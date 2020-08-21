Бамба у чужих ворот толкнул в спину Пудже.

Пундже не торопится подниматься с газона. Медики вышли осматривать защитника "бордо".

Пундже вернулся на поле. А вот у "Бордо" в меньшинстве даже подержать мяч на чужой половине поля не получается.

Неудачно гости исполнили угловой удар. Бамба попал мячом в голову Отавио, который стоял в девяти метрах от углового флага.

"Нант" продолжает безуспешные попытки проникнуть в чужую штрафную площадь. Много неточных передач делают гости.

29' Саймон слева прорвался вперёд, но его прострел к воротам заблокировал Сабали.

28' Хван с Пундже слева покомбинировали, но вперёд продвигаться не стали.

27' Первый удар по воротам. Саймон слева с линии штрафной площади низом пробил в ближний угол. Костил мяч поймал.

26' "Нант" перебрался на чужую половину поля и постепенно приближается к чужой штрафной площади.

25' Справа гости попытались проникнуть в чужую штрафную площадь, но защита "Бордо" сыграла внимательно.

24' Без ударов в сторону ворот продолжает проходить матч. Половина первого тайма уже позади.

23' Гости уже к середине первого тайма получили численный перевес. Удастся ли игрокам "Нанта его реализовать?

22' Вот это ДА!!!! Красная карточка Зеркану. Странное решение Бастьена. Был игровой эпизод, по которому арбитры вынесли очень странное решение.

21' Бастьен отправился смотреть повтор столкновения Паллуа с Зерканом. Неужели в эпизоде усмотрели нарушение на красную картоску.

20' Зеркану и Паллуа после столкновения потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.

19' Паллуа на фланге врезал по ногам Зеркану.

18' Хозяева исполнили первый угловой удар в матче. Лафон вышел из ворот на подачу и кулаком выбил мяч из штрафной площади.

17' Хван слева прорвался к воротам, но Жиротто в подкате помешал корейцу нанести удар по воротам.

16' Саймон слева навесил к ближней штанге. Защитники "Бордо" мяч из штрафной площади выбили.

15' Четверть часа позади. Команды не нанесли ни одного удара в сторону чужих ворот.

14' "Бордо" на своей половине поля устроил перепасовку. Продвижение вперёд очень медленное у хозяев.

12' Хозяева устроили перепасовку у чужой штрафной площади, но нанести удар по воротам так никто и не отважился.

11' Косельни совершил ошибку в центре поля. Башичу пришлось с нарушением правил останавливать рывок Бамба.

10' Хван с Пундже не отважились организовать атаку хозяев по левому флангу.

9' Без острых моментов и ударов по воротам проходят первые минуты встречи. Команды очень осторожно играют в центре поля.

8' Саймон слева прошёл вперёд и прострелил вдоль ворот. Никто из партнёров добраться до мяча не смог.

7' Следует отметить, что небольшое количество зрителей в Бордо допущено на стадион. В большинстве стран западной Европы матчи проходили без зрителей.

6' Де Превиль в центре поля отметился неточной передачей. Взаимодействие у игроков обоих команд пока не на высоте.

5' "Нант" вперёд идти не торопится. Гости стараются подолгу разыгрывать мяч в центре поля.

4' "Бордо" по разным флангам попробовал провести атаки. Приблизиться к штрафной площади соперников хозяевам не удалось.

3' Пять месяцев не было матчей в Лиге 1. Посмотрим, как на командах отразился столь долгий перерыв.

2' "Бордо" играет в тёмно-синей форме, "Нант" - в жёлтой.