Бэйцзин Гоань
1:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Suzhou Olympic Sports Centre
Шанхай СИПГ
1:0
14' ГолБакамбу Седрик
16' Желтая карточкаХуань Фу
25
Го
Цюаньбо
24
Fan
Yang1
22
Дабао
Юй
4
Lei
Li1
27
Gang
Wang
10
Сичжэ
Чжан
23
Хуань
Фу
28
Guan
He
5
Кэ
Ши
25
Ахмедов
Одил
17
Binbin
Chen
- Основной состав
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
24 Fan Yang1Защитник
- Защитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
4 Lei Li1Защитник
-
27 Gang WangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Сичжэ ЧжанНападающий
- Запасные игроки
-
1 Сень ХоуВратарь
-
18 Jin TaiyanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ба ДуньНападающий
-
3 Yang Yu1
-
32 Guobo Liu
-
19 Alan VI
-
20 Ziming Wang
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
5 Кэ ШиЗащитник
- Полузащитник
-
25 Ахмедов ОдилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Binbin ChenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 Rui YuЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
18 И ЧжанПолузащитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
- Нападающий
-
12 Wei Chen2
-
-
24 Wenjie Lei
-
Главный тренер: Перейра Витор
Ход матча
14'
1:0
16'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакамбу Седрик
|2
|0.33
|2.
|Alan VI
|2
|0.33
|3.
|Сетер Йон-Хоу
|2
|0.33
|4.
|Виера Хонатан
|1
|0.17
|5.
|Сичжэ Чжан
|1
|0.17
|6.
|Пяо Чэн
|1
|0.17
|7.
|Юйнин Чжан
|1
|0.17
|8.
|Lei Li1
|1
|0.17
|9.
|Gang Wang
|0
|0
|10.
|Аугусто Ренато
|0
|0
|11.
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Рикардо II
|4
|0.67
|2.
|Арнаутович Марко
|3
|0.5
|3.
|Оскар дос Сантос
|2 (2)
|0.33
|4.
|Халк Живанилдо
|1
|0.17
|5.
|Шэньчао Ван
|1
|0.17
|6.
|Muzepper Mirahmetjan
|0
|0
|7.
|Ахмедов Одил
|0
|0
|8.
|Вэньцзюнь Люй
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йеннарис Никлас
|2
|0
|2.
|Сичжэ Чжан
|2
|0
|3.
|Gang Wang
|2
|0
|4.
|Fan Yang1
|0
|1
|5.
|Дабао Юй
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хуань Фу
|2
|0
|2.
|Чжэнь Вэй
|0
|1
|3.
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|4.
|Chuangyi Lin
|1
|0
|5.
|Кэ Ши
|1
|0
|6.
|Binbin Chen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бэйцзин Гоань
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: + = -Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Чжоэр
Чуньцинь Лифан 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда Чианграй Юнайтед 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Тянцзинь Цюаньцзянь 0:3 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Далянь Ифан 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Шаньдун Лунэн 2:1 Бэйцзин Гоань Цзянсу Сунин 1:0 Бэйцзин Гоань
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: + = -Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Чжоэр Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун
Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Бурирам Юнайтед Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Пекин Женьхе 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Урава Редс 1:1 Шанхай СИПГ Шаньдун Лунэн 3:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Урава Редс Шанхай СИПГ 0:2 Шаньдун Лунэн Шанхай СИПГ 5:1 Тянцзинь Тэда Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Ухань Чжоэр 1:1 Шанхай СИПГ
Последние игры между собой
Бэйцзин Гоань: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Шанхай СИПГ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Кубок Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ Кубок Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 5:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ Суперлига Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 4:1 Шанхай СИПГ Суперлига
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|5
|0
|1
|15 - 4
|15
|2.
|Шаньдун Лунэн
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|Цзянсу Сунин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|5.
|Гуанчжоу Фули
|6
|2
|1
|3
|5 - 13
|7
|6.
|Шеньчжень
|6
|2
|0
|4
|10 - 12
|6
|7.
|Хэнань Цзянье
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|8.
|Далянь Ифан
|6
|0
|2
|4
|8 - 12
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|6
|5
|1
|0
|13 - 6
|16
|2.
|Шанхай СИПГ
|0:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|3.
|Ухань Чжоэр
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|4.
|Хэбей Форчун
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|5.
|Циндао Хайню
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|6.
|Шицзячжуан
|6
|1
|3
|2
|9 - 8
|6
|7.
|Чуньцинь Лифан
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|8.
|Тянцзинь Тэда
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1