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  3. США: Major League Soccer Championship: Плей-офф: 1/8 финала
Торонто
1:3
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
5' Гол
Jesus Medina1
12' Желтая карточка
Ринг Александр
15' Желтая карточка
Гонсалес Омар
0:2
55' Гол
Valentin Castellanos
66' Желтая карточка
James Sands
0:3
81' Гол
Моралес Максимильяно
83' Желтая карточка
Осорио Джонатан
1:3
87' Гол
Маллинс Патрик
90'+5
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
22
Richie
Laryea
4
Брэдли
Майкл
8
Дельгадо
Марко
7
Пьятти
Пабло
18
Nick
DeLeon
80
Jayden
Nelson
10
Посуэло
Алехандро
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
22
Матаррита
Рональд
16
James
Sands
8
Ринг
Александр
29
Тажури-Шради
Исмаэль
19
Jesus
Medina1
28
Митрицэ
Александру
11
Valentin
Castellanos
Торонто
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Jesus Medina1
(Тиннерхольм Антон)
12'
 
Ринг Александр
15'
Гонсалес Омар
 
30'
 
Моралес Максимильяно
Тажури-Шради Исмаэль
55'
0:2
Valentin Castellanos
(Моралес Максимильяно)
57'
Erickson Gallardo
Jayden Nelson
 
57'
Алтидор Жози
Nick DeLeon
 
57'
Осорио Джонатан
Пьятти Пабло
 
66'
 
James Sands
71'
 
Эбер Араужо
Митрицэ Александру
72'
 
Маккей-Стивен Гари
Valentin Castellanos
75'
Jacob Shaffelburg
Richie Laryea
 
79'
Маллинс Патрик
Дельгадо Марко
 
81'
0:3
Моралес Максимильяно
(Эбер Араужо)
83'
Осорио Джонатан
 
84'
 
Паркс Китон
Моралес Максимильяно
84'
 
Асеведо Николас
Jesus Medina1
87'
Маллинс Патрик
(Алтидор Жози)
1:3

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: + = -
Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -
Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес
Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Торонто: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС
Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 0:5 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 4:4 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС
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