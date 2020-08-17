Низом прострелил Барелла с фланга в центр штрафной, но здесь Лукаку не смог пробить в борьбе против Хочолавы.

Убежал Янг по левой бровке и прострелил во вратарскую. Здесь после серии рикошетов мяч прилетел к Мартинесу, который расстреливал ворота с метра, но судья зафиксировал положение "вне игры".

Прямой ногой пошел в подкат Годин в ногу сопернику в центре поля. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.

Марлос нашел тонким пасом на линии штрафной Тайсона, но тот не смог пробить в борьбе против Година.

Получил мяч на фланге Додо и прострелил низом в штрафную, но здесь Мораеса опередил Бастони и вынес мяч на угловой.

24' Забросил Антонио в штрафную, куда врывался Додо, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.

23' Марлос пасом запустил по правой бровке Додо, который тут же прострелил в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось.

22' Низом простреливал в штрафную Матвиенко с левого фланга, но здесь Годин без особых проблем вынес сферу в аут.

21' Столкнулись головами на фланге Хочолава и Д'Амброзио. Без помощи медиков не обойтись в этом эпизоде.

20' ГОЛ! 1-0! Лаутаро Мартинес! Неожиданно вышли вперед миланцы. Обрезался Пятов, выбив мяч точно на ногу Барелле, который оторвался от Матвиенко и подал на линию вратарской с правого фланга. Здесь опередил защитника Мартинеси головой вколоти сферу в сетку.

19' Слишком активно Янг прессинговал соперника на чужой половине поля и в итоге заехал по ноге Додо. Фол в атаке зафиксировал судья.

18' С фланга Годин навесил в штрафную в направлении Лукаку, но вышел из ворот Пятов и забрал мяч в свои руки.

17' Годин взял инициативу на себя, пошел вперед и отдал на ход Мартинесу, но того опередил Степаненко и вынес мяч в аут.

16' Долго возят мяч в центре поля футболисты "Шахтёра", пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.

15' Длинным пасом Антонио искал в штрафной соперника Мораеса, но тот проиграл борьбу за мяч Де Врею.

14' Сразу два соперника налетели в центре поля на Матвиенко и уложили того на газон. Потребуется время футболисту, чтобы прийти в себя после такого.

13' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, ведь цена ошибки может быть слишком высока.

12' По флангу Матвиенко забрасывал на ход Мораесу, но того опередил Годин и спокойно вынес мяч за боковую линию.

11' Дальний заброс исполнил Барелла в штрафную на ход Мартинесу, но тому до мяча не позволил добраться Кривцов.

10' Активно прессингуют соперника на чужой половине поля миланцы. Не дают они даже центр с мячом перейти дончанам.

9' Тонко в разрез отдавал низом Тайсон в штрафную на Марлоса, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

8' С левого фланга Барелла забросил вперед на ход Лукаку, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Хочолава.

7' Со штрафного Брозович навесил на дальнюю штангу, но здесь Бастони немного не дотянулся до мяча в борьбе с защитником.

6' Грамотно подставился на фланге Д'Амброзио и вынудил нарушить правила Матвиенко. Опасный стандарт будет в распоряжении миланцев.

5' Получил сзади по ногам в центре поля Патрик от Брозовича. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу "горняков".

4' Мягко забросил теперь уже Барелла в штрафную на Мартинеса, но перехватил мяч в последний момент Матвиенко.

3' Забрасывал Матвиенко со своей половины поля на ход Мораесу, но тот нарушил правила в борьбе против Година.

2' Миланцы будут играть сегодня в традиционных для себя черно-синих цветах, дончане выбрали себе серый комплект формы. Сразу мяч под свой контроль забрали "змеи".