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  3. США: Major League Soccer Championship: Плей-офф: 1/8 финала
Коламбус Кру
1:1
Итог после пенальти

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
18' Гол
Лод Робин
0:1
79' Не забитый пенальти
Зардес Гьяси
1:1
79' Гол
Зардес Гьяси
85' Желтая карточка
Менса Джонатан
1:2
91' Пенальти
Алонсо Освальдо
2:2
91' Пенальти
Ади Фанендо
2:3
91' Пенальти
Грегуш Ян
3:3
91' Пенальти
Сантуш Педру
3:4
91' Пенальти
Шёнфельд Аарон
3:4
91' Не забитый пенальти
Кадден Крис
3:5
91' Пенальти
Эдвардс Рахим
4:5
91' Пенальти
Селараян Лукас
4:6
91' Пенальти
Гаспер Чейз
3:5
Пен' Пенальти
13
Тарбелл
Эндрю
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
30
Кейта
Абубакар
II
19
Валенсуэла
Мильтон
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Artur
Moraes
III
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
7
Сантуш
Педру
11
Зардес
Гьяси
1
Миллер
Тайлер
19
Метанир
Ромен
4
Аха
Хосе
15
Боксолл
Михаэл
77
Гаспер
Чейз
8
Грегуш
Ян
6
Алонсо
Освальдо
13
Финлей
Итан
31
Дотсон
Хассани
17
Лод
Робин
9
Амарилья
Луис
Коламбус Кру
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

18'
0:1
Лод Робин
(Аха Хосе)
46'
Этьенн Дерик
Диас Луис III
 
64'
Хименес Эктор
Валенсуэла Мильтон
 
65'
 
Хейс Джекори
Дотсон Хассани
72'
 
Хэрстон Марлон
Метанир Ромен
76'
Кадден Крис
Нэйджби Дарлингтон
 
77'
 
Шёнфельд Аарон
Амарилья Луис
78'
 
Эдвардс Рахим
Лод Робин
79'
Зардес Гьяси
0:1
79'
Зардес Гьяси
1:1
83'
Ади Фанендо
Зардес Гьяси
 
85'
Менса Джонатан
 
91'
1:2
Алонсо Освальдо
91'
Ади Фанендо
2:2
91'
2:3
Грегуш Ян
91'
Сантуш Педру
3:3
91'
3:4
Шёнфельд Аарон
91'
Кадден Крис
3:4
91'
3:5
Эдвардс Рахим
91'
Селараян Лукас
4:5
91'
4:6
Гаспер Чейз
Пен
3:5

Предыдущие игры

Коламбус Кру Последние 20 матчей: + = -
Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру
Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Торонто 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Торонто Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед
Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс

Последние игры между собой

Коламбус Кру: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:1 Коламбус Кру МЛС
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Лод Робин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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