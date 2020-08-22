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Аполлон
1:1
Второй тайм: 75'
Докса Катокопия
0'
0:1
34' Гол
Энглезу Никос
1:1
55' Гол
Дабо Багали
75'

Ход матча

34'
0:1
Энглезу Никос
55'
Дабо Багали
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дабо Багали 1 1
Докса Катокопия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энглезу Никос 1 1

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: + = -
АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:0 Пафос Аполлон 4:0 Кармиотисса Аполлон 2:0 АЕК Ларнака
Аполлон 5:0 Арис Салоники Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 1:0 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Неа Саламина 1:3 Аполлон Этникос Ахна 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Докса Катокопия Аполлон 2:0 Этникос Ахна АПОЭЛ 4:1 Аполлон Пафос 3:2 Аполлон Аполлон 0:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Аполлон АПОЭЛ 1:2 Аполлон Аполлон 3:2 Этникос Ахна Аполлон 1:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон
Докса Катокопия Последние 20 матчей: + = -
Докса Катокопия 2:0 Пафос Докса Катокопия 0:4 Пафос Аполлон 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Омония
Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия Омония 4:1 Докса Катокопия Анортосис 3:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Омония 2:0 Докса Катокопия Акритас Хлоракас 0:7 Докса Катокопия Пафос 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Аполлон АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 15, ничьи: 5, поражения: 0
Докса Катокопия: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 15
Аполлон 3:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Аполлон Первый дивизион
Докса Катокопия 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Аполлон 3:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Аполлон Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Аполлон Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Аполлон Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Докса Катокопия 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Аполлон 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Пафос 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Омония 1 0 1 0 2 - 2 1
5. АПОЭЛ 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Кармиотисса 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Этникос Ахна 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эносис 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЕК Ларнака 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Неа Саламина 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эрмис Арадиппу 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Олимпиакос Никосия 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Дабо Багали бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Энглезу Никос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Докса Катокопия
3.00
6.00
7.77
Все Коэффициенты
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1.92 2.17 7.77
1.25 6.00 12.00
3.00 3.00 2.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.22 4.00
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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