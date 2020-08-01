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Орландо Сити
1:1
Итог после пенальти

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
8' Желтая карточка
Паласиос Диего
9' Желтая карточка
Тейшейра Руан
48' Желтая карточка
Перейра Маурисио
0:0
56' Не забитый пенальти
Нани Луиш
0:1
60' Гол
Райт-Филлипс Брэдли
86' Желтая карточка
Перея Андрес
1:1
90' Гол
Моутинью Жоау
2:2
120' Не забитый пенальти
Харви Джордан
1:2
120' Пенальти
Хинелья Франсиско
2:2
120' Пенальти
Перейра Маурисио
3:2
120' Пенальти
Смит Кайл
3:3
120' Пенальти
Росси Диего
4:3
120' Пенальти
Моутинью Жоау
4:4
120' Пенальти
Родригес Брайан II
5:4
120' Пенальти
Карлос Антонио
5:5
120' Пенальти
Блессинг Латиф
6:5
120' Пенальти
Нани Луиш
5:4
Пен' Пенальти
 120'
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
20
Росель
Ориоль
8
Мендес
Джегсон
9
Мюллер
Крис
10
Перейра
Маурисио
17
Нани
Луиш
13
Акинделе
Тешо
1
Фермеер
Кеннет
27
Блэкмон
Тристан
5
Якович
Деян
4
Сегура
Эдди
12
Паласиос
Диего
7
Блессинг
Латиф
20
Атуэста
Эдуард
14
Кайе
Марк-Энтони
17
Родригес
Брайан
II
66
Райт-Филлипс
Брэдли
9
Росси
Диего
Орландо Сити
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

Ход матча

8'
 
Паласиос Диего
9'
Тейшейра Руан
 
46'
Мишель Бенжи
Мюллер Крис
 
48'
Перейра Маурисио
 
56'
Нани Луиш
0:0
60'
0:1
Райт-Филлипс Брэдли
(Росси Диего)
65'
 
Хинелья Франсиско
Кайе Марк-Энтони
71'
Перея Андрес
Росель Ориоль
 
71'
Дайк Дэрил
Акинделе Тешо
 
77'
 
Харви Джордан
Паласиос Диего
77'
 
Мусовски Дэниел
Райт-Филлипс Брэдли
80'
Смит Кайл
Янссон Робин
 
81'
 
Сифуэнтес Хосе
Атуэста Эдуард
86'
Перея Андрес
 
89'
Патиньо Сантьяго
Мендес Джегсон
 
90'
Моутинью Жоау
(Нани Луиш)
1:1
120'
2:2
Харви Джордан
120'
1:2
Хинелья Франсиско
120'
Перейра Маурисио
2:2
120'
Смит Кайл
3:2
120'
3:3
Росси Диего
120'
Моутинью Жоау
4:3
120'
4:4
Родригес Брайан II
120'
Карлос Антонио
5:4
120'
5:5
Блессинг Латиф
120'
Нани Луиш
6:5
Пен
5:4

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моутинью Жоау 1 0.5
2. Акинделе Тешо 1 0.5
3. Нани Луиш 0 0
Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 2 (1) 1
2. Райт-Филлипс Брэдли 1 0.5
3. Блессинг Латиф 1 0.5
4. Родригес Брайан II 1 0.5

Карточки

Орландо Сити
# Игрок      
1. Гальесе Педро 1 0
2. Перейра Маурисио 1 0
3. Тейшейра Руан 1 0
4. Перея Андрес 1 0
5. Дайк Дэрил 1 0
6. Моутинью Жоан II 1 0
Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Паласиос Диего 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орландо Сити 0 0 0 100% (1) 0 0
 Лос-Анджелес 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -
Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами
Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 4:1 Орландо Сити МЛС
1/8 финала
1 Торонто
3 Нью-Йорк Сити
5 Портленд Тимберс
3 Цинциннати
5 Сан-Хосе Эрткуэйкс
2 Реал Солт-Лейк
4 Коламбус Кру
6 Миннесота Юнайтед
1 Орландо Сити
0 Монреаль Импакт
1 Сиэтл Саундерс
4 Лос-Анджелес
1 Филадельфия Юнион
0 Нью-Инглэнд Революшн
3 Спортинг Канзас-Сити
1 Ванкувер Уайткэпс
1/4 финала
0 Нью-Йорк Сити
0 Портленд Тимберс
0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
0 Миннесота Юнайтед
6 Орландо Сити
5 Лос-Анджелес
3 Филадельфия Юнион
1 Спортинг Канзас-Сити
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Райт-Филлипс Брэдли бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Тейшейра Руан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Паласиос Диего получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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