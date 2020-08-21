—

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию финального матча Лиги Европы, в котором сыграют испанская «Севилья» и итальянский «Интер» из Милана. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.