Бордо
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Матмю Атлантик
Нант
19' Undefined phrase: football_event_Зеркан Мехди
20' Красная карточкаЗеркан Мехди
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
17
Зеркан
Мехди
26
Башич
Тома
18
Хван
Ый-Чжо
2
Фабио
14
Траоре
Шарль
26
Луза
Имран
32
Бамба
Кадер
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
-
28 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Калу СэмьюэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
2 ФабиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Джан ЧарлиВратарь
-
15 Базила ТомаЗащитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ндилю БриджНападающий
-
20 Юан ЭлиНападающий
-
11 Коко МаркусНападающий
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
19'
20'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|#
|Игрок
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: + = -Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо
Нант Последние 20 матчей: + = -Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант
Последние игры между собой
Бордо: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Нант 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Нант Лига 1 Бордо 3:4 Нант Кубок Нант 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Нант Лига 1 Бордо 2:1 Нант Лига 1 Нант 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Нант Товарищеские матчи Нант 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:3 Нант Лига 1 Нант 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Нант Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бордо
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Нант
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ним
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Монако
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дижон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Бордо 0:0 Нант
Исход игры
Бордо
76.3% (116)
Ничья
19.1% (29)
Нант
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
32.67% (49)
Меньше
67.33% (101)
Обе команды забьют
Да
48.67% (73)
Нет
51.33% (77)
Популярный счёт
1:0 Бордо
40.1% (61)
2:1 Бордо
25.7% (39)
1:1 Ничья
16.4% (25)
2:0 Бордо
8.6% (13)
1:2 Нант
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
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