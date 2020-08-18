РБ Лейпциг
Позже
Стадион: Эштадиу да Луш
ПСЖ
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
16
Рико
Серхио
14
Бернат
Хуан
21
Эррера
Андер
10
Неймар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шик ПатрикНападающий
- Нападающий
-
38 Новоа УгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бернат ХуанЗащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
-
30 Булка МарцинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Полузащитник
-
18 Икарди МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Забитцер Марсель
|4
|0.44
|2.
|Вернер Тимо
|4 (2)
|0.44
|3.
|Форсберг Эмиль
|4 (2)
|0.44
|4.
|Демме Диего
|1
|0.11
|5.
|Лаймер Конрад
|1
|0.11
|6.
|Адамс Тайлер
|1
|0.11
|7.
|Ольмо Дани
|1
|0.11
|8.
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|9.
|Поульсен Юссуф
|0
|0
|10.
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|5
|0.56
|2.
|Икарди Мауро
|5
|0.56
|3.
|Неймар
|3
|0.33
|4.
|Ди Мария Анхель
|2
|0.22
|5.
|Сарабия Пабло
|2
|0.22
|6.
|Бернат Хуан
|1
|0.11
|7.
|Мёнье Тома
|1
|0.11
|8.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.11
|9.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.11
|10.
|Кавани Эдинсон
|1 (1)
|0.11
|11.
|Гуэйе Идрисса
|0
|0
|12.
|Дагба Колин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хайдара Амаду
|3
|0
|2.
|Юпамекано Део
|3
|0
|3.
|Забитцер Марсель
|2
|0
|4.
|Кампль Кевин
|1
|0
|5.
|Орбан Вилли
|1
|0
|6.
|Вернер Тимо
|1
|0
|7.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|8.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|9.
|Лаймер Конрад
|1
|0
|10.
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|11.
|Мукиэле Норди
|1
|0
|12.
|Сараччи Марсело
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|2.
|Верратти Марко
|3
|0
|3.
|Мёнье Тома
|3
|0
|4.
|Бернат Хуан
|3
|0
|5.
|Неймар
|2
|0
|6.
|Эррера Андер
|2
|0
|7.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|8.
|Силва Тьяго
|1
|0
|9.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|10.
|Кюрзава Левен
|1
|0
|11.
|Икарди Мауро
|1
|0
|12.
|Паредес Леандро
|1
|0
|13.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|14.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|ПСЖ
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|36.36% (8)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д
РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ПСЖ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - ПСЖ
Исход игры
РБ Лейпциг
18.1% (31)
Ничья
15.2% (26)
ПСЖ
66.7% (114)
Тотал 2.5
Больше
81.6% (133)
Меньше
18.4% (30)
Обе команды забьют
Да
90.8% (148)
Нет
9.2% (15)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
42.7% (73)
2:1 РБ Лейпциг
11.1% (19)
1:3 ПСЖ
9.9% (17)
1:1 Ничья
8.8% (15)
2:2 Ничья
5.3% (9)
2:3 ПСЖ
2.9% (5)
0:2 ПСЖ
2.9% (5)
1:0 РБ Лейпциг
2.3% (4)
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