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  3. США: Major League Soccer Championship: Плей-офф: 1/8 финала
Орландо Сити
1:0
Конец матча

Стадион:
Монреаль Импакт
0'
1:0
60' Гол
Tesho Akindele
62' Желтая карточка
Juan Moutinio2
81' Желтая карточка
Гальесе Педро
90' Желтая карточка
Daryl Dike
90'+7
1
Гальесе
Педро
2
Ruan2
25
Antonio
Carlos
I
6
Robin
Jansson1
4
Juan
Moutinio2
8
Мендес
Джегсон
20
Росель
Ориоль
9
Chris
Mueller
10
Перейра
Маурисио
17
Нани
Луиш
13
Tesho
Akindele
23
Диоп
Клемент
15
Бро-Гийяр
Закари
7
Фанни
Род
5
Luis
Binks
26
Jorge
Corrales
2
Ваньяма
Виктор
18
Оквонкво
Орджи
6
Пьетт
Самуэль
8
Тайдер
Сафир
30
Киото
Роммель
9
Кркич
Боян
Орландо Сити
4-2-3-1
Монреаль Импакт
4-1-4-1

Ход матча

46'
 
Райтала Юкка
Бро-Гийяр Закари
60'
Tesho Akindele
1:0
62'
Juan Moutinio2
 
64'
 
Anthony Jackson-Hamel
Кркич Боян
72'
 
Лаппалайнен Ласси
Фанни Род
75'
Daryl Dike
Tesho Akindele
 
75'
Перея Андрес
Перейра Маурисио
 
81'
Гальесе Педро
 
83'
Rodrigo Adrian Schlegel
Chris Mueller
 
83'
Joseph Dezart
Мендес Джегсон
 
87'
 
Maximiliano Nicolas Urruti
Пьетт Самуэль
87'
Kyle Smith
Ruan2
 
90'
Daryl Dike
 

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -
Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити
Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -
Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа
Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Монреаль Импакт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт МЛС Орландо Сити 0:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити МЛС
Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 3:3 Монреаль Импакт МЛС Орландо Сити 0:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:4 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Монреаль Импакт МЛС Орландо Сити 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Орландо Сити МЛС Монреаль Импакт 2:2 Орландо Сити МЛС
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  • До матча
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