Орландо Сити
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Монреаль Импакт
2
Ruan2
17
Нани
Луиш
23
Диоп
Клемент
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Ruan2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Brian RoweВратарь
- Защитник
-
24 Kyle SmithПолузащитник
- Нападающий
-
21 Перея АндресНападающий
-
19 Benji Michel
-
-
-
77 Robson XIV
-
30 David Loera
-
-
18 Daryl Dike
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Буш ИвенВратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Shamit Shome
-
24 Karifa Yao
-
-
-
-
-
14 Amar Sejdic
-
Главный тренер: Анри Тьерри
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити
Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа
Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Монреаль Импакт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4