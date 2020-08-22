1:0
13' ПенальтиБеригод Кевин
Ход матча
13'
1:0
Предыдущие игры
Пафос Последние 20 матчей: + = -Анортосис 0:0 Пафос Аполлон 2:0 Пафос Докса Катокопия 2:0 Пафос Докса Катокопия 0:4 Пафос
Пафос 2:0 АПОЭЛ Эносис 1:1 Пафос Пафос 3:2 Аполлон Пафос 2:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 0:3 Пафос Неа Саламина 2:1 Пафос Пафос 1:1 Олимпиакос Никосия Пафос 0:1 Неа Саламина Омония 0:0 Пафос Пафос 0:3 Анортосис АЕК Ларнака 1:0 Пафос Пафос 1:0 Неа Саламина Пафос 0:1 Докса Катокопия Айя-Напа 0:3 Пафос АПОЭЛ 3:0 Пафос Пафос 1:2 Урал
Омония Последние 20 матчей: + = -Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег
Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис Докса Катокопия 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 1:2 Этникос Ахна Омония 4:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Омония 1:0 Анортосис Омония 3:0 Эрмис Арадиппу Эрмис Арадиппу 0:5 Омония Омония 0:0 Пафос Аполлон 2:1 Омония
Последние игры между собой
Пафос: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Омония: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Омония 3:0 Пафос Первый дивизион Пафос 2:1 Омония Первый дивизион Пафос 0:4 Омония Кубок Омония 4:0 Пафос Кубок Пафос 2:1 Омония Первый дивизион Омония 6:0 Пафос Первый дивизион Омония 1:1 Пафос Первый дивизион Пафос 1:1 Омония Первый дивизион Пафос 1:3 Омония Первый дивизион Омония 3:2 Пафос Первый дивизион Омония 0:0 Пафос Первый дивизион Пафос 2:3 Омония Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Омония
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|АПОЭЛ
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Кармиотисса
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Этникос Ахна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эносис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|АЕК Ларнака
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Неа Саламина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Эрмис Арадиппу
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Олимпиакос Никосия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Докса Катокопия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Аполлон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0