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Севилья
 
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Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунир Эль-Хаддади 5 0.5
2. Даббур Мунас 3 0.3
3. Васкес Франко 2 0.2
4. Чичарито 2 0.2
5. Эн-Несири Юссеф 2 0.2
6. Окампос Лукас 1 0.1
7. Торрес Оливер 1 0.1
8. Хиль Бриан 1 0.1
9. Регилон Серхио 1 0.1
10. Банега Эвер 0 0
11. Эскудеро Серхио 0 0
12. Де Йонг Люк 0 0
13. Нолито Агудо 0 0
14. Рони Лопеш 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гринвуд Мэйсон 5 0.45
2. Марсьяль Антони 4 (1) 0.36
3. Мата Хуан 2 (1) 0.18
4. Фред Сантос 2 0.18
5. Игало Одион 2 0.18
6. Лингард Джесси 2 0.18
7. Фернандеш Бруну 2 (2) 0.18
8. Янг Эшли 1 0.09
9. Рэшфорд Маркус 1 0.09
10. Перейра Андреас 1 0.09
11. Мактоминай Скотт 1 0.09
12. Джеймс Дэниэл 1 0.09
13. Чон Тахит 0 0
14. Шоу Люк 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Гудель Неманья 2 0
2. Хордан Хоан 2 0
3. Карлос Диего Сантос 2 0
4. Эскудеро Серхио 1 0
5. Навас Хесус 1 0
6. Фернандо Режес 1 0
7. Нолито Агудо 1 0
8. Васкес Франко 1 0
9. Окампос Лукас 1 0
10. Рони Лопеш 1 0
11. Эн-Несири Юссеф 1 0
12. Посо Алехандро 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Янг Эшли 1 0
2. Джонс Фил 1 0
3. Магуайр Гарри 1 0
4. Лингард Джесси 1 0
5. Шоу Люк 1 0
6. Фред Сантос 1 0
7. Перейра Андреас 1 0
8. Байи Эрик 1 0
9. Мактоминай Скотт 1 0
10. Далот Диогу 1 0
11. Лейрд Итан 1 0
12. Левитт Дилан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Севилья 0 23.53% (4) 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4) 29.41% (5) 0
 Манчестер Юнайтед 4.76% (1) 14.29% (3) 23.81% (5) 23.81% (5) 14.29% (3) 14.29% (3) 4.76% (1)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья
Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм
Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Севилья: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Манчестер Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья Лига чемпионов Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Манчестер Юнайтед 1:3 Севилья Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 августа 2020, осталось 2 дня 17 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 74
    Севилья 20.3% (15)
    X 20.3% (15)
    Манчестер Юнайтед 59.5% (44)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Севилья - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Севилья
    20.3% (15)
    Ничья
    20.3% (15)
    Манчестер Юнайтед
    59.5% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.64% (45)
    Меньше
    38.36% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    78.08% (57)
    Нет
    21.92% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    44.6% (33)
    1:1 Ничья
    17.6% (13)
    2:1 Севилья
    10.8% (8)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    6.8% (5)
    1:0 Севилья
    6.8% (5)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    4.1% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (2)
    2:0 Севилья
    2.7% (2)
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