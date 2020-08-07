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Орландо Сити
2:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
36' Гол
Нани Луиш
2:0
42' Гол
Нани Луиш
71'
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
8
Мендес
Джегсон
20
Росель
Ориоль
9
Мюллер
Крис
10
Перейра
Маурисио
17
Нани
Луиш
13
Акинделе
Тешо
1
Миллер
Тайлер
31
Дотсон
Хассани
4
Аха
Хосе
15
Боксолл
Михаэл
77
Гаспер
Чейз
6
Алонсо
Освальдо
13
Финлей
Итан
8
Грегуш
Ян
5
Хейс
Джекори
17
Лод
Робин
9
Амарилья
Луис
Орландо Сити
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-1-4-1

Ход матча

36'
Нани Луиш
(Янссон Робин)
1:0
42'
Нани Луиш
(Мендес Джегсон)
2:0
58'
 
Молино Кевин
Лод Робин
58'
 
Тойе Мейсон
Хейс Джекори
58'
 
Шёнфельд Аарон
Амарилья Луис
67'
Урсо Жуниор
Акинделе Тешо
 
67'
Мишель Бенжи
Мюллер Крис
 

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нани Луиш 2 0.67
2. Моутинью Жоау 1 0.33
3. Акинделе Тешо 1 0.33
4. Мендес Джегсон 0 0
5. Янссон Робин 0 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лод Робин 2 0.67
2. Хэрстон Марлон 1 0.33
3. Амарилья Луис 1 0.33
4. Хейс Джекори 1 0.33
5. Аха Хосе 0 0
6. Дотсон Хассани 0 0

Карточки

Орландо Сити
# Игрок      
1. Гальесе Педро 1 0
2. Перейра Маурисио 1 0
3. Тейшейра Руан 1 0
4. Перея Андрес 1 0
5. Дайк Дэрил 1 0
6. Моутинью Жоан II 1 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орландо Сити 0 0 0 100% (1) 0 0
 Миннесота Юнайтед 0 60% (3) 0 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -
Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити
Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:0 Орландо Сити МЛС
1/8 финала
1 Орландо Сити
0 Монреаль Импакт
1 Сиэтл Саундерс
4 Лос-Анджелес
5 Сан-Хосе Эрткуэйкс
2 Реал Солт-Лейк
4 Коламбус Кру
6 Миннесота Юнайтед
1 Филадельфия Юнион
0 Нью-Инглэнд Революшн
3 Спортинг Канзас-Сити
1 Ванкувер Уайткэпс
1 Торонто
3 Нью-Йорк Сити
5 Портленд Тимберс
3 Цинциннати
1/4 финала
6 Орландо Сити
5 Лос-Анджелес
1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
4 Миннесота Юнайтед
3 Филадельфия Юнион
1 Спортинг Канзас-Сити
1 Нью-Йорк Сити
3 Портленд Тимберс
1/2 финала
0 Орландо Сити
0 Миннесота Юнайтед
1 Филадельфия Юнион
2 Портленд Тимберс
Финал
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Нани Луиш бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Нани Луиш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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