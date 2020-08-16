Карлос у центрального круга сзади врезал по ногам Марсьялю и получил жёлтую карточку.

Навас сделал длинный заброс вперёд. Мяч достался Де Хеа, который вышел к линии штрафной площади, где опередил Эн-Несири.

Регилон слева навесил на Окампоса, который головой пробил выше ворот.

21' Сусо справа сделал пас вперёд на Эн-Несири, но Магуайр внимательно сыграл против Юссефа.

20' Гринвуд у чужой штрафной площади нарушил правила.

19' Фернандеш чуть слабо сделал передачу в штрафную площадь направо на Марсьяля. Антони пришлось делать шаг назад, что позволило защитникам "Севильи" перекрыть все подступы к воротам.

18' Уильямс в центре поля ударил по ногам Хордана и получил первую жёлтую карточку в матче.

17' Угловой удар разыграли испанцы. Опасного навеса в штрафную площадь так и не последовало.

16' Хордан слева вывел к воротам Окампоса, чей опасный удар Де Хеа отразил.

15' Фернандеш справа вывел к воротам Фреда, который пробил с десяти метров рядом с ближней штангой.

14' Банега слева исполнил перевод на Наваса, у которого не получился навес в касание.

12' У Сусо навес справа в штрафную площадь получился слишком сильным.

11' Регилон слева прошёл вперёд и выкатил мяч на Банегу. Эвер не стал бить сразу, и был накрыт "соперниками".

9' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ФЕРНАНДЕШ!!! Фернандеш с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил в левый верхний угол. Буну направление удара угадал, но мяч достать не смог.

8' Пенальти! Рэшфорд обыгроался с Марсьялем и слева проскочил к воротам. Удар Маркуса Буну парировал, но при этом получил удар по ногам.

7' Погба у центрального круга оттолкнул руками Банегу.

6' Банега от углового флага навесил к ближней штанге слабо. Фернандеш выбил мяч на чужую половину поля.

5' Хордана уже в центре поля встретили два соперника и не позволили продвинуться вперёд.

4' Фернандеш неудачно разыграл угловой удар с партнёрами. Запоздалый навес в штрафную площадь завершился фолом со стороны Магуайра.

3' Гринвуд справа откатил мяч на Фернадеша, чей удар из пределов штрафной площади соперники заблокировали.

2' "Севилья" играет в белой форме, "Манчестер Юнайтед" - в тёмно-серой.