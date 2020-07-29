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  3. США: Major League Soccer Championship: Плей-офф: 1/8 финала
Коламбус Кру
0:1
Перерыв

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
18' Гол
Лод Робин
13
Тарбелл
Эндрю
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
30
Кейта
Абубакар
II
19
Валенсуэла
Мильтон
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Artur
Moraes
III
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
7
Сантуш
Педру
11
Зардес
Гьяси
1
Миллер
Тайлер
19
Метанир
Ромен
4
Аха
Хосе
15
Боксолл
Михаэл
77
Гаспер
Чейз
8
Грегуш
Ян
6
Алонсо
Освальдо
13
Финлей
Итан
31
Дотсон
Хассани
17
Лод
Робин
9
Амарилья
Луис
Коламбус Кру
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

18'
0:1
Лод Робин
(Аха Хосе)

Предыдущие игры

Коламбус Кру Последние 20 матчей: + = -
Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру
Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Торонто 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Торонто Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед
Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс

Последние игры между собой

Коламбус Кру: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:1 Коламбус Кру МЛС
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Лод Робин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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