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Бордо
 
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Стадион:
Нант
1
Костил
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
6
Косельни
Лоран
4
Мешер
Андре
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
5
Отавио
II
18
Хван
Ый-Чжо
28
Удин
Реми
12
Де
Превиль
Николя
7
Бриан
Джимми
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
18
Мутуссами
Самуэль
5
Чиривелла
Педро
32
Бамба
Кадер
26
Луза
Имран
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
Бордо
4-2-3-1
Нант
4-2-3-1

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: + = -
Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо
Сент-Этьен 1:1 Бордо Бордо 1:1 Ницца ПСЖ 4:3 Бордо Бордо 2:2 Дижон Метц 1:2 Бордо Брест 1:1 Бордо Бордо 0:0 Марсель Нант 0:1 Бордо По 3:2 Бордо Бордо 1:2 Лион Бордо 2:0 Ле Ман Ренн 1:0 Бордо Брест 2:0 Бордо Бордо 0:1 Страсбург Марсель 3:1 Бордо Бордо 6:0 Ним
Нант Последние 20 матчей: + = -
Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант
Нант 0:1 Лилль Марсель 1:3 Нант Нант 0:0 Метц Дижон 3:3 Нант Нант 1:2 ПСЖ Ренн 3:2 Нант Нант 0:1 Бордо Нант 3:4 Лион Сент-Этьен 0:2 Нант Авирон 0:2 Нант Нант 1:2 Анже Нант 0:1 Страсбург Ним 0:1 Нант Нант 1:0 Дижон ПСЖ 2:0 Нант Нант 2:1 Тулуза

Последние игры между собой

Бордо: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Нант 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Нант Лига 1
Нант 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Нант Лига 1 Бордо 3:4 Нант Кубок Нант 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Нант Лига 1 Бордо 2:1 Нант Лига 1 Нант 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Нант Товарищеские матчи Нант 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:3 Нант Лига 1 Нант 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Нант Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ним Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дижон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Нант Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бордо - Нант от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2020, осталось 2 часа 36 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 138
    Бордо 76.8% (106)
    X 18.1% (25)
    Нант 5.1% (7)
    Все прогнозы
    1.57 Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бордо - Нант

    Исход игры
    Бордо
    76.8% (106)
    Ничья
    18.1% (25)
    Нант
    5.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.29% (48)
    Меньше
    64.71% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    50.74% (69)
    Нет
    49.26% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Бордо
    38.4% (53)
    2:1 Бордо
    27.5% (38)
    1:1 Ничья
    15.9% (22)
    2:0 Бордо
    8.7% (12)
    1:2 Нант
    3.6% (5)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    2.45 3.05 3.25
    2.45 3.00 3.20
    2.45 3.00 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.31 1.62
    Букмекер Да Нет
    6.70 1.09
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.21
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