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РБ Лейпциг
 
Позже

Стадион:
ПСЖ
1
Гулач
Петер
16
Клостерманн
Лукас
5
Юпамекано
Део
22
Мукиэле
Норди
27
Лаймер
Конрад
44
Кампль
Кевин
7
Забитцер
Марсель
3
Анхелиньо
Хосе
25
Ольмо
Дани
18
Нкунку
Кристофер
9
Поульсен
Юссуф
16
Рико
Серхио
4
Керер
Тило
2
Силва
Тьяго
3
Кимпембе
Преснел
14
Бернат
Хуан
21
Эррера
Андер
5
Маркиньос
Маркос
8
Паредес
Леандро
11
Ди
Мария
Анхель
7
Мбаппе
Килиан
10
Неймар
РБ Лейпциг
3-4-2-1
ПСЖ
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Забитцер Марсель 4 0.44
2. Вернер Тимо 4 (2) 0.44
3. Форсберг Эмиль 4 (2) 0.44
4. Демме Диего 1 0.11
5. Лаймер Конрад 1 0.11
6. Адамс Тайлер 1 0.11
7. Ольмо Дани 1 0.11
8. Анхелиньо Хосе 0 0
9. Поульсен Юссуф 0 0
10. Клостерманн Лукас 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 5 0.56
2. Икарди Мауро 5 0.56
3. Неймар 3 0.33
4. Ди Мария Анхель 2 0.22
5. Сарабия Пабло 2 0.22
6. Бернат Хуан 1 0.11
7. Мёнье Тома 1 0.11
8. Чупо-Мотинг Эрик 1 0.11
9. Маркиньос Маркос 1 0.11
10. Кавани Эдинсон 1 (1) 0.11
11. Гуэйе Идрисса 0 0
12. Дагба Колин 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Хайдара Амаду 3 0
2. Юпамекано Део 3 0
3. Забитцер Марсель 2 0
4. Кампль Кевин 1 0
5. Орбан Вилли 1 0
6. Вернер Тимо 1 0
7. Поульсен Юссуф 1 0
8. Клостерманн Лукас 1 0
9. Лаймер Конрад 1 0
10. Нкунку Кристофер 1 0
11. Мукиэле Норди 1 0
12. Сараччи Марсело 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Ди Мария Анхель 3 0
2. Верратти Марко 3 0
3. Мёнье Тома 3 0
4. Бернат Хуан 3 0
5. Неймар 2 0
6. Эррера Андер 2 0
7. Чупо-Мотинг Эрик 1 0
8. Силва Тьяго 1 0
9. Гуэйе Идрисса 1 0
10. Кюрзава Левен 1 0
11. Икарди Мауро 1 0
12. Паредес Леандро 1 0
13. Маркиньос Маркос 1 0
14. Мбаппе Килиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 12.5% (2) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 12.5% (2) 31.25% (5)
 ПСЖ 9.09% (2) 9.09% (2) 18.18% (4) 9.09% (2) 18.18% (4) 36.36% (8)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -
РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д
РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен
ПСЖ 4:0 Селтик ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Гавр 0:9 ПСЖ ПСЖ 2:0 Боруссия Д Лион 1:5 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 4:3 Бордо Боруссия Д 2:1 ПСЖ Амьен 4:4 ПСЖ Дижон 1:6 ПСЖ ПСЖ 4:2 Лион Нант 1:2 ПСЖ ПСЖ 5:0 Монпелье По 0:2 ПСЖ Лилль 0:2 ПСЖ Реймс 0:3 ПСЖ

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ПСЖ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
РБ Лейпциг 4:2 ПСЖ Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2020, осталось 35 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 171
    РБ Лейпциг 18.1% (31)
    X 15.2% (26)
    ПСЖ 66.7% (114)
    Все прогнозы
    1.63 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
    • До матча
    • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - ПСЖ

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    18.1% (31)
    Ничья
    15.2% (26)
    ПСЖ
    66.7% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.6% (133)
    Меньше
    18.4% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    90.8% (148)
    Нет
    9.2% (15)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    42.7% (73)
    2:1 РБ Лейпциг
    11.1% (19)
    1:3 ПСЖ
    9.9% (17)
    1:1 Ничья
    8.8% (15)
    2:2 Ничья
    5.3% (9)
    2:3 ПСЖ
    2.9% (5)
    0:2 ПСЖ
    2.9% (5)
    1:0 РБ Лейпциг
    2.3% (4)
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    4.00 4.30 1.82

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    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.52 2.55
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.27
    Букмекер Да Нет
    2.60 1.49
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