Орландо Сити
1:1
Итог после пенальти
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Лос-Анджелес
8' Желтая карточкаПаласиос Диего
9' Желтая карточкаТейшейра Руан
48' Желтая карточкаПерейра Маурисио
0:0
56' Не забитый пенальтиНани Луиш
0:1
60' ГолРайт-Филлипс Брэдли
86' Желтая карточкаПерея Андрес
1:1
90' ГолМоутинью Жоау
2:2
120' Не забитый пенальтиХарви Джордан
1:2
120' ПенальтиХинелья Франсиско
2:2
120' ПенальтиПерейра Маурисио
3:2
120' ПенальтиСмит Кайл
3:3
120' ПенальтиРосси Диего
4:3
120' ПенальтиМоутинью Жоау
4:4
120' ПенальтиРодригес Брайан II
5:4
120' ПенальтиКарлос Антонио
5:5
120' ПенальтиБлессинг Латиф
6:5
120' ПенальтиНани Луиш
17
Нани
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Роу БрайанВратарь
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Мишель БенжиНападающий
-
77 РобиньоНападающий
-
18 Дайк ДэрилНападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Найяр ЭндиЗащитник
- Полузащитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Перес ЭдриенНападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
48'
56'
0:0
60'
86'
90'
1:1
120'
2:2
120'
120'
2:2
120'
3:2
120'
3:3
120'
4:3
120'
120'
5:4
120'
5:5
120'
6:5
Пен
5:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моутинью Жоау
|1
|0.5
|2.
|Акинделе Тешо
|1
|0.5
|3.
|Нани Луиш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Росси Диего
|2 (1)
|1
|2.
|Райт-Филлипс Брэдли
|1
|0.5
|3.
|Блессинг Латиф
|1
|0.5
|4.
|Родригес Брайан II
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гальесе Педро
|1
|0
|2.
|Перейра Маурисио
|1
|0
|3.
|Тейшейра Руан
|1
|0
|4.
|Перея Андрес
|1
|0
|5.
|Дайк Дэрил
|1
|0
|6.
|Моутинью Жоан II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паласиос Диего
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орландо Сити
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Лос-Анджелес
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами
Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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