Победа Интера 1-2 в основое время Ещё
Sergey9319 #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунир Эль-Хаддади
|5
|0.45
|2.
|Даббур Мунас
|3
|0.27
|3.
|Васкес Франко
|2
|0.18
|4.
|Чичарито
|2
|0.18
|5.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0.18
|6.
|Де Йонг Люк
|1
|0.09
|7.
|Окампос Лукас
|1
|0.09
|8.
|Торрес Оливер
|1
|0.09
|9.
|Регилон Серхио
|1
|0.09
|10.
|Хиль Бриан
|1
|0.09
|11.
|Сусо Хесус
|1
|0.09
|12.
|Банега Эвер
|0
|0
|13.
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|14.
|Навас Хесус
|0
|0
|15.
|Нолито Агудо
|0
|0
|16.
|Лопеш Рони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|1.2
|2.
|Эриксен Кристиан
|2
|0.4
|3.
|Мартинес Лаутаро
|2
|0.4
|4.
|Барелла Николо
|1
|0.2
|5.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.2
|6.
|Бираги Кристиано
|1
|0.2
|7.
|Янг Эшли
|0
|0
|8.
|Де Врей Стефан
|0
|0
|9.
|Брозович Марсело
|0
|0
|10.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|2.
|Гудель Неманья
|2
|0
|3.
|Хордан Хоан
|2
|0
|4.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|5.
|Навас Хесус
|1
|0
|6.
|Фернандо Режес
|1
|0
|7.
|Нолито Агудо
|1
|0
|8.
|Васкес Франко
|1
|0
|9.
|Окампос Лукас
|1
|0
|10.
|Лопеш Рони
|1
|0
|11.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|12.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|13.
|Посо Алехандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|2.
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|3.
|Барелла Николо
|1
|0
|4.
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|0
|25% (5)
|15% (3)
|5% (1)
|20% (4)
|35% (7)
|Интер Милан
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|0
|23.08% (3)
|30.77% (4)