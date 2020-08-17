ничья в основное)
Алексей Антоненко #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|4 (1)
|0.8
|2.
|Эриксен Кристиан
|2
|0.4
|3.
|Бираги Кристиано
|1
|0.2
|4.
|Барелла Николо
|1
|0.2
|5.
|Янг Эшли
|0
|0
|6.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мораес Жуниор
|4
|0.67
|2.
|Патрик Алан
|3 (1)
|0.5
|3.
|Тайсон Фреда
|1
|0.17
|4.
|Додо Домилсон
|1
|0.17
|5.
|Степаненко Тарас
|1
|0.17
|6.
|Антонио Маркос
|1
|0.17
|7.
|Коваленко Виктор
|1
|0.17
|8.
|Манор Соломон
|1
|0.17
|9.
|Марлос Ромеро
|0
|0
|10.
|Коноплянка Евгений
|0
|0
|11.
|Тете II
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|2.
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|3.
|Барелла Николо
|1
|0
|4.
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хочолава Давид
|0
|1
|2.
|Коноплянка Евгений
|1
|0
|3.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|4.
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|5.
|Тайсон Фреда
|1
|0
|6.
|Патрик Алан
|1
|0
|7.
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|Шахтёр Донецк
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|0
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|30.77% (4)