Кортрейк
1:0
Конец матча
Стадион: Гульденспоренстадион
Гент
22' Красная карточкаЯремчук Роман
31' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
34' Желтая карточкаОканси Эрик
1:0
49' ГолСелемани Фаиз
82' Желтая карточкаЛепуан Кристоф
31
Илич
Марко
51
Оканси
Эрик
30
Дорш
Никлас
20
Букари
Осман
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Букари ОсманНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Ход матча
22'
31'
34'
49'
1:0
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|8 (4)
|0.42
|2.
|Девале Жиль
|3
|0.16
|3.
|Селемани Фаиз
|3
|0.16
|4.
|Макаренко Евгений
|2
|0.11
|5.
|Йонкхеере Михил
|2
|0.11
|6.
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0.11
|7.
|Оканси Эрик
|1
|0.05
|8.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.05
|9.
|Сейнсбери Трент
|1
|0.05
|10.
|Моффи Теремас
|1
|0.05
|11.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|12.
|Лепуан Кристоф
|0
|0
|13.
|Де Сар Жюльен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|9 (1)
|0.47
|2.
|Букари Осман
|3
|0.16
|3.
|Дорш Никлас
|3 (1)
|0.16
|4.
|Депуатр Лоран
|2
|0.11
|5.
|Пластун Игорь
|2
|0.11
|6.
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.11
|7.
|Кумс Свен
|1
|0.05
|8.
|Кляйндинст Тим
|1 (1)
|0.05
|9.
|Ньянгбо Догбол
|1
|0.05
|10.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.05
|11.
|Фортуна Нуриу
|1
|0.05
|12.
|Самуаз Матисс
|1
|0.05
|13.
|Мохаммади Милад
|0
|0
|14.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|15.
|Нгадеу Майкл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|2.
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|3.
|Оканси Эрик
|4
|0
|4.
|Селемани Фаиз
|2
|1
|5.
|Лепуан Кристоф
|3
|0
|6.
|Сейнсбери Трент
|3
|0
|7.
|Макаренко Евгений
|2
|0
|8.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|9.
|Голубович Петар
|2
|0
|10.
|Номбе Мбойо
|2
|0
|11.
|Дерейк Тимоти
|1
|0
|12.
|Йонкхеере Михил
|1
|0
|13.
|Ружо Лукас
|1
|0
|14.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|15.
|Стоянович Йован
|1
|0
|16.
|Якубех Адам
|1
|0
|17.
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нгадеу Майкл
|3
|1
|2.
|Дорш Никлас
|3
|0
|3.
|Яремчук Роман
|1
|1
|4.
|Кумс Свен
|2
|0
|5.
|Безус Роман
|2
|0
|6.
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|7.
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|8.
|Мохаммади Милад
|2
|0
|9.
|Депуатр Лоран
|1
|0
|10.
|Арсланаджич Дино
|1
|0
|11.
|Ботака Жордан
|1
|0
|12.
|Марре Сулейман
|1
|0
|13.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|14.
|Овусу Элиша
|1
|0
|15.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|16.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|17.
|Букари Осман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кортрейк
|20.83% (5)
|4.17% (1)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|25% (6)
|Гент
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +6 =5 -9Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк
Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Брюгге-2 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе
Гент Последние 20 матчей: +6 =1 -13Брюгге 0:1 Гент Гент 3:0 Васланд-Беверен Гент 2:1 Стандард Хоффенхайм 4:1 Гент
Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Гент: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Гент 3:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 4:1 Гент Кубок Гент 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:1 Гент Лига Про Гент 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:0 Гент Лига Про Кортрейк 0:1 Гент Лига Жюпиле Гент 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:3 Гент Лига Жюпиле Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:0 Гент Кубок Бельгии Гент 1:0 Кортрейк Кубок Бельгии Кортрейк 3:0 Гент Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|38 - 12
|39
|2.
|Генк
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 21
|34
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|29 - 20
|33
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|28 - 22
|29
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|34 - 31
|29
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|39 - 37
|28
|7.
|Антверпен
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|31 - 26
|28
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 27
|26
|9.
|Остенде
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 22
|25
|10.
|Гент
|Заявка
|19
|8
|1
|10
|28 - 27
|25
|11.
|Стандард
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 21
|25
|12.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|23 - 32
|21
|13.
|Эйпен
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|18 - 24
|20
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|18
|6
|0
|12
|25 - 33
|18
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 38
|18
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|22 - 31
|17
|17.
|Мехелен
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|26 - 35
|17
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|15 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|3.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 6
|16
|7.
|Антверпен
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 19
|14
|10.
|Стандард
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|11.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|12.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 19
|9
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 19
|7
|18.
|Мехелен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 5
|20
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 14
|17
|3.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|5.
|Антверпен
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|7.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|8.
|Мехелен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 15
|12
|9.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 14
|12
|10.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|11.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|12.
|Эйпен
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 13
|11
|13.
|Остенде
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|14.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 22
|10
|15.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 17
|8
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
Победитель
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