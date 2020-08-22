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Пафос
1:0
Первый тайм: 20'
Омония
0'
1:0
13' Пенальти
Беригод Кевин
20'

Ход матча

13'
Беригод Кевин
1:0

Предыдущие игры

Пафос Последние 20 матчей: + = -
Анортосис 0:0 Пафос Аполлон 2:0 Пафос Докса Катокопия 2:0 Пафос Докса Катокопия 0:4 Пафос
Пафос 2:0 АПОЭЛ Эносис 1:1 Пафос Пафос 3:2 Аполлон Пафос 2:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 0:3 Пафос Неа Саламина 2:1 Пафос Пафос 1:1 Олимпиакос Никосия Пафос 0:1 Неа Саламина Омония 0:0 Пафос Пафос 0:3 Анортосис АЕК Ларнака 1:0 Пафос Пафос 1:0 Неа Саламина Пафос 0:1 Докса Катокопия Айя-Напа 0:3 Пафос АПОЭЛ 3:0 Пафос Пафос 1:2 Урал
Омония Последние 20 матчей: + = -
Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег
Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис Докса Катокопия 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 1:2 Этникос Ахна Омония 4:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Омония 1:0 Анортосис Омония 3:0 Эрмис Арадиппу Эрмис Арадиппу 0:5 Омония Омония 0:0 Пафос Аполлон 2:1 Омония

Последние игры между собой

Пафос: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Омония: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Омония 0:0 Пафос Первый дивизион Пафос 2:1 Омония Первый дивизион Пафос 1:0 Омония Первый дивизион Омония 2:4 Пафос Первый дивизион
Омония 3:0 Пафос Первый дивизион Пафос 2:1 Омония Первый дивизион Пафос 0:4 Омония Кубок Омония 4:0 Пафос Кубок Пафос 2:1 Омония Первый дивизион Омония 6:0 Пафос Первый дивизион Омония 1:1 Пафос Первый дивизион Пафос 1:1 Омония Первый дивизион Пафос 1:3 Омония Первый дивизион Омония 3:2 Пафос Первый дивизион Омония 0:0 Пафос Первый дивизион Пафос 2:3 Омония Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Омония 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. АПОЭЛ 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Кармиотисса 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Этникос Ахна 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эносис 0 0 0 0 0 - 0 0
7. АЕК Ларнака 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Неа Саламина 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Эрмис Арадиппу 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Олимпиакос Никосия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Докса Катокопия 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аполлон 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Беригод Кевин из команды Пафос забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пафос
Ничья
Омония
4.05
3.55
2.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пафос 1:0 Омония онлайн

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Победитель

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2.60 2.90 2.60
4.05 3.55 1.90
2.80 3.15 2.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.94
Букмекер Да Нет
5.10 1.14
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
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