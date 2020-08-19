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Лион
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Бавария
0' 15'
1
Лопеш
Антони
5
Денайер
Джейсон
6
Фильо
Марсело
20
Марсал
Фернандо
14
Дюбуа
Лео
25
Какере
Максанс
39
Бруно
Моура
8
Ауа
Уссем
27
Корне
Максвелл
11
Депай
Мемфис
1
Нойер
Мануэль
32
Киммих
Йозуа
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
19
Альфонсо
Дэвис
6
Тьяго
Алькантара
18
Горетцка
Леон
22
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
14
Перишич
Иван
9
Левандовски
Роберт
Лион
3-5-2
Бавария
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 6 (2) 0.6
2. Дембеле Мусса II 2 0.2
3. Ауа Уссем 1 0.1
4. Корне Максвелл 1 0.1
5. Тусар Люка 1 0.1
6. Траоре Бертран 1 0.1
7. Андерсен Йоаким 1 0.1
8. Терье Мартен 1 0.1
9. Дюбуа Лео 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 14 (2) 1.4
2. Гнабри Серж 7 0.7
3. Мюллер Томас 4 0.4
4. Толиссо Корентен 3 0.3
5. Перишич Иван 3 0.3
6. Коутиньо Филиппе 3 0.3
7. Коман Кингсли 2 0.2
8. Киммих Йозуа 2 0.2
9. Горетцка Леон 1 0.1
10. Альфонсо Дэвис 0 0
11. Тьяго Алькантара 0 0
12. Павар Бенджамин 0 0
13. Эрнандес Люка 0 0
14. Одриосола Альваро 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 3 0
2. Дюбуа Лео 3 0
3. Марсал Фернандо 2 0
4. Коне Юссуф 2 0
5. Корне Максвелл 2 0
6. Лопеш Антони 1 0
7. Депай Мемфис 1 0
8. Мендес Тьяго 1 0
9. Андерсен Йоаким 1 0
10. Дембеле Мусса II 1 0
11. Ауа Уссем 1 0
12. Какере Максанс 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Киммих Йозуа 3 0
2. Тьяго Алькантара 2 0
3. Боатенг Жером 1 0
4. Нойер Мануэль 1 0
5. Гнабри Серж 1 0
6. Альфонсо Дэвис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4)
 Бавария 12.82% (5) 7.69% (3) 12.82% (5) 15.38% (6) 17.95% (7) 33.33% (13)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Ройал Антверпен 2:3 Лион
Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца Лилль 1:0 Лион Лион 1:5 ПСЖ Лион 2:0 Сент-Этьен Лион 1:0 Ювентус Метц 0:2 Лион Лион 1:1 Страсбург Лион 1:0 Марсель ПСЖ 4:2 Лион Лион 0:0 Амьен Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион Лион 3:0 Тулуза
Бавария Последние 20 матчей: + = -
Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария
Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария

Последние игры между собой

Лион: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Бавария: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Лион 0:3 Бавария Лига чемпионов Бавария 1:0 Лион Лига чемпионов Лион 2:3 Бавария Лига чемпионов Бавария 1:1 Лион Лига чемпионов
  • Первый тайм
  • 15'
    Длинный заброс исполнил Киммих в штрафную на Мюллера, но Лопеш вышел из ворот и оказался первым на мяче.
  • 14'
    С правого фланга Дюбуа прострелил вдоль ворот, но здесь Депай не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
  • 13'
    Продавил защитника по флангу Корне, сместился в штрафную и покатил поперек поля, но этот пас перехватил Киммих.
  • 12'
    Сместился с фланга Депай в центр и подал на дальнюю штангу, но здесь немного не успел подставить голову Корне.
  • Опасный момент
    11'
    Получил мяч на правой бровке Мюллер и забросил в штрафную на Горетцку, который пробил крайне неудачно, но мяч едва ли не закатился в дальний нижний угол. С большим трудом Лопеш вынес сферу на угловой.
  • 10'
    С углового навесил Депай на дальнюю штангу, куда врывался Денайер, но буквально с головы у него сфер снял Нойер.
  • 9'
    Продавил защитника по флангу Дэвис, ворвался в штрафную, но здесь грамотно корпус поставил Марсал и отобрал сферу.
  • 8'
    Тьяго забросил в штрафную, куда врывался Мюллер, но здесь первым оказался Дюбуа и головой сбросил мяч в руки голкиперу.
  • 7'
    С углового навесил на ближнюю штангу Киммих, но здесь выиграл верх Денайер и вынес мяч головой подальше.
  • Угловой
    6'
    Отобрал мяч на фланге Левандовски и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела на угловой.
  • 5'
    От лицевой линии Дэвис подал в штрафную, где пробил в касание головой Мюллер, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Опасный момент
    4'
    Провалилась оборона мюнхенцев, позволив выскочить один на один с голкипером Депаю, который обыграл Нойера, но в падении пробил мимо пустых ворот.
  • 3'
    Получил по ногам Депай в центре поля от Кимииха. судья все видел и назначил штрафной удар в пользу "Лиона".
  • 2'
    Будут играть в традиционных для себя красных цветах мюнхенцы, "львы" выбрали себе черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Футболисты появились на поле, пора начинать матч. Прозвучал свисток, поехали!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Лион 0:0 Бавария

Исход игры
Лион
10.4% (17)
Ничья
3% (5)
Бавария
86.6% (142)
Тотал 2.5
Больше
84.47% (136)
Меньше
15.53% (25)
Обе команды забьют
Да
78.26% (126)
Нет
21.74% (35)
Популярный счёт
1:3 Бавария
37.2% (61)
1:2 Бавария
20.1% (33)
0:2 Бавария
8.5% (14)
0:3 Бавария
6.1% (10)
1:4 Бавария
4.9% (8)
2:1 Лион
4.9% (8)
1:0 Лион
3% (5)
2:3 Бавария
3% (5)
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10.15 7.50 1.24
12.00 7.70 1.23
12.00 7.70 1.23

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 2.01
Букмекер Да Нет
3.85 1.27
Букмекер Да Нет
3.25 1.39
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