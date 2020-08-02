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Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:4
Конец матча

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
20' Гол
Лод Робин
0:2
21' Гол
Хейс Джекори
41' Желтая карточка
Жудсон
1:2
50' Пенальти
Эрикссон Магнус
1:3
56' Гол
Амарилья Луис
64' Желтая карточка
Риос Андрес
85' Желтая карточка
Юилл Джексон
1:4
86' Гол
Хэрстон Марлон
88' Желтая карточка
Вондоловски Крис
90'+4
17
Даниель
Вега
22
Томпсон
Томми
37
Кашия
Гурам
4
Аланис
Освальдо
24
Лима
Ник
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
7
Эрикссон
Магнус
11
Казаишвили
Валерий
25
Риос
Андрес
1
Миллер
Тайлер
31
Дотсон
Хассани
4
Аха
Хосе
15
Боксолл
Михаэл
77
Гаспер
Чейз
6
Алонсо
Освальдо
13
Финлей
Итан
8
Грегуш
Ян
5
Хейс
Джекори
17
Лод
Робин
9
Амарилья
Луис
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-1-4-1

Ход матча

20'
0:1
Лод Робин
(Аха Хосе)
21'
0:2
Хейс Джекори
41'
Жудсон
 
50'
Эрикссон Магнус
1:2
56'
1:3
Амарилья Луис
(Лод Робин)
60'
Салинас Ши
Лима Ник
 
60'
Вондоловски Крис
Жудсон
 
60'
Фьерро Карлос
Томпсон Томми
 
61'
 
Шёнфельд Аарон
Амарилья Луис
64'
Риос Андрес
 
67'
 
Хэрстон Марлон
Хейс Джекори
67'
Хюсен Дэнни
Риос Андрес
 
67'
Скахен Джек
Эрикссон Магнус
 
78'
 
Эдвардс Рахим
Лод Робин
85'
Юилл Джексон
 
86'
1:4
Хэрстон Марлон
(Дотсон Хассани)
88'
Вондоловски Крис
 

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эрикссон Магнус 3 (3) 1.5
2. Казаишвили Валерий 1 0.5
3. Вондоловски Крис 1 0.5
4. Эспиноса Кристиан 1 0.5
5. Риос Андрес 0 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лод Робин 2 1
2. Хэрстон Марлон 1 0.5
3. Амарилья Луис 1 0.5
4. Хейс Джекори 1 0.5
5. Аха Хосе 0 0
6. Дотсон Хассани 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Вондоловски Крис 1 0
2. Риос Андрес 1 0
3. Эспиноса Кристиан 1 0
4. Юилл Джексон 1 0
5. Жудсон 1 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 20% (1)
 Миннесота Юнайтед 0 60% (3) 0 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -
Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
1/8 финала
1 Торонто
3 Нью-Йорк Сити
5 Портленд Тимберс
3 Цинциннати
5 Сан-Хосе Эрткуэйкс
2 Реал Солт-Лейк
4 Коламбус Кру
6 Миннесота Юнайтед
1 Орландо Сити
0 Монреаль Импакт
1 Сиэтл Саундерс
4 Лос-Анджелес
1 Филадельфия Юнион
0 Нью-Инглэнд Революшн
3 Спортинг Канзас-Сити
1 Ванкувер Уайткэпс
1/4 финала
0 Нью-Йорк Сити
0 Портленд Тимберс
1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
4 Миннесота Юнайтед
6 Орландо Сити
5 Лос-Анджелес
3 Филадельфия Юнион
1 Спортинг Канзас-Сити
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Финал
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Жудсон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Хейс Джекори бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Лод Робин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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