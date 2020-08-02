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Сан-Хосе Эрткуэйкс
 
Позже

Стадион:
Миннесота Юнайтед
17
Даниель
Вега
22
Томпсон
Томми
37
Кашия
Гурам
4
Аланис
Освальдо
24
Лима
Ник
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
7
Эрикссон
Магнус
11
Казаишвили
Валерий
25
Риос
Андрес
1
Миллер
Тайлер
5
Хейс
Джекори
4
Аха
Хосе
15
Боксолл
Михаэл
77
Гаспер
Чейз
8
Грегуш
Ян
6
Алонсо
Освальдо
13
Финлей
Итан
31
Дотсон
Хассани
17
Лод
Робин
9
Амарилья
Луис
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эрикссон Магнус 2 (2) 1
2. Казаишвили Валерий 1 0.5
3. Вондоловски Крис 1 0.5
4. Эспиноса Кристиан 1 0.5
5. Риос Андрес 0 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лод Робин 1 0.5
2. Аха Хосе 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Эспиноса Кристиан 1 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Миннесота Юнайтед 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -
Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
1/8 финала
1 Торонто
3 Нью-Йорк Сити
5 Портленд Тимберс
3 Цинциннати
5 Сан-Хосе Эрткуэйкс
2 Реал Солт-Лейк
4 Коламбус Кру
6 Миннесота Юнайтед
1 Орландо Сити
0 Монреаль Импакт
1 Сиэтл Саундерс
4 Лос-Анджелес
1 Филадельфия Юнион
0 Нью-Инглэнд Революшн
3 Спортинг Канзас-Сити
1 Ванкувер Уайткэпс
1/4 финала
0 Нью-Йорк Сити
0 Портленд Тимберс
0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
0 Миннесота Юнайтед
6 Орландо Сити
5 Лос-Анджелес
3 Филадельфия Юнион
1 Спортинг Канзас-Сити
1/2 финала
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Финал
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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