри
|1
|0
|4.
|Лингард Джесси
|1
|0
|5.
|Шоу Люк
|1
|0
|6.
|Фред Сантос
|1
|0
|7.
|Перейра Андреас
|1
|0
|8.
|Байи Эрик
|1
|0
|9.
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|10.
|Далот Диогу
|1
|0
|11.
|Лейрд Итан
|1
|0
|12.
|Левитт Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Севилья
|0
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|33.33% (6)
|0
|Манчестер Юнайтед
|4.17% (1)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|25% (6)
|4.17% (1)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: + = -Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья
Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм
Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Севилья: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Манчестер Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Прогнозы на матч Севилья 1:1 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Севилья
30.1% (52)
Ничья
20.8% (36)
Манчестер Юнайтед
49.1% (85)
Тотал 2.5
Больше
61.18% (104)
Меньше
38.82% (66)
Обе команды забьют
Да
77.06% (131)
Нет
22.94% (39)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
33.5% (58)
2:1 Севилья
18.5% (32)
1:1 Ничья
16.8% (29)
1:0 Севилья
7.5% (13)
0:1 Манчестер Юнайтед
5.8% (10)
0:2 Манчестер Юнайтед
4% (7)
2:2 Ничья
2.3% (4)
2:0 Севилья
2.3% (4)
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