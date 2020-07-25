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  3. Украина: Премьер-лига: Лига Европы: Плей-офф: 1/2 финала
Александрия
1:2
Конец матча

Стадион:
Мариуполь
0'
0:1
28' Гол
Полегенько Павел
1:1
35' Гол
Безбородько Денис
69' Желтая карточка
Фомин Руслан
1:2
83' Гол
Кащук Алексей
90' Желтая карточка
Гальчук Евгений
90'+6
79
Панькив
Юрий
11
Мирошниченко
Денис
90
Дубра
Каспар
13
Бухал
Глеб
5
Стецков
Тимур
17
Лучкевич
Валерий
44
Банада
Евгений
27
Гречишкин
Дмитрий
10
Третьяков
Максим
6
Ковалец
Кирилл
9
Безбородько
Денис
1
Гальчук
Евгений
4
Чоботенко
Сергей
13
Яворский
Сергей
37
Муравский
Назарий
8
Полегенько
Павел
71
Чех
Максим
25
Федорчук
Валерий
75
Корниенко
Виктор
9
Мишнёв
Дмитрий
11
Чурко
Вячеслав
86
Фомин
Руслан
Александрия
Мариуполь

Ход матча

28'
0:1
Полегенько Павел
(Чурко Вячеслав)
35'
Безбородько Денис
(Третьяков Максим)
1:1
46'
Пашаев Павел
Стецков Тимур
 
46'
 
Тищенко Игорь
Муравский Назарий
69'
 
Фомин Руслан
73'
Задерака Максим
Лучкевич Валерий
 
73'
Ситало Артём
Безбородько Денис
 
78'
 
Игнатенко Даниил
Чех Максим
78'
 
Кащук Алексей
Чурко Вячеслав
83'
1:2
Кащук Алексей
(Федорчук Валерий)
86'
Грицук Василий
Банада Евгений
 
89'
Мышенко Богдан
Третьяков Максим
 
90'
 
Топалов Дмитрий
Фомин Руслан
90'
 
Гальчук Евгений
90'
 
Сагуткин Даниил
Федорчук Валерий

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: + = -
Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия
Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1
Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты

Последние игры между собой

Александрия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Мариуполь: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Александрия 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Александрия Премьер-лига Мариуполь 1:1 Александрия Премьер-лига Александрия 2:1 Мариуполь Премьер-лига
Александрия 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Александрия Премьер-лига Мариуполь 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Мариуполь Премьер-лига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Безбородько Денис бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Полегенько Павел бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Александрия 79.6% (121)
X 12.5% (19)
Мариуполь 7.9% (12)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Александрия 1:2 Мариуполь

Исход игры
Александрия
79.6% (121)
Ничья
12.5% (19)
Мариуполь
7.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
53.52% (76)
Меньше
46.48% (66)
Обе команды забьют
Да
61.97% (88)
Нет
38.03% (54)
Популярный счёт
2:1 Александрия
39.5% (60)
1:0 Александрия
23% (35)
1:1 Ничья
8.6% (13)
2:0 Александрия
7.2% (11)
3:1 Александрия
4.6% (7)
1:2 Мариуполь
3.9% (6)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Мариуполь
1.3% (2)
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