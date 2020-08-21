Бордо
Позже
Стадион: Матмю Атлантик
Нант
20
Сабали
Юссуф
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
18
Хван
Ый-Чжо
28
Удин
Реми
2
Фабио
14
Траоре
Шарль
32
Бамба
Кадер
26
Луза
Имран
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
-
28 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
2 ФабиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: + = -Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо
Нант Последние 20 матчей: + = -Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант
Последние игры между собой
Бордо: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Нант 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Нант Лига 1 Бордо 3:4 Нант Кубок Нант 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Нант Лига 1 Бордо 2:1 Нант Лига 1 Нант 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Нант Товарищеские матчи Нант 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:3 Нант Лига 1 Нант 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Нант Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ним
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Монако
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дижон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Нант
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Бордо - Нант
Исход игры
Бордо
76.8% (106)
Ничья
18.1% (25)
Нант
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
35.29% (48)
Меньше
64.71% (88)
Обе команды забьют
Да
50.74% (69)
Нет
49.26% (67)
Популярный счёт
1:0 Бордо
38.4% (53)
2:1 Бордо
27.5% (38)
1:1 Ничья
15.9% (22)
2:0 Бордо
8.7% (12)
1:2 Нант
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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