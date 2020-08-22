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Бэйцзин Гоань
1:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Шанхай СИПГ
0'
1:0
14' Гол
Бакамбу Седрик
16' Желтая карточка
Хуань Фу
23'
25
Го
Цюаньбо
24
Fan
Yang1
2
Min-Jae
Kim2
22
Дабао
Юй
4
Lei
Li1
27
Gang
Wang
21
Виера
Хонатан
23
Йеннарис
Никлас
7
Сетер
Йон-Хоу
17
Бакамбу
Седрик
10
Сичжэ
Чжан
1
Цзюнь-Лин
Янь
23
Хуань
Фу
28
Guan
He
5
Кэ
Ши
4
Шэньчао
Ван
25
Ахмедов
Одил
8
Оскар
дос
Сантос
16
Muzepper
Mirahmetjan
17
Binbin
Chen
7
Арнаутович
Марко
9
Лопес
Рикардо
II
Бэйцзин Гоань
4-4-2
Шанхай СИПГ
3-5-2

Ход матча

14'
Бакамбу Седрик
(Gang Wang)
1:0
16'
 
Хуань Фу

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакамбу Седрик 2 0.33
2. Alan VI 2 0.33
3. Сетер Йон-Хоу 2 0.33
4. Виера Хонатан 1 0.17
5. Сичжэ Чжан 1 0.17
6. Пяо Чэн 1 0.17
7. Юйнин Чжан 1 0.17
8. Lei Li1 1 0.17
9. Gang Wang 0 0
10. Аугусто Ренато 0 0
11. Йеннарис Никлас 0 0
Шанхай СИПГ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Рикардо II 4 0.67
2. Арнаутович Марко 3 0.5
3. Оскар дос Сантос 2 (2) 0.33
4. Халк Живанилдо 1 0.17
5. Шэньчао Ван 1 0.17
6. Muzepper Mirahmetjan 0 0
7. Ахмедов Одил 0 0
8. Вэньцзюнь Люй 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
# Игрок      
1. Йеннарис Никлас 2 0
2. Сичжэ Чжан 2 0
3. Gang Wang 2 0
4. Fan Yang1 0 1
5. Дабао Юй 1 0
Шанхай СИПГ
# Игрок      
1. Хуань Фу 2 0
2. Чжэнь Вэй 0 1
3. Оскар дос Сантос 1 0
4. Chuangyi Lin 1 0
5. Кэ Ши 1 0
6. Binbin Chen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бэйцзин Гоань 10% (1) 30% (3) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 20% (2)
 Шанхай СИПГ 0 0 27.27% (3) 9.09% (1) 27.27% (3) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: + = -
Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Чжоэр
Чуньцинь Лифан 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда Чианграй Юнайтед 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Тянцзинь Цюаньцзянь 0:3 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Далянь Ифан 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Шаньдун Лунэн 2:1 Бэйцзин Гоань Цзянсу Сунин 1:0 Бэйцзин Гоань
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: + = -
Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Чжоэр Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун
Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Бурирам Юнайтед Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Пекин Женьхе 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Урава Редс 1:1 Шанхай СИПГ Шаньдун Лунэн 3:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Урава Редс Шанхай СИПГ 0:2 Шаньдун Лунэн Шанхай СИПГ 5:1 Тянцзинь Тэда Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Ухань Чжоэр 1:1 Шанхай СИПГ

Последние игры между собой

Бэйцзин Гоань: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Шанхай СИПГ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 2:0 Бэйцзин Гоань Суперкубок Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига
Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Кубок Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ Кубок Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 5:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ Суперлига Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 4:1 Шанхай СИПГ Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 6 5 0 1 15 - 4 15
2. Шаньдун Лунэн 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Цзянсу Сунин 6 3 1 2 9 - 7 10
4. Шанхай Шэньхуа 6 3 1 2 9 - 9 10
5. Гуанчжоу Фули 6 2 1 3 5 - 13 7
6. Шеньчжень 6 2 0 4 10 - 12 6
7. Хэнань Цзянье 6 1 2 3 9 - 12 5
8. Далянь Ифан 6 0 2 4 8 - 12 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 1:0 6 5 1 0 13 - 6 16
2. Шанхай СИПГ 0:1 6 3 2 1 11 - 5 11
3. Ухань Чжоэр 6 3 0 3 8 - 7 9
4. Хэбей Форчун 6 2 2 2 10 - 12 8
5. Циндао Хайню 6 1 4 1 8 - 8 7
6. Шицзячжуан 6 1 3 2 9 - 8 6
7. Чуньцинь Лифан 6 1 3 2 6 - 8 6
8. Тянцзинь Тэда 6 0 1 5 4 - 15 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suzhou Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Бэйцзин Гоань
Ничья
Шанхай СИПГ
3.10
3.70
2.45
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.22 4.20
Букмекер Да Нет
2.20 1.66
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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