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  3. США: Major League Soccer Championship: Плей-офф: 1/8 финала
Орландо Сити
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Монреаль Импакт
0' 38'
1
Гальесе
Педро
2
Ruan2
25
Antonio
Carlos
I
6
Robin
Jansson1
4
Juan
Moutinio2
8
Мендес
Джегсон
20
Росель
Ориоль
9
Chris
Mueller
10
Перейра
Маурисио
17
Нани
Луиш
13
Tesho
Akindele
23
Диоп
Клемент
15
Бро-Гийяр
Закари
7
Фанни
Род
5
Luis
Binks
26
Jorge
Corrales
2
Ваньяма
Виктор
18
Оквонкво
Орджи
6
Пьетт
Самуэль
8
Тайдер
Сафир
30
Киото
Роммель
9
Кркич
Боян
Орландо Сити
4-2-3-1
Монреаль Импакт
4-1-4-1

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -
Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити
Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -
Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа
Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Монреаль Импакт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт МЛС Орландо Сити 0:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити МЛС
Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 3:3 Монреаль Импакт МЛС Орландо Сити 0:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:4 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Монреаль Импакт МЛС Орландо Сити 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Орландо Сити МЛС Монреаль Импакт 2:2 Орландо Сити МЛС
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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