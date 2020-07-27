Торонто
1:3
Конец матча
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Нью-Йорк Сити
0:1
5' ГолJesus Medina1
12' Желтая карточкаРинг Александр
15' Желтая карточкаГонсалес Омар
0:2
55' ГолValentin Castellanos
66' Желтая карточкаJames Sands
0:3
81' ГолМоралес Максимильяно
83' Желтая карточкаОсорио Джонатан
1:3
87' ГолМаллинс Патрик
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
18
Nick
DeLeon
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 James SandsПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Tony RochaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Нападающий
-
14 Cala3
-
-
80 Justin Haak
-
13 Luis Barraza
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
5'
12'
15'
55'
66'
81'
83'
87'
1:3
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: + = -Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес
Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Торонто: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 0:5 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 4:4 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС