Орландо Сити
2:0
Второй тайм: 71'
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Миннесота Юнайтед
17
Нани
Луиш
4
Аха
Хосе
77
Гаспер
Чейз
13
Финлей
Итан
17
Лод
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Роу БрайанВратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
- Нападающий
-
77 РобиньоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Эммингс ФредВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Муса ДжеймсПолузащитник
-
23 Тойе МейсонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
36'
1:0
42'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нани Луиш
|2
|0.67
|2.
|Моутинью Жоау
|1
|0.33
|3.
|Акинделе Тешо
|1
|0.33
|4.
|Мендес Джегсон
|0
|0
|5.
|Янссон Робин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лод Робин
|2
|0.67
|2.
|Хэрстон Марлон
|1
|0.33
|3.
|Амарилья Луис
|1
|0.33
|4.
|Хейс Джекори
|1
|0.33
|5.
|Аха Хосе
|0
|0
|6.
|Дотсон Хассани
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гальесе Педро
|1
|0
|2.
|Перейра Маурисио
|1
|0
|3.
|Тейшейра Руан
|1
|0
|4.
|Перея Андрес
|1
|0
|5.
|Дайк Дэрил
|1
|0
|6.
|Моутинью Жоан II
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орландо Сити
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Миннесота Юнайтед
|0
|60% (3)
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити
Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
1/8 финала
1 Филадельфия Юнион
0 Нью-Инглэнд Революшн
- 1:0 ФИЛ-НЬЮ
3 Спортинг Канзас-Сити
1 Ванкувер Уайткэпс
- 0:0 СПО-ВАН
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?