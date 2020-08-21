  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Бордо
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Нант
0'
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Зеркан Мехди
20' Красная карточка
Зеркан Мехди
34'
1
Костил
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
6
Косельни
Лоран
24
Байсс
Пол
29
Пундже
Максим
17
Зеркан
Мехди
5
Отавио
II
26
Башич
Тома
12
Де
Превиль
Николя
9
Майя
Джош
18
Хван
Ый-Чжо
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
26
Луза
Имран
5
Чиривелла
Педро
32
Бамба
Кадер
18
Мутуссами
Самуэль
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
Бордо
4-3-3
Нант
4-2-3-1

Ход матча

19'
Зеркан Мехди
 
20'
Зеркан Мехди
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Зеркан Мехди 0 1
Нант
# Игрок      

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: + = -
Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо
Сент-Этьен 1:1 Бордо Бордо 1:1 Ницца ПСЖ 4:3 Бордо Бордо 2:2 Дижон Метц 1:2 Бордо Брест 1:1 Бордо Бордо 0:0 Марсель Нант 0:1 Бордо По 3:2 Бордо Бордо 1:2 Лион Бордо 2:0 Ле Ман Ренн 1:0 Бордо Брест 2:0 Бордо Бордо 0:1 Страсбург Марсель 3:1 Бордо Бордо 6:0 Ним
Нант Последние 20 матчей: + = -
Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант
Нант 0:1 Лилль Марсель 1:3 Нант Нант 0:0 Метц Дижон 3:3 Нант Нант 1:2 ПСЖ Ренн 3:2 Нант Нант 0:1 Бордо Нант 3:4 Лион Сент-Этьен 0:2 Нант Авирон 0:2 Нант Нант 1:2 Анже Нант 0:1 Страсбург Ним 0:1 Нант Нант 1:0 Дижон ПСЖ 2:0 Нант Нант 2:1 Тулуза

Последние игры между собой

Бордо: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Нант 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Нант Лига 1
Нант 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Нант Лига 1 Бордо 3:4 Нант Кубок Нант 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Нант Лига 1 Бордо 2:1 Нант Лига 1 Нант 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Нант Товарищеские матчи Нант 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:3 Нант Лига 1 Нант 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Нант Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Бордо 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Нант 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ним Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дижон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 35'
    "Нант" продолжает безуспешные попытки проникнуть в чужую штрафную площадь. Много неточных передач делают гости.
  • Угловой
    33'
    Неудачно гости исполнили угловой удар. Бамба попал мячом в голову Отавио, который стоял в девяти метрах от углового флага.
  • 32'
    Пундже вернулся на поле. А вот у "Бордо" в меньшинстве даже подержать мяч на чужой половине поля не получается.
  • Травма, повреждение
    31'
    Пундже не торопится подниматься с газона. Медики вышли осматривать защитника "бордо".
  • Фол, нарушение
    30'
    Бамба у чужих ворот толкнул в спину Пудже.
  • 29'
    Саймон слева прорвался вперёд, но его прострел к воротам заблокировал Сабали.
  • 28'
    Хван с Пундже слева покомбинировали, но вперёд продвигаться не стали.
  • 27'
    Первый удар по воротам. Саймон слева с линии штрафной площади низом пробил в ближний угол. Костил мяч поймал.
  • 26'
    "Нант" перебрался на чужую половину поля и постепенно приближается к чужой штрафной площади.
  • 25'
    Справа гости попытались проникнуть в чужую штрафную площадь, но защита "Бордо" сыграла внимательно.
  • 24'
    Без ударов в сторону ворот продолжает проходить матч. Половина первого тайма уже позади.
  • 23'
    Гости уже к середине первого тайма получили численный перевес. Удастся ли игрокам "Нанта его реализовать?
  • Красная карточка
    22'
    Вот это ДА!!!! Красная карточка Зеркану. Странное решение Бастьена. Был игровой эпизод, по которому арбитры вынесли очень странное решение.
  • Видеоповтор
    21'
    Бастьен отправился смотреть повтор столкновения Паллуа с Зерканом. Неужели в эпизоде усмотрели нарушение на красную картоску.
  • Травма, повреждение
    20'
    Зеркану и Паллуа после столкновения потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.
  • Фол, нарушение
    19'
    Паллуа на фланге врезал по ногам Зеркану.
  • Угловой
    18'
    Хозяева исполнили первый угловой удар в матче. Лафон вышел из ворот на подачу и кулаком выбил мяч из штрафной площади.
  • 17'
    Хван слева прорвался к воротам, но Жиротто в подкате помешал корейцу нанести удар по воротам.
  • 16'
    Саймон слева навесил к ближней штанге. Защитники "Бордо" мяч из штрафной площади выбили.
  • 15'
    Четверть часа позади. Команды не нанесли ни одного удара в сторону чужих ворот.
  • 14'
    "Бордо" на своей половине поля устроил перепасовку. Продвижение вперёд очень медленное у хозяев.
  • 12'
    Хозяева устроили перепасовку у чужой штрафной площади, но нанести удар по воротам так никто и не отважился.
  • 11'
    Косельни совершил ошибку в центре поля. Башичу пришлось с нарушением правил останавливать рывок Бамба.
  • 10'
    Хван с Пундже не отважились организовать атаку хозяев по левому флангу.
  • 9'
    Без острых моментов и ударов по воротам проходят первые минуты встречи. Команды очень осторожно играют в центре поля.
  • 8'
    Саймон слева прошёл вперёд и прострелил вдоль ворот. Никто из партнёров добраться до мяча не смог.
  • 7'
    Следует отметить, что небольшое количество зрителей в Бордо допущено на стадион. В большинстве стран западной Европы матчи проходили без зрителей.
  • 6'
    Де Превиль в центре поля отметился неточной передачей. Взаимодействие у игроков обоих команд пока не на высоте.
  • 5'
    "Нант" вперёд идти не торопится. Гости стараются подолгу разыгрывать мяч в центре поля.
  • 4'
    "Бордо" по разным флангам попробовал провести атаки. Приблизиться к штрафной площади соперников хозяевам не удалось.
  • 3'
    Пять месяцев не было матчей в Лиге 1. Посмотрим, как на командах отразился столь долгий перерыв.
  • 2'
    "Бордо" играет в тёмно-синей форме, "Нант" - в жёлтой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Матмю Атлантик"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию стартового матча Французской Лиги 1 сезона 2020/21, в котором сыграют «Бордо» и «Нант». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 152
    Бордо 76.3% (116)
    X 19.1% (29)
    Нант 4.6% (7)
    Все прогнозы
    1.57 Прогноз на матч от Liveresult
  • Первый тайм
  • 34'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Нант пытается что-то создать.
  • 33'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    33'
    Бамба Кадер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 32'
    Нант пытается что-то создать.
  • 32'
    Нант контролирует мяч.
  • 31'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    30'
    Пундже Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Контроль мяча: Бордо: 51%, Нант: 49%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Бамба Кадер наказан за толчок Пундже Максим
  • 30'
    Саймон Мозес из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 29'
    Саймон Мозес из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 29'
    Нант пытается что-то создать.
  • 29'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Саймон Мозес пробует нанести удар издали, но Костил Бенуа держит все под контролем
  • 27'
    Нант пытается что-то создать.
  • 26'
    Бордо контролирует мяч.
  • 26'
    Нант пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Бордо: 53%, Нант: 47%.
  • 25'
    Мутуссами Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 25'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Чиривелла Педро из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 24'
    Нант пытается что-то создать.
  • 24'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 23'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Луза Имран из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 22'
    Нант пытается что-то создать.
  • 22'
    Нант пытается что-то создать.
  • 21'
    Матч возобновлен
  • 20'
    Контроль мяча: Бордо: 56%, Нант: 44%.
  • 20'
    УДАЛЕНИЕ! - Мехди Зеркан удален за серьёзный фол
  • 20'
    КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Мехди Зеркан из команды Бордо - была желтая, а стала красная.
  • 19'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • Желтая карточка
    19'
    The card for Мехди Зеркан from Бордо was disallowed via VAR intervention.
  • Травма, повреждение
    18'
    Мехди Зеркан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    18'
    Паллуа Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    18'
    Мехди Зеркан из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Паллуа Николя пострадал.
  • 17'
    Бордо контролирует мяч.
  • 17'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Мехди Зеркан из команды Бордо подал угловой слева.
  • 16'
    Опасность предотвращена - Жиротто Андрей из команды Нант вступил в отбор удачно
  • 16'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
  • 16'
    Бордо начинает контратаку
  • 16'
    Мехди Зеркан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Траоре Шарль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Фабио из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 15'
    Контроль мяча: Бордо: 61%, Нант: 39%.
  • 15'
    Нант пытается что-то создать.
  • 14'
    Бордо контролирует мяч.
  • 14'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 13'
    Бордо контролирует мяч.
  • 13'
    Нант пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Чиривелла Педро из команды Нант поставил подножку. Пострадал Майя Джош
  • 12'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Де Превиль Николя из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 11'
    Отавио II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Бамба Кадер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Башич Тома из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бамба Кадер
  • 10'
    Контроль мяча: Бордо: 51%, Нант: 49%.
  • 9'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 9'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Мутуссами Самуэль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Нант контролирует мяч.
  • 7'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Луза Имран из команды Нант поставил подножку. Пострадал Хван Ый-Чжо
  • 6'
    Нант контролирует мяч.
  • 6'
    Нант пытается что-то создать.
  • 5'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Бордо: 59%, Нант: 41%.
  • 4'
    Бордо контролирует мяч.
  • 4'
    Нант контролирует мяч.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 3'
    Бордо контролирует мяч.
  • 3'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Отавио II из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Нант контролирует мяч.
  • 2'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 1'
    Бордо контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Бордо 0:0 Нант

Исход игры
Бордо
76.3% (116)
Ничья
19.1% (29)
Нант
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
32.67% (49)
Меньше
67.33% (101)
Обе команды забьют
Да
48.67% (73)
Нет
51.33% (77)
Популярный счёт
1:0 Бордо
40.1% (61)
2:1 Бордо
25.7% (39)
1:1 Ничья
16.4% (25)
2:0 Бордо
8.6% (13)
1:2 Нант
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
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2.75 2.75 3.10
2.60 2.95 3.00
2.60 2.95 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.75 1.21
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