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Андерлехт
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Эйпен
0' 13'
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Michael
Amir
Murillo2
21
Враньеш
Огнен
32
Люккассен
Деррик
14
Михайличенко
Богдан
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
11
Тау
Перси
55
Кана
Марко
19
Mustapha
Bundu
7
Нмеча
Лукас
49
Докю
Жереми
1
Де
Волф
Ортвин
23
Мьянге
Сенна
6
Пулен
Бенуа
5
Амат
Хорди
21
Адриано
Коррея
8
Петерс
Стеф
26
Jens
Cools
10
Мусона
Ноуледж
77
Коне
Мамаду
9
Превляк
Смаил
7
Нгой
Жульен
Андерлехт
4-3-3
Эйпен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Докю Жереми 2 0.29
2. Требель Адриен 2 0.29
3. Тау Перси 2 0.29
4. Димата Нани 2 (1) 0.29
5. Нмеча Лукас 2 (2) 0.29
6. Michael Amir Murillo2 1 0.14
7. Михайличенко Богдан 1 0.14
8. Версхарен Яри 1 0.14
9. Коббо Элиас 0 0
Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Превляк Смаил 2 (1) 0.29
2. Мусона Ноуледж 1 0.14
3. Jens Cools 1 0.14
4. Нгой Жульен 1 0.14
5. Isaac Nuhu 1 0.14
6. Адриано Коррея 0 0
7. Петерс Стеф 0 0
8. Jocelyn 0 0

Карточки

Андерлехт
# Игрок      
1. Требель Адриен 2 0
2. Цуль Петер 2 0
3. Враньеш Огнен 1 0
4. Люккассен Деррик 1 0
5. Влап Михел 1 0
6. Кана Марко 1 0
7. Нмеча Лукас 1 0
8. Димата Нани 1 0
9. Antoine Colassin 1 0
10. Michael Amir Murillo2 1 0
Эйпен
# Игрок      
1. Jens Cools 3 0
2. Пулен Бенуа 2 0
3. Мусона Ноуледж 2 0
4. Амат Хорди 2 0
5. Коне Мамаду 2 0
6. Jonathan Heris 0 1
7. Бек Андреас 1 0
8. Адриано Коррея 1 0
9. Петерс Стеф 1 0
10. Превляк Смаил 1 0
11. Нгой Жульен 1 0
12. Isaac Nuhu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Андерлехт 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 30.77% (4) 23.08% (3) 7.69% (1)
 Эйпен 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: + = -
Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт
Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 0:1 Шарлеруа Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Васланд-Беверен 0:3 Андерлехт Андерлехт 6:1 Эйпен Мехелен 2:0 Андерлехт
Эйпен Последние 20 матчей: + = -
Ройал Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбеек
Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Эйпен: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Андерлехт 6:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:1 Андерлехт Первый дивизион А
Андерлехт 1:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:3 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 4:0 Эйпен Лига Про Эйпен 2:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 7:0 Эйпен Кубок Бельгии Эйпен 1:1 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 4:1 Эйпен Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 6 6 0 0 12 - 2 18
2. Беерсхот-Вильрейк 7 5 0 2 15 - 12 15
3. Стандард 7 4 2 1 10 - 5 14
4. Андерлехт 0:0 7 3 4 0 14 - 8 13
5. Брюгге 6 4 0 2 16 - 4 12
6. Ройал Антверпен 7 3 2 2 11 - 10 11
7. АХ Лёвен 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Кортрейк 7 3 1 3 9 - 9 10
9. Серкль Брюгге 6 3 0 3 8 - 7 9
10. Остенде 6 2 2 2 7 - 6 8
11. Генк 6 2 2 2 9 - 10 8
12. Эйпен 0:0 7 1 5 1 6 - 9 8
13. Мехелен 7 2 1 4 8 - 10 7
14. Зульте-Варегем 7 2 1 4 9 - 16 7
15. Гент 7 2 0 5 7 - 10 6
16. Сент-Трюйден 7 1 2 4 6 - 13 5
17. Васланд-Беверен 7 1 0 6 11 - 21 3
18. Мускрон-Перювельз 6 0 2 4 2 - 8 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Эйпен
1.63
4.30
5.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.57 4.00 5.20
1.60 3.95 5.50
1.60 4.30 5.55
1.55 4.34 5.51
1.59 4.30 5.48

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.01 10.00 1.02 4.30 1.20 3.45 1.29 2.23 1.66 1.99 1.82 1.75 2.08 1.47 2.60 1.23 3.90 1.18 4.60 1.06 7.80 1.05 8.40
14.25 1.02 12.75 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.31 1.68 1.78 2.06 1.51 2.60 1.26 3.94 1.20 4.75 1.08 8.50
9.74 1.05 8.96 1.06 3.92 1.25 3.13 1.36 2.07 1.75 1.63 2.26 1.42 2.85 1.20 4.51 1.16 5.18 1.06 8.96 1.05 9.74 1.01 17.17
4.79 1.20 3.10 1.40 2.80 1.47 2.32 1.65 2.06 1.82 1.79 2.09 1.61 2.40 1.50 2.71 1.17 5.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.26 1.64 1.52 2.44 1.18 4.50
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.18 4.85 1.14 6.00
3.13 1.36 2.10 1.73 1.49 2.61 1.17 4.99 1.12 6.17 1.02 13.65 1.02 14.41
3.40 1.34 2.81 1.47 2.21 1.71 1.72 2.19 1.51 2.66 1.36 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Андерлехт 0:0 Эйпен онлайн

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