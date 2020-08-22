Аполлон
1:1
Второй тайм: 75'
Докса Катокопия
0:1
34' ГолЭнглезу Никос
1:1
55' ГолДабо Багали
Ход матча
34'
0:1
55'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дабо Багали
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энглезу Никос
|1
|1
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: + = -АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:0 Пафос Аполлон 4:0 Кармиотисса Аполлон 2:0 АЕК Ларнака
Аполлон 5:0 Арис Салоники Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 1:0 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Неа Саламина 1:3 Аполлон Этникос Ахна 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Докса Катокопия Аполлон 2:0 Этникос Ахна АПОЭЛ 4:1 Аполлон Пафос 3:2 Аполлон Аполлон 0:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Аполлон АПОЭЛ 1:2 Аполлон Аполлон 3:2 Этникос Ахна Аполлон 1:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон
Докса Катокопия Последние 20 матчей: + = -Докса Катокопия 2:0 Пафос Докса Катокопия 0:4 Пафос Аполлон 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Омония
Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия Омония 4:1 Докса Катокопия Анортосис 3:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Омония 2:0 Докса Катокопия Акритас Хлоракас 0:7 Докса Катокопия Пафос 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Аполлон АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 15, ничьи: 5, поражения: 0
Докса Катокопия: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 15
Докса Катокопия 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Аполлон 3:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Аполлон Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Аполлон Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Аполлон Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Аполлон
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Пафос
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Омония
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|АПОЭЛ
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Кармиотисса
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Этникос Ахна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эносис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АЕК Ларнака
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Неа Саламина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эрмис Арадиппу
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Олимпиакос Никосия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0