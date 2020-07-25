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Александрия
1:1
Второй тайм: 74'

Стадион:
Мариуполь
0'
0:1
28' Гол
Полегенько Павел
1:1
35' Гол
Безбородько Денис
70' Желтая карточка
Фомин Руслан
74'
79
Панькив
Юрий
11
Мирошниченко
Денис
90
Дубра
Каспар
13
Бухал
Глеб
5
Стецков
Тимур
17
Лучкевич
Валерий
44
Банада
Евгений
27
Гречишкин
Дмитрий
10
Третьяков
Максим
6
Ковалец
Кирилл
9
Безбородько
Денис
1
Гальчук
Евгений
4
Чоботенко
Сергей
13
Яворский
Сергей
37
Муравский
Назарий
8
Полегенько
Павел
71
Чех
Максим
25
Федорчук
Валерий
75
Корниенко
Виктор
9
Мишнёв
Дмитрий
11
Чурко
Вячеслав
86
Фомин
Руслан
Александрия
Мариуполь

Ход матча

28'
0:1
Полегенько Павел
(Чурко Вячеслав)
35'
Безбородько Денис
(Третьяков Максим)
1:1
46'
Пашаев Павел
Стецков Тимур
 
46'
 
Тищенко Игорь
Муравский Назарий
70'
 
Фомин Руслан

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: + = -
Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия
Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1
Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты

Последние игры между собой

Александрия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Мариуполь: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Александрия 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Александрия Премьер-лига Мариуполь 1:1 Александрия Премьер-лига Александрия 2:1 Мариуполь Премьер-лига
Александрия 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Александрия Премьер-лига Мариуполь 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Мариуполь Премьер-лига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Безбородько Денис бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Полегенько Павел бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Александрия 79.6% (121)
X 12.5% (19)
Мариуполь 7.9% (12)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Александрия 1:1 Мариуполь

Исход игры
Александрия
79.6% (121)
Ничья
12.5% (19)
Мариуполь
7.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
53.52% (76)
Меньше
46.48% (66)
Обе команды забьют
Да
61.97% (88)
Нет
38.03% (54)
Популярный счёт
2:1 Александрия
39.5% (60)
1:0 Александрия
23% (35)
1:1 Ничья
8.6% (13)
2:0 Александрия
7.2% (11)
3:1 Александрия
4.6% (7)
1:2 Мариуполь
3.9% (6)
0:0 Ничья
2% (3)
0:2 Мариуполь
1.3% (2)
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