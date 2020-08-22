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Бэйцзин Гоань
1:2
Конец матча

Стадион:
Шанхай СИПГ
0'
1:0
14' Гол
Бакамбу Седрик
16' Желтая карточка
Хуань Фу
24' Желтая карточка
Gang Wang
1:1
27' Гол
Шэньчао Ван
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Binbin Chen
40' Желтая карточка
Binbin Chen
57' Желтая карточка
Shiyuan Yang
65' Желтая карточка
Дабао Юй
1:2
76' Гол
Оскар дос Сантос
86' Желтая карточка
Арнаутович Марко
90'+5
25
Го
Цюаньбо
24
Fan
Yang1
2
Min-Jae
Kim2
22
Дабао
Юй
4
Lei
Li1
27
Gang
Wang
21
Виера
Хонатан
23
Йеннарис
Никлас
7
Сетер
Йон-Хоу
17
Бакамбу
Седрик
10
Сичжэ
Чжан
1
Цзюнь-Лин
Янь
23
Хуань
Фу
28
Guan
He
5
Кэ
Ши
4
Шэньчао
Ван
25
Ахмедов
Одил
8
Оскар
дос
Сантос
16
Muzepper
Mirahmetjan
17
Binbin
Chen
7
Арнаутович
Марко
9
Лопес
Рикардо
II
Бэйцзин Гоань
4-4-2
Шанхай СИПГ
3-5-2

Ход матча

14'
Бакамбу Седрик
(Gang Wang)
1:0
16'
 
Хуань Фу
24'
Gang Wang
 
27'
1:1
Шэньчао Ван
(Оскар дос Сантос)
40'
 
Binbin Chen
40'
 
Binbin Chen
46'
 
Халк Живанилдо
Ахмедов Одил
46'
 
Чжэнь Вэй
Guan He
46'
 
Shiyuan Yang
Binbin Chen
57'
 
Shiyuan Yang
65'
Дабао Юй
 
71'
Чи Чжунго
Сетер Йон-Хоу
 
76'
1:2
Оскар дос Сантос
(Арнаутович Марко)
81'
Alan VI
Fan Yang1
 
81'
Ziming Wang
Сичжэ Чжан
 
82'
 
Вэньцзюнь Люй
Лопес Рикардо II
86'
 
Арнаутович Марко
87'
 
Ли Шенглонг
Арнаутович Марко
87'
Юйнин Чжан
Бакамбу Седрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакамбу Седрик 2 0.33
2. Alan VI 2 0.33
3. Сетер Йон-Хоу 2 0.33
4. Виера Хонатан 1 0.17
5. Сичжэ Чжан 1 0.17
6. Пяо Чэн 1 0.17
7. Юйнин Чжан 1 0.17
8. Lei Li1 1 0.17
9. Gang Wang 0 0
10. Аугусто Ренато 0 0
11. Йеннарис Никлас 0 0
Шанхай СИПГ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Рикардо II 4 0.67
2. Оскар дос Сантос 3 (2) 0.5
3. Арнаутович Марко 3 0.5
4. Шэньчао Ван 2 0.33
5. Халк Живанилдо 1 0.17
6. Muzepper Mirahmetjan 0 0
7. Ахмедов Одил 0 0
8. Вэньцзюнь Люй 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
# Игрок      
1. Gang Wang 3 0
2. Йеннарис Никлас 2 0
3. Дабао Юй 2 0
4. Сичжэ Чжан 2 0
5. Fan Yang1 0 1
Шанхай СИПГ
# Игрок      
1. Хуань Фу 3 0
2. Binbin Chen 2 0
3. Чжэнь Вэй 0 1
4. Арнаутович Марко 1 0
5. Оскар дос Сантос 1 0
6. Chuangyi Lin 1 0
7. Shiyuan Yang 1 0
8. Кэ Ши 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бэйцзин Гоань 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2)
 Шанхай СИПГ 0 7.69% (1) 23.08% (3) 7.69% (1) 23.08% (3) 38.46% (5)

Предыдущие игры

Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: + = -
Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Чжоэр
Чуньцинь Лифан 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда Чианграй Юнайтед 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Тянцзинь Цюаньцзянь 0:3 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Далянь Ифан 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Шаньдун Лунэн 2:1 Бэйцзин Гоань Цзянсу Сунин 1:0 Бэйцзин Гоань
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: + = -
Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Чжоэр Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун
Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Бурирам Юнайтед Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Пекин Женьхе 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Урава Редс 1:1 Шанхай СИПГ Шаньдун Лунэн 3:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Урава Редс Шанхай СИПГ 0:2 Шаньдун Лунэн Шанхай СИПГ 5:1 Тянцзинь Тэда Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Ухань Чжоэр 1:1 Шанхай СИПГ

Последние игры между собой

Бэйцзин Гоань: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Шанхай СИПГ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 2:0 Бэйцзин Гоань Суперкубок Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига
Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Кубок Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ Кубок Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 5:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ Суперлига Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 4:1 Шанхай СИПГ Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 6 5 0 1 15 - 4 15
2. Шаньдун Лунэн 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Цзянсу Сунин 6 3 1 2 9 - 7 10
4. Шанхай Шэньхуа 6 3 1 2 9 - 9 10
5. Гуанчжоу Фули 6 2 1 3 5 - 13 7
6. Шеньчжень 6 2 0 4 10 - 12 6
7. Хэнань Цзянье 6 1 2 3 9 - 12 5
8. Далянь Ифан 6 0 2 4 8 - 12 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 6 4 2 0 13 - 5 14
2. Бэйцзин Гоань 6 4 1 1 13 - 8 13
3. Ухань Чжоэр 6 3 0 3 8 - 7 9
4. Хэбей Форчун 6 2 2 2 10 - 12 8
5. Циндао Хайню 6 1 4 1 8 - 8 7
6. Шицзячжуан 6 1 3 2 9 - 8 6
7. Чуньцинь Лифан 6 1 3 2 6 - 8 6
8. Тянцзинь Тэда 6 0 1 5 4 - 15 1
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.22 4.20
Букмекер Да Нет
2.20 1.66
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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