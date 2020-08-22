Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Выглядело как неплохой момент. Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

47' Ван Ган выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Хуань Фу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Сичжэ Чжан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Binbin Chen получил желтую карточку от судьи

40' После проверки VAR рефери поменял решение - Бэйцзин Гоань не будет бить пенальти!

37' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

33' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Guan He получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Guan He на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Ох, нехорошо это выглядит. Murahmetjan Muzepper получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Murahmetjan Muzepper на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Ван Ган получил желтую карточку от судьи

24' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Хуань Фу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Сичжэ Чжан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Виера Хонатан пробил со штрафного прямо в стенку

17' Ох, нехорошо это выглядит. Кэ Ши получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Кэ Ши на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Хуань Фу получил желтую карточку от судьи

14' Г О О О О Л - Бакамбу Седрик изменил счет на табло!

14' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Какой промах! Шэньчао Ван имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

11' Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Лопес Рикардо II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Min-Jae Kim выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Бакамбу Седрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.