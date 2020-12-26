  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
Кортрейк
1:0
Второй тайм: 68'

Стадион:
Гент
0'
22' Красная карточка
Яремчук Роман
31' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
34' Желтая карточка
Оканси Эрик
1:0
49' Гол
Селемани Фаиз
68'
31
Илич
Марко
2
Голубович
Петар
3
Хайнс-Айк
Брендан
76
Дерейк
Тимоти
4
Девале
Жиль
25
Макаренко
Евгений
23
Де
Сар
Жюльен
51
Оканси
Эрик
10
Селемани
Фаиз
7
Номбе
Мбойо
17
Гейе
Папе
Хабиб
1
Болат
Синан
15
Мохаммади
Милад
25
Фортуна
Нуриу
5
Нгадеу
Майкл
21
Ханше-Ольсен
Андреас
14
Кастро-Монтес
Алессио
30
Дорш
Никлас
9
Безус
Роман
6
Овусу
Элиша
7
Яремчук
Роман
20
Букари
Осман
Кортрейк
3-4-1-2
Гент
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 8 (4) 0.42
2. Девале Жиль 3 0.16
3. Селемани Фаиз 3 0.16
4. Макаренко Евгений 2 0.11
5. Йонкхеере Михил 2 0.11
6. Гейе Папе Хабиб 2 0.11
7. Оканси Эрик 1 0.05
8. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.05
9. Сейнсбери Трент 1 0.05
10. Моффи Теремас 1 0.05
11. Д'Эне Кристоф 0 0
12. Лепуан Кристоф 0 0
13. Де Сар Жюльен 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 9 (1) 0.47
2. Букари Осман 3 0.16
3. Дорш Никлас 3 (1) 0.16
4. Депуатр Лоран 2 0.11
5. Пластун Игорь 2 0.11
6. Кастро-Монтес Алессио 2 0.11
7. Кумс Свен 1 0.05
8. Кляйндинст Тим 1 (1) 0.05
9. Ньянгбо Догбол 1 0.05
10. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.05
11. Фортуна Нуриу 1 0.05
12. Самуаз Матисс 1 0.05
13. Мохаммади Милад 0 0
14. Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
15. Нгадеу Майкл 0 0

Карточки

Кортрейк
# Игрок      
1. Д'Эне Кристоф 4 0
2. Де Сар Жюльен 4 0
3. Оканси Эрик 4 0
4. Селемани Фаиз 2 1
5. Сейнсбери Трент 3 0
6. Макаренко Евгений 2 0
7. Лепуан Кристоф 2 0
8. Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
9. Голубович Петар 2 0
10. Номбе Мбойо 2 0
11. Дерейк Тимоти 1 0
12. Йонкхеере Михил 1 0
13. Ружо Лукас 1 0
14. Аджагун Абдул 1 0
15. Стоянович Йован 1 0
16. Якубех Адам 1 0
17. Хайнс-Айк Брендан 1 0
Гент
# Игрок      
1. Нгадеу Майкл 3 1
2. Дорш Никлас 3 0
3. Яремчук Роман 1 1
4. Кумс Свен 2 0
5. Безус Роман 2 0
6. Кляйндинст Тим 2 0
7. Фортуна Нуриу 2 0
8. Мохаммади Милад 2 0
9. Депуатр Лоран 1 0
10. Арсланаджич Дино 1 0
11. Ботака Жордан 1 0
12. Марре Сулейман 1 0
13. Ханше-Ольсен Андреас 1 0
14. Овусу Элиша 1 0
15. Кастро-Монтес Алессио 1 0
16. Чакветадзе Георгий 1 0
17. Букари Осман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кортрейк 21.74% (5) 4.35% (1) 8.7% (2) 17.39% (4) 21.74% (5) 26.09% (6)
 Гент 18.52% (5) 22.22% (6) 18.52% (5) 7.41% (2) 18.52% (5) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк
Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Брюгге-2 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе
Гент Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Брюгге 0:1 Гент Гент 3:0 Васланд-Беверен Гент 2:1 Стандард Хоффенхайм 4:1 Гент
Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Гент: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Гент 1:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:2 Гент Первый дивизион А Гент 2:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Гент Первый дивизион А
Гент 3:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 4:1 Гент Кубок Гент 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:1 Гент Лига Про Гент 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:0 Гент Лига Про Кортрейк 0:1 Гент Лига Жюпиле Гент 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:3 Гент Лига Жюпиле Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:0 Гент Кубок Бельгии Гент 1:0 Кортрейк Кубок Бельгии Кортрейк 3:0 Гент Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 19 12 3 4 38 - 12 39
2. Генк Заявка 17 10 4 3 37 - 21 34
3. Шарлеруа Заявка 18 10 3 5 29 - 20 33
4. АХ Лёвен 1:1 Заявка 19 8 6 5 34 - 30 30
5. Андерлехт Заявка 18 7 8 3 28 - 22 29
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 16 9 1 6 39 - 37 28
7. Антверпен Заявка 18 8 4 6 31 - 26 28
8. Кортрейк 1:0 Заявка 19 7 5 7 24 - 27 26
9. Стандард Заявка 18 6 7 5 21 - 19 25
10. Гент 0:1 Заявка 19 8 1 10 28 - 27 25
11. Остенде 1:1 Заявка 18 6 5 7 23 - 22 23
12. Зульте-Варегем Заявка 18 6 3 9 23 - 32 21
13. Эйпен Заявка 16 4 8 4 18 - 24 20
14. Серкль Брюгге Заявка 18 6 0 12 25 - 33 18
15. Васланд-Беверен Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
16. Мехелен Заявка 18 4 5 9 26 - 35 17
17. Мускрон-Перювельз Заявка 18 4 5 9 15 - 28 17
18. Сент-Трюйден Заявка 17 3 5 9 20 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк Заявка 9 6 2 1 23 - 10 20
2. Андерлехт Заявка 9 5 4 0 13 - 6 19
3. Брюгге Заявка 10 6 1 3 16 - 7 19
4. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
5. АХ Лёвен 1:1 Заявка 10 5 3 2 15 - 12 18
6. Шарлеруа Заявка 9 5 1 3 11 - 6 16
7. Антверпен Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
8. Остенде 1:1 Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
9. Стандард Заявка 9 3 5 1 11 - 9 14
10. Кортрейк 1:0 Заявка 10 4 2 4 17 - 19 14
11. Гент 0:1 Заявка 9 4 1 4 16 - 13 13
12. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13. Сент-Трюйден Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
14. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 16 - 19 9
15. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Зульте-Варегем Заявка 10 2 2 6 11 - 21 8
17. Васланд-Беверен Заявка 9 2 1 6 10 - 19 7
18. Мехелен Заявка 9 1 2 6 14 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 9 6 2 1 22 - 5 20
2. Шарлеруа Заявка 9 5 2 2 18 - 14 17
3. Генк Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
4. Зульте-Варегем Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
5. Антверпен Заявка 9 4 1 4 16 - 14 13
6. АХ Лёвен 1:1 Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
7. Кортрейк 1:0 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
8. Мехелен Заявка 9 3 3 3 12 - 15 12
9. Гент 0:1 Заявка 10 4 0 6 12 - 14 12
10. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
11. Васланд-Беверен Заявка 9 3 2 4 14 - 19 11
12. Эйпен Заявка 9 2 5 2 9 - 13 11
13. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 3 1 4 16 - 22 10
14. Андерлехт Заявка 9 2 4 3 15 - 16 10
15. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
16. Остенде 1:1 Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
17. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 2 5 6 - 17 8
18. Сент-Трюйден Заявка 9 1 2 6 11 - 21 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Оканси Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Де Сар Жюльен получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    УДАЛЕНИЕ! - Яремчук Роман увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Гент
3.75
3.88
3.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 2.65 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 2.45 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.88 1.84
  2.68 2.46 3.66

Самый высокий коэффициент на матч «Кортрейк» – «Гент» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кортрейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гент» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кортрейк» – «Гент», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.60 1.25 11.50 1.01 1.65 2.15 3.60 1.25 1.18 4.50 2.06 1.76 1.81 1.99 1.72 2.12 1.03 10.00 1.27 3.70 1.04 9.00 1.07 7.30 1.04 9.00 1.01 13.00
10.50 1.01 4.45 1.16 3.62 1.25 2.32 1.58 1.83 1.97 1.57 2.55 1.28 3.68 1.20 4.33 1.07 7.20 1.05 7.60
1.88 1.97 4.03 1.25 2.08 1.77 3.02 1.40 2.30 1.65 1.96 1.90 1.74 2.15 1.52 2.58 1.63 2.35 1.35 3.28 1.20 4.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.82 1.92 2.31 1.61 1.11 5.80 1.20 4.20 1.11 5.80
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.35
1.46 2.73 2.32 1.63 1.81 2.06 1.50 2.64 1.36 3.21 1.38 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.81 1.49 2.65 1.28 3.45
4.95 1.18 3.45 1.31 1.98 1.83 1.49 2.62 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.85 1.41
Где смотреть матч Кортрейк 1:0 Гент онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный