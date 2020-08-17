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Интер Милан
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Шахтёр Донецк
0'
1:0
19' Гол
Мартинес Лаутаро
29'
1
Ханданович
Самир
2
Годин
Диего
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
33
Д'Амброзио
Данило
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
5
Гальярдини
Роберто
15
Янг
Эшли
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
30
Пятов
Андрей
98
Додо
Домилсон
4
Кривцов
Сергей
5
Хочолава
Давид
22
Матвиенко
Николай
6
Степаненко
Тарас
11
Марлос
Ромеро
8
Антонио
Маркос
21
Патрик
Алан
7
Тайсон
Фреда
10
Мораес
Жуниор
Интер Милан
3-5-2
Шахтёр Донецк
4-1-4-1

Ход матча

19'
Мартинес Лаутаро
(Барелла Николо)
1:0

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 4 (1) 0.8
2. Эриксен Кристиан 2 0.4
3. Бираги Кристиано 1 0.2
4. Барелла Николо 1 0.2
5. Янг Эшли 0 0
6. Бастони Алессандро 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мораес Жуниор 4 0.67
2. Патрик Алан 3 (1) 0.5
3. Тайсон Фреда 1 0.17
4. Додо Домилсон 1 0.17
5. Степаненко Тарас 1 0.17
6. Антонио Маркос 1 0.17
7. Коваленко Виктор 1 0.17
8. Манор Соломон 1 0.17
9. Марлос Ромеро 0 0
10. Коноплянка Евгений 0 0
11. Тете II 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Д'Амброзио Данило 2 0
2. Эриксен Кристиан 1 0
3. Барелла Николо 1 0
4. Мартинес Лаутаро 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Хочолава Давид 0 1
2. Коноплянка Евгений 1 0
3. Кривцов Сергей 1 0
4. Исмаили Гонсалвес 1 0
5. Тайсон Фреда 1 0
6. Патрик Алан 1 0
7. Бондарь Валерий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 0 12.5% (1) 25% (2)
 Шахтёр Донецк 7.69% (1) 15.38% (2) 0 15.38% (2) 30.77% (4) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи
Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк
  • Первый тайм
  • Угловой
    30'
    Получил мяч на фланге Додо и прострелил низом в штрафную, но здесь Мораеса опередил Бастони и вынес мяч на угловой.
  • 29'
    Марлос нашел тонким пасом на линии штрафной Тайсона, но тот не смог пробить в борьбе против Година.
  • 28'
    Прямой ногой пошел в подкат Годин в ногу сопернику в центре поля. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.
  • Офсайд
    27'
    Убежал Янг по левой бровке и прострелил во вратарскую. Здесь после серии рикошетов мяч прилетел к Мартинесу, который расстреливал ворота с метра, но судья зафиксировал положение "вне игры".
  • 26'
    Низом прострелил Барелла с фланга в центр штрафной, но здесь Лукаку не смог пробить в борьбе против Хочолавы.
  • 24'
    Забросил Антонио в штрафную, куда врывался Додо, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.
  • 23'
    Марлос пасом запустил по правой бровке Додо, который тут же прострелил в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 22'
    Низом простреливал в штрафную Матвиенко с левого фланга, но здесь Годин без особых проблем вынес сферу в аут.
  • 21'
    Столкнулись головами на фланге Хочолава и Д'Амброзио. Без помощи медиков не обойтись в этом эпизоде.
  • Описание гола
    20'
    ГОЛ! 1-0! Лаутаро Мартинес! Неожиданно вышли вперед миланцы. Обрезался Пятов, выбив мяч точно на ногу Барелле, который оторвался от Матвиенко и подал на линию вратарской с правого фланга. Здесь опередил защитника Мартинеси головой вколоти сферу в сетку.
  • 19'
    Слишком активно Янг прессинговал соперника на чужой половине поля и в итоге заехал по ноге Додо. Фол в атаке зафиксировал судья.
  • 18'
    С фланга Годин навесил в штрафную в направлении Лукаку, но вышел из ворот Пятов и забрал мяч в свои руки.
  • 17'
    Годин взял инициативу на себя, пошел вперед и отдал на ход Мартинесу, но того опередил Степаненко и вынес мяч в аут.
  • 16'
    Долго возят мяч в центре поля футболисты "Шахтёра", пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.
  • 15'
    Длинным пасом Антонио искал в штрафной соперника Мораеса, но тот проиграл борьбу за мяч Де Врею.
  • 14'
    Сразу два соперника налетели в центре поля на Матвиенко и уложили того на газон. Потребуется время футболисту, чтобы прийти в себя после такого.
  • 13'
    В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, ведь цена ошибки может быть слишком высока.
  • 12'
    По флангу Матвиенко забрасывал на ход Мораесу, но того опередил Годин и спокойно вынес мяч за боковую линию.
  • 11'
    Дальний заброс исполнил Барелла в штрафную на ход Мартинесу, но тому до мяча не позволил добраться Кривцов.
  • 10'
    Активно прессингуют соперника на чужой половине поля миланцы. Не дают они даже центр с мячом перейти дончанам.
  • 9'
    Тонко в разрез отдавал низом Тайсон в штрафную на Марлоса, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 8'
    С левого фланга Барелла забросил вперед на ход Лукаку, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Хочолава.
  • 7'
    Со штрафного Брозович навесил на дальнюю штангу, но здесь Бастони немного не дотянулся до мяча в борьбе с защитником.
  • 6'
    Грамотно подставился на фланге Д'Амброзио и вынудил нарушить правила Матвиенко. Опасный стандарт будет в распоряжении миланцев. 
  • 5'
    Получил сзади по ногам в центре поля Патрик от Брозовича. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу "горняков".
  • 4'
    Мягко забросил теперь уже Барелла в штрафную на Мартинеса, но перехватил мяч в последний момент Матвиенко.
  • 3'
    Забрасывал Матвиенко со своей половины поля на ход Мораесу, но тот нарушил правила в борьбе против Година.
  • 2'
    Миланцы будут играть сегодня в традиционных для себя черно-синих цветах, дончане выбрали себе серый комплект формы. Сразу мяч под свой контроль забрали "змеи".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Интера"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Шахтёр Донецк

Исход игры
Интер Милан
67.8% (137)
Ничья
9.4% (19)
Шахтёр Донецк
22.8% (46)
Тотал 2.5
Больше
74.21% (141)
Меньше
25.79% (49)
Обе команды забьют
Да
79.47% (151)
Нет
20.53% (39)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
38.6% (78)
1:2 Шахтёр Донецк
15.3% (31)
2:0 Интер Милан
11.4% (23)
1:0 Интер Милан
6.9% (14)
1:1 Ничья
5.4% (11)
3:1 Интер Милан
4.5% (9)
2:2 Ничья
3% (6)
3:2 Интер Милан
2.5% (5)
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.75 2.05
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
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