Получил мяч на правой бровке Мюллер и забросил в штрафную на Горетцку, который пробил крайне неудачно, но мяч едва ли не закатился в дальний нижний угол. С большим трудом Лопеш вынес сферу на угловой.

Сместился с фланга Депай в центр и подал на дальнюю штангу, но здесь немного не успел подставить голову Корне.

Продавил защитника по флангу Корне, сместился в штрафную и покатил поперек поля, но этот пас перехватил Киммих.

С правого фланга Дюбуа прострелил вдоль ворот, но здесь Депай не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

Длинный заброс исполнил Киммих в штрафную на Мюллера, но Лопеш вышел из ворот и оказался первым на мяче.

10' С углового навесил Депай на дальнюю штангу, куда врывался Денайер, но буквально с головы у него сфер снял Нойер.

9' Продавил защитника по флангу Дэвис, ворвался в штрафную, но здесь грамотно корпус поставил Марсал и отобрал сферу.

8' Тьяго забросил в штрафную, куда врывался Мюллер, но здесь первым оказался Дюбуа и головой сбросил мяч в руки голкиперу.

7' С углового навесил на ближнюю штангу Киммих, но здесь выиграл верх Денайер и вынес мяч головой подальше.

6' Отобрал мяч на фланге Левандовски и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела на угловой.

5' От лицевой линии Дэвис подал в штрафную, где пробил в касание головой Мюллер, но мяч застрял в гуще защитников.

4' Провалилась оборона мюнхенцев, позволив выскочить один на один с голкипером Депаю, который обыграл Нойера, но в падении пробил мимо пустых ворот.

3' Получил по ногам Депай в центре поля от Кимииха. судья все видел и назначил штрафной удар в пользу "Лиона".

2' Будут играть в традиционных для себя красных цветах мюнхенцы, "львы" выбрали себе черный комплект формы.