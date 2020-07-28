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  3. США: Major League Soccer Championship: Плей-офф: 1/8 финала
Сиэтл Саундерс
1:4
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
0:1
14' Пенальти
Росси Диего
0:2
39' Гол
Блессинг Латиф
1:2
75' Гол
Брюин Уилл
1:3
82' Гол
Росси Диего
1:4
89' Гол
Родригес Брайан II
90'+3
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
27
Shane
O'Neill
I
3
Арреага
Хавьер
5
Nouhou
Tolo1
4
Свенссон
Густаф
7
Ролдан
Кристиан
70
Handwalla
Bwana
10
Лодейро
Николас
13
Jordan
Morris1
9
Руидиас
Рауль
1
Фермеер
Кеннет
27
Блэкмон
Тристан
5
Якович
Деян
4
Сегура
Эдди
12
Паласиос
Диего
7
Блессинг
Латиф
20
Атуэста
Эдуард
14
Кайе
Марк-Энтони
17
Родригес
Брайан
II
66
Райт-Филлипс
Брэдли
9
Росси
Диего
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

Ход матча

14'
0:1
Росси Диего
39'
0:2
Блессинг Латиф
(Райт-Филлипс Брэдли)
46'
 
Эль-Мунир Мохаммед
Райт-Филлипс Брэдли
55'
Shandon Hopeau
Handwalla Bwana
 
71'
Брюин Уилл
Леердам Келвин
 
71'
Джонс Джовин
Nouhou Tolo1
 
75'
Брюин Уилл
(Джонс Джовин)
1:2
80'
 
Мусовски Дэниел
Эль-Мунир Мохаммед
80'
 
Хинелья Франсиско
Кайе Марк-Энтони
82'
1:3
Росси Диего
84'
 
Харви Джордан
Паласиос Диего
87'
Ethan Dobbelaere
Jordan Morris1
 
88'
Joshua Atencio
Shane O'Neill I
 
89'
1:4
Родригес Брайан II
90'
 
Сифуэнтес Хосе
Росси Диего

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: + = -
Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру
Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион
Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Лос-Анджелес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес МЛС
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Блессинг Латиф бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Росси Диего из команды Лос-Анджелес забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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