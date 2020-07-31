Филадельфия Юнион
3:1
Второй тайм: 51'
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Спортинг Канзас-Сити
1:0
24' ГолМонтейро Гамиро
25' Желтая карточкаJose Andres Martinez
2:0
26' ГолSergio Santos1
3:0
39' ГолSergio Santos1
3:1
45' ГолПулидо Алан
18
Блэйк
Андре
27
Kai
Wagner
29
Tim
Melia
36
Мартинш
Луиш
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kai WagnerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Joe BendikВратарь
- Защитник
-
32 Реал МэттьюЗащитник
- Защитник
-
24 Оравец МатейЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Cole Turner
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
-
29 Tim MeliaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Рид УинстонЗащитник
-
17 Gadi KindaПолузащитник
-
19 Erik HurtadoНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
28 Cameron Duke
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Vermes
Ход матча
24'
26'
2:0
39'
45'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sergio Santos1
|3
|1.5
|2.
|Монтейро Гамиро
|1
|0.5
|3.
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|4.
|Brenden Aaronson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пулидо Алан
|1
|0.5
|2.
|Рассел Джонни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jose Andres Martinez
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gadi Kinda
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Филадельфия Юнион
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Спортинг Канзас-Сити
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион
Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: + = -Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Спортинг Канзас-Сити: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Филадельфия Юнион 1:1 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:3 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 0:4 Филадельфия Юнион МЛС
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?