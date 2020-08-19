Лион
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Жозе Алваладе
Бавария
14
Дюбуа
Лео
39
Бруно
Моура
11
Депай
Мемфис
32
Киммих
Йозуа
27
Алаба
Давид
22
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
14
Перишич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Депай МемфисНападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
-
23 Тете КенниЗащитник
-
31 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Киммих ЙозуаЗащитник
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гнабри СержПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|6 (2)
|0.6
|2.
|Дембеле Мусса II
|2
|0.2
|3.
|Ауа Уссем
|1
|0.1
|4.
|Корне Максвелл
|1
|0.1
|5.
|Тусар Люка
|1
|0.1
|6.
|Траоре Бертран
|1
|0.1
|7.
|Андерсен Йоаким
|1
|0.1
|8.
|Терье Мартен
|1
|0.1
|9.
|Дюбуа Лео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|1.4
|2.
|Гнабри Серж
|7
|0.7
|3.
|Мюллер Томас
|4
|0.4
|4.
|Толиссо Корентен
|3
|0.3
|5.
|Перишич Иван
|3
|0.3
|6.
|Коутиньо Филиппе
|3
|0.3
|7.
|Коман Кингсли
|2
|0.2
|8.
|Киммих Йозуа
|2
|0.2
|9.
|Горетцка Леон
|1
|0.1
|10.
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|11.
|Тьяго Алькантара
|0
|0
|12.
|Павар Бенджамин
|0
|0
|13.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|14.
|Одриосола Альваро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|3
|0
|2.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|3.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|4.
|Коне Юссуф
|2
|0
|5.
|Корне Максвелл
|2
|0
|6.
|Лопеш Антони
|1
|0
|7.
|Депай Мемфис
|1
|0
|8.
|Мендес Тьяго
|1
|0
|9.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|10.
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|11.
|Ауа Уссем
|1
|0
|12.
|Какере Максанс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|2.
|Тьяго Алькантара
|2
|0
|3.
|Боатенг Жером
|1
|0
|4.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|5.
|Гнабри Серж
|1
|0
|6.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|Бавария
|12.82% (5)
|7.69% (3)
|12.82% (5)
|15.38% (6)
|17.95% (7)
|33.33% (13)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Ройал Антверпен 2:3 Лион
Бавария Последние 20 матчей: + = -Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария
Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария
Последние игры между собой
Лион: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Бавария: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Прогнозы на матч Лион 0:0 Бавария
Исход игры
Лион
10.4% (17)
Ничья
3% (5)
Бавария
86.6% (142)
Тотал 2.5
Больше
84.47% (136)
Меньше
15.53% (25)
Обе команды забьют
Да
78.26% (126)
Нет
21.74% (35)
Популярный счёт
1:3 Бавария
37.2% (61)
1:2 Бавария
20.1% (33)
0:2 Бавария
8.5% (14)
0:3 Бавария
6.1% (10)
1:4 Бавария
4.9% (8)
2:1 Лион
4.9% (8)
1:0 Лион
3% (5)
2:3 Бавария
3% (5)
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