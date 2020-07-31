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Филадельфия Юнион
3:1
Конец матча

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
24' Гол
Монтейро Гамиро
25' Желтая карточка
Jose Andres Martinez
2:0
26' Гол
Sergio Santos1
3:0
39' Гол
Sergio Santos1
3:1
45' Гол
Пулидо Алан
53' Желтая карточка
Jack Elliott
71' Желтая карточка
Жерсу Фернандеш
90'+6
18
Блэйк
Андре
28
Raymon
Gaddis
3
Jack
Elliott
4
Mark
McKenzie2
27
Kai
Wagner
11
Бедойя
Алехандро
8
Jose
Andres
Martinez
10
Монтейро
Гамиро
22
Brenden
Aaronson
17
Sergio
Santos1
23
Пржибылко
Каспер
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
16
Смит
Грэм
4
Пунчец
Роберто
36
Мартинш
Луиш
6
Санчес
Илье
7
Рассел
Джонни
15
Эспиноза
Роджер
27
Бузио
Джанлука
20
Саллой
Даниэль
9
Пулидо
Алан
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Спортинг Канзас-Сити
4-1-4-1

Ход матча

24'
Монтейро Гамиро
(Бедойя Алехандро)
1:0
25'
Jose Andres Martinez
 
26'
Sergio Santos1
2:0
39'
Sergio Santos1
(Brenden Aaronson)
3:0
45'
3:1
Пулидо Алан
(Рассел Джонни)
46'
 
Кинда Гади
Бузио Джанлука
46'
 
Диа Амаду II
Мартинш Луиш
53'
Илсиньо Перейра
Sergio Santos1
 
53'
Jack Elliott
 
64'
 
Эрнандес Фелипе
Санчес Илье
64'
 
Жерсу Фернандеш
Саллой Даниэль
71'
Вутен Эндрю
Пржибылко Каспер
 
71'
 
Жерсу Фернандеш
84'
 
Дюк Кэмерон
Эспиноза Роджер
86'
Реал Мэттью
Brenden Aaronson
 
86'
Anthony Fontana
Монтейро Гамиро
 

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sergio Santos1 3 1.5
2. Монтейро Гамиро 1 0.5
3. Бедойя Алехандро 0 0
4. Brenden Aaronson 0 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пулидо Алан 1 0.5
2. Рассел Джонни 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Jose Andres Martinez 1 0
2. Jack Elliott 1 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок      
1. Жерсу Фернандеш 1 0
2. Кинда Гади 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Филадельфия Юнион 0 50% (2) 25% (1) 0 25% (1) 0
 Спортинг Канзас-Сити 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -
Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион
Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Спортинг Канзас-Сити: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Филадельфия Юнион 1:1 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:3 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 0:4 Филадельфия Юнион МЛС
1/8 финала
1 Торонто
3 Нью-Йорк Сити
5 Портленд Тимберс
3 Цинциннати
5 Сан-Хосе Эрткуэйкс
2 Реал Солт-Лейк
4 Коламбус Кру
6 Миннесота Юнайтед
1 Орландо Сити
0 Монреаль Импакт
1 Сиэтл Саундерс
4 Лос-Анджелес
1 Филадельфия Юнион
0 Нью-Инглэнд Революшн
3 Спортинг Канзас-Сити
1 Ванкувер Уайткэпс
1/4 финала
0 Нью-Йорк Сити
0 Портленд Тимберс
0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
0 Миннесота Юнайтед
0 Орландо Сити
0 Лос-Анджелес
3 Филадельфия Юнион
1 Спортинг Канзас-Сити
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Пулидо Алан бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Sergio Santos бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Sergio Santos бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Jose Andres Martinez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Монтейро Гамиро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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