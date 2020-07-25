Александрия
1:1
Второй тайм: 74'
Стадион: Ника
Мариуполь
0:1
28' ГолПолегенько Павел
1:1
35' ГолБезбородько Денис
70' Желтая карточкаФомин Руслан
79
Панькив
Юрий
90
Дубра
Каспар
13
Бухал
Глеб
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
-
13 Бухал ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмПолузащитник
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Чех МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Фомин РусланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Путря ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Дудик АртёмНападающий
-
Главный тренер: Бабич Александр
Ход матча
28'
35'
70'
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: + = -Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия
Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1
Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты
Последние игры между собой
Александрия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Мариуполь: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Прогнозы на матч Александрия 1:1 Мариуполь
Исход игры
Александрия
79.6% (121)
Ничья
12.5% (19)
Мариуполь
7.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
53.52% (76)
Меньше
46.48% (66)
Обе команды забьют
Да
61.97% (88)
Нет
38.03% (54)
Популярный счёт
2:1 Александрия
39.5% (60)
1:0 Александрия
23% (35)
1:1 Ничья
8.6% (13)
2:0 Александрия
7.2% (11)
3:1 Александрия
4.6% (7)
1:2 Мариуполь
3.9% (6)
0:0 Ничья
2% (3)
0:2 Мариуполь
1.3% (2)
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