Андерлехт
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Lotto Park
Эйпен
11
Тау
Перси
55
Кана
Марко
49
Докю
Жереми
23
Мьянге
Сенна
26
Jens
Cools
77
Коне
Мамаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Тау ПерсиПолузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
49 Докю ЖеремиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
71 Theo Leoni
-
-
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Коне МамадуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дефурни ТеоВратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
34 Jocelyn
-
Главный тренер: Benat San Jose
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Докю Жереми
|2
|0.29
|2.
|Требель Адриен
|2
|0.29
|3.
|Тау Перси
|2
|0.29
|4.
|Димата Нани
|2 (1)
|0.29
|5.
|Нмеча Лукас
|2 (2)
|0.29
|6.
|Michael Amir Murillo2
|1
|0.14
|7.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.14
|8.
|Версхарен Яри
|1
|0.14
|9.
|Коббо Элиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Превляк Смаил
|2 (1)
|0.29
|2.
|Мусона Ноуледж
|1
|0.14
|3.
|Jens Cools
|1
|0.14
|4.
|Нгой Жульен
|1
|0.14
|5.
|Isaac Nuhu
|1
|0.14
|6.
|Адриано Коррея
|0
|0
|7.
|Петерс Стеф
|0
|0
|8.
|Jocelyn
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Требель Адриен
|2
|0
|2.
|Цуль Петер
|2
|0
|3.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|4.
|Люккассен Деррик
|1
|0
|5.
|Влап Михел
|1
|0
|6.
|Кана Марко
|1
|0
|7.
|Нмеча Лукас
|1
|0
|8.
|Димата Нани
|1
|0
|9.
|Antoine Colassin
|1
|0
|10.
|Michael Amir Murillo2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jens Cools
|3
|0
|2.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|3.
|Мусона Ноуледж
|2
|0
|4.
|Амат Хорди
|2
|0
|5.
|Коне Мамаду
|2
|0
|6.
|Jonathan Heris
|0
|1
|7.
|Бек Андреас
|1
|0
|8.
|Адриано Коррея
|1
|0
|9.
|Петерс Стеф
|1
|0
|10.
|Превляк Смаил
|1
|0
|11.
|Нгой Жульен
|1
|0
|12.
|Isaac Nuhu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Андерлехт
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|Эйпен
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: + = -Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт
Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 0:1 Шарлеруа Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Васланд-Беверен 0:3 Андерлехт Андерлехт 6:1 Эйпен Мехелен 2:0 Андерлехт
Эйпен Последние 20 матчей: + = -Ройал Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбеек
Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Эйпен: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|6
|6
|0
|0
|12 - 2
|18
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|3.
|Стандард
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|4.
|Андерлехт
|0:0
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|5.
|Брюгге
|6
|4
|0
|2
|16 - 4
|12
|6.
|Ройал Антверпен
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|7.
|АХ Лёвен
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Кортрейк
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|9.
|Серкль Брюгге
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|10.
|Остенде
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|11.
|Генк
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|12.
|Эйпен
|0:0
|7
|1
|5
|1
|6 - 9
|8
|13.
|Мехелен
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|14.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|15.
|Гент
|7
|2
|0
|5
|7 - 10
|6
|16.
|Сент-Трюйден
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|17.
|Васланд-Беверен
|7
|1
|0
|6
|11 - 21
|3
|18.
|Мускрон-Перювельз
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|12.50
|1.01
|10.00
|1.02
|4.30
|1.20
|3.45
|1.29
|—
|—
|2.23
|1.66
|1.99
|1.82
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.47
|2.60
|1.23
|3.90
|1.18
|4.60
|1.06
|7.80
|1.05
|8.40
|—
|—
|14.25
|1.02
|12.75
|1.03
|4.55
|1.21
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.31
|1.68
|—
|—
|1.78
|2.06
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.26
|3.94
|1.20
|4.75
|1.08
|8.50
|—
|—
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.96
|1.06
|3.92
|1.25
|3.13
|1.36
|—
|—
|2.07
|1.75
|—
|—
|1.63
|2.26
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.20
|4.51
|1.16
|5.18
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|1.01
|17.17
|—
|—
|—
|—
|4.79
|1.20
|3.10
|1.40
|2.80
|1.47
|2.32
|1.65
|2.06
|1.82
|1.79
|2.09
|1.61
|2.40
|1.50
|2.71
|—
|—
|1.17
|5.34
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.26
|1.64
|—
|—
|1.52
|2.44
|—
|—
|1.18
|4.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.34
|1.60
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.18
|4.85
|1.14
|6.00
|—
|—
|—
|—
|3.13
|1.36
|—
|—
|2.10
|1.73
|—
|—
|1.49
|2.61
|—
|—
|1.17
|4.99
|1.12
|6.17
|1.02
|13.65
|1.02
|14.41
|3.40
|1.34
|2.81
|1.47
|2.21
|1.71
|1.72
|2.19
|1.51
|2.66
|1.36
|3.36
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—