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Севилья
 
Позже

Стадион:
Интер Милан
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
23
Регилон
Серхио
24
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Банега
Эвер
5
Окампос
Лукас
19
Де
Йонг
Люк
41
Сусо
Хесус
1
Ханданович
Самир
2
Годин
Диего
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
33
Д'Амброзио
Данило
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
5
Гальярдини
Роберто
15
Янг
Эшли
10
Мартинес
Лаутаро
9
Лукаку
Ромелу
Севилья
4-3-3
Интер Милан
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунир Эль-Хаддади 5 0.45
2. Даббур Мунас 3 0.27
3. Васкес Франко 2 0.18
4. Чичарито 2 0.18
5. Эн-Несири Юссеф 2 0.18
6. Де Йонг Люк 1 0.09
7. Окампос Лукас 1 0.09
8. Торрес Оливер 1 0.09
9. Регилон Серхио 1 0.09
10. Хиль Бриан 1 0.09
11. Сусо Хесус 1 0.09
12. Банега Эвер 0 0
13. Эскудеро Серхио 0 0
14. Навас Хесус 0 0
15. Нолито Агудо 0 0
16. Лопеш Рони 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 6 (1) 1.2
2. Эриксен Кристиан 2 0.4
3. Мартинес Лаутаро 2 0.4
4. Барелла Николо 1 0.2
5. Д'Амброзио Данило 1 0.2
6. Бираги Кристиано 1 0.2
7. Янг Эшли 0 0
8. Де Врей Стефан 0 0
9. Брозович Марсело 0 0
10. Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Карлос Диего Сантос 3 0
2. Гудель Неманья 2 0
3. Хордан Хоан 2 0
4. Эскудеро Серхио 1 0
5. Навас Хесус 1 0
6. Фернандо Режес 1 0
7. Нолито Агудо 1 0
8. Васкес Франко 1 0
9. Окампос Лукас 1 0
10. Лопеш Рони 1 0
11. Мунир Эль-Хаддади 1 0
12. Эн-Несири Юссеф 1 0
13. Посо Алехандро 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Д'Амброзио Данило 2 0
2. Эриксен Кристиан 1 0
3. Барелла Николо 1 0
4. Мартинес Лаутаро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 0 25% (5) 15% (3) 5% (1) 20% (4) 35% (7)
 Интер Милан 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 0 23.08% (3) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: + = -
Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия
Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан
Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан

Последние игры между собой

Севилья: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Интер Милан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Интер Милан 0:0 Севилья Турнир в Амстердаме
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию финального матча Лиги Европы, в котором сыграют испанская «Севилья» и итальянский «Интер» из Милана. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Севилья - Интер Милан

Исход игры
Севилья
26.1% (43)
Ничья
10.9% (18)
Интер Милан
63% (104)
Тотал 2.5
Больше
75.95% (120)
Меньше
24.05% (38)
Обе команды забьют
Да
81.65% (129)
Нет
18.35% (29)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
45.5% (75)
2:1 Севилья
15.2% (25)
0:1 Интер Милан
7.3% (12)
1:1 Ничья
7.3% (12)
1:0 Севилья
4.8% (8)
1:3 Интер Милан
3% (5)
2:3 Интер Милан
2.4% (4)
0:2 Интер Милан
2.4% (4)
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Победитель

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3.30 3.35 2.31
3.30 3.40 2.30
3.35 3.40 2.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 2.02
Букмекер Да Нет
5.10 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.35
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