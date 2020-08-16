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Бавария

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 6 (2) 0.67
2. Дембеле Мусса II 2 0.22
3. Ауа Уссем 1 0.11
4. Корне Максвелл 1 0.11
5. Тусар Люка 1 0.11
6. Траоре Бертран 1 0.11
7. Андерсен Йоаким 1 0.11
8. Терье Мартен 1 0.11
9. Дюбуа Лео 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 14 (2) 1.56
2. Гнабри Серж 7 0.78
3. Мюллер Томас 4 0.44
4. Толиссо Корентен 3 0.33
5. Перишич Иван 3 0.33
6. Коутиньо Филиппе 3 0.33
7. Коман Кингсли 2 0.22
8. Киммих Йозуа 2 0.22
9. Горетцка Леон 1 0.11
10. Альфонсо Дэвис 0 0
11. Тьяго Алькантара 0 0
12. Павар Бенджамин 0 0
13. Эрнандес Люка 0 0
14. Одриосола Альваро 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 3 0
2. Дюбуа Лео 3 0
3. Марсал Фернандо 2 0
4. Коне Юссуф 2 0
5. Корне Максвелл 2 0
6. Лопеш Антони 1 0
7. Депай Мемфис 1 0
8. Мендес Тьяго 1 0
9. Андерсен Йоаким 1 0
10. Дембеле Мусса II 1 0
11. Ауа Уссем 1 0
12. Какере Максанс 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Киммих Йозуа 3 0
2. Тьяго Алькантара 2 0
3. Боатенг Жером 1 0
4. Нойер Мануэль 1 0
5. Гнабри Серж 1 0
6. Альфонсо Дэвис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4)
 Бавария 12.82% (5) 7.69% (3) 12.82% (5) 15.38% (6) 17.95% (7) 33.33% (13)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Ройал Антверпен 2:3 Лион
Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца Лилль 1:0 Лион Лион 1:5 ПСЖ Лион 2:0 Сент-Этьен Лион 1:0 Ювентус Метц 0:2 Лион Лион 1:1 Страсбург Лион 1:0 Марсель ПСЖ 4:2 Лион Лион 0:0 Амьен Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион Лион 3:0 Тулуза
Бавария Последние 20 матчей: + = -
Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария
Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария

Последние игры между собой

Лион: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Бавария: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Лион 0:3 Бавария Лига чемпионов Бавария 1:0 Лион Лига чемпионов Лион 2:3 Бавария Лига чемпионов Бавария 1:1 Лион Лига чемпионов
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2020, осталось 2 дня 20 часов 16 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 71
    Лион 15.5% (11)
    X 5.6% (4)
    Бавария 78.9% (56)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Лион - Бавария

    Исход игры
    Лион
    15.5% (11)
    Ничья
    5.6% (4)
    Бавария
    78.9% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.69% (58)
    Меньше
    18.31% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    80.28% (57)
    Нет
    19.72% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    32.4% (23)
    1:3 Бавария
    25.4% (18)
    2:1 Лион
    7% (5)
    1:0 Лион
    7% (5)
    0:2 Бавария
    7% (5)
    2:3 Бавария
    5.6% (4)
    0:3 Бавария
    4.2% (3)
    1:1 Ничья
    4.2% (3)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    13.00 7.30 1.22

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.74 2.10
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.21
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.42
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