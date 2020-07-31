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Филадельфия Юнион
3:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
24' Гол
Монтейро Гамиро
25' Желтая карточка
Jose Andres Martinez
2:0
26' Гол
Sergio Santos1
3:0
39' Гол
Sergio Santos1
3:1
45' Гол
Пулидо Алан
51'
18
Блэйк
Андре
28
Raymon
Gaddis
3
Jack
Elliott
4
Mark
McKenzie2
27
Kai
Wagner
11
Бедойя
Алехандро
8
Jose
Andres
Martinez
10
Монтейро
Гамиро
22
Brenden
Aaronson
17
Sergio
Santos1
23
Пржибылко
Каспер
29
Tim
Melia
8
Зуси
Грэм
16
Graham
Smith2
4
Пунчец
Роберто
36
Мартинш
Луиш
6
Санчес
Илье
7
Рассел
Джонни
15
Эспиноза
Роджер
27
Gianluca
Busio
20
Саллой
Даниэль
9
Пулидо
Алан
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Спортинг Канзас-Сити
4-1-4-1

Ход матча

24'
Монтейро Гамиро
(Бедойя Алехандро)
1:0
25'
Jose Andres Martinez
 
26'
Sergio Santos1
2:0
39'
Sergio Santos1
(Brenden Aaronson)
3:0
45'
3:1
Пулидо Алан
(Рассел Джонни)
47'
 
Gadi Kinda
Gianluca Busio
47'
 
Amadou Dia II
Мартинш Луиш

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sergio Santos1 3 1.5
2. Монтейро Гамиро 1 0.5
3. Бедойя Алехандро 0 0
4. Brenden Aaronson 0 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пулидо Алан 1 0.5
2. Рассел Джонни 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Jose Andres Martinez 1 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок      
1. Gadi Kinda 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Филадельфия Юнион 0 0 0 0 100% (1) 0
 Спортинг Канзас-Сити 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -
Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион
Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Спортинг Канзас-Сити: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Филадельфия Юнион 1:1 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:3 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 0:4 Филадельфия Юнион МЛС
1/8 финала
1 Торонто
3 Нью-Йорк Сити
5 Портленд Тимберс
3 Цинциннати
5 Сан-Хосе Эрткуэйкс
2 Реал Солт-Лейк
4 Коламбус Кру
6 Миннесота Юнайтед
1 Орландо Сити
0 Монреаль Импакт
1 Сиэтл Саундерс
4 Лос-Анджелес
1 Филадельфия Юнион
0 Нью-Инглэнд Революшн
3 Спортинг Канзас-Сити
1 Ванкувер Уайткэпс
1/4 финала
0 Нью-Йорк Сити
0 Портленд Тимберс
0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
0 Миннесота Юнайтед
0 Орландо Сити
0 Лос-Анджелес
0 Филадельфия Юнион
0 Спортинг Канзас-Сити
1/2 финала
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Пулидо Алан бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Sergio Santos бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Sergio Santos бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Jose Andres Martinez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Монтейро Гамиро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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