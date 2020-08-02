Сан-Хосе Эрткуэйкс
Позже
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Миннесота Юнайтед
17
Даниель
Вега
37
Кашия
Гурам
24
Лима
Ник
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
25
Риос
Андрес
4
Аха
Хосе
77
Гаспер
Чейз
13
Финлей
Итан
17
Лод
Робин
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
-
37 Кашия ГурамЗащитник
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Риос АндресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
33 Марье ПольЗащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Кауэлл КейдНападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Эммингс ФредВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Муса ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Тойе МейсонНападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эрикссон Магнус
|2 (2)
|1
|2.
|Казаишвили Валерий
|1
|0.5
|3.
|Вондоловски Крис
|1
|0.5
|4.
|Эспиноса Кристиан
|1
|0.5
|5.
|Риос Андрес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эспиноса Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Миннесота Юнайтед
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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