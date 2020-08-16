Лион
Позже
Стадион: Жозе Алваладе
Бавария
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|6 (2)
|0.67
|2.
|Дембеле Мусса II
|2
|0.22
|3.
|Ауа Уссем
|1
|0.11
|4.
|Корне Максвелл
|1
|0.11
|5.
|Тусар Люка
|1
|0.11
|6.
|Траоре Бертран
|1
|0.11
|7.
|Андерсен Йоаким
|1
|0.11
|8.
|Терье Мартен
|1
|0.11
|9.
|Дюбуа Лео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|1.56
|2.
|Гнабри Серж
|7
|0.78
|3.
|Мюллер Томас
|4
|0.44
|4.
|Толиссо Корентен
|3
|0.33
|5.
|Перишич Иван
|3
|0.33
|6.
|Коутиньо Филиппе
|3
|0.33
|7.
|Коман Кингсли
|2
|0.22
|8.
|Киммих Йозуа
|2
|0.22
|9.
|Горетцка Леон
|1
|0.11
|10.
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|11.
|Тьяго Алькантара
|0
|0
|12.
|Павар Бенджамин
|0
|0
|13.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|14.
|Одриосола Альваро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|3
|0
|2.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|3.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|4.
|Коне Юссуф
|2
|0
|5.
|Корне Максвелл
|2
|0
|6.
|Лопеш Антони
|1
|0
|7.
|Депай Мемфис
|1
|0
|8.
|Мендес Тьяго
|1
|0
|9.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|10.
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|11.
|Ауа Уссем
|1
|0
|12.
|Какере Максанс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|2.
|Тьяго Алькантара
|2
|0
|3.
|Боатенг Жером
|1
|0
|4.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|5.
|Гнабри Серж
|1
|0
|6.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|Бавария
|12.82% (5)
|7.69% (3)
|12.82% (5)
|15.38% (6)
|17.95% (7)
|33.33% (13)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Ройал Антверпен 2:3 Лион
Бавария Последние 20 матчей: + = -Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария
Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария
Последние игры между собой
Лион: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Бавария: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Прогнозы на матч Лион - Бавария
Исход игры
Лион
15.5% (11)
Ничья
5.6% (4)
Бавария
78.9% (56)
Тотал 2.5
Больше
81.69% (58)
Меньше
18.31% (13)
Обе команды забьют
Да
80.28% (57)
Нет
19.72% (14)
Популярный счёт
1:2 Бавария
32.4% (23)
1:3 Бавария
25.4% (18)
2:1 Лион
7% (5)
1:0 Лион
7% (5)
0:2 Бавария
7% (5)
2:3 Бавария
5.6% (4)
0:3 Бавария
4.2% (3)
1:1 Ничья
4.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!