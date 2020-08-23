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Лорьян
0:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
Страсбург
0'
0:1
30' Гол
Шахири Мехди
35'
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
18
Лемуан
Фабьен
7
Диарра
Стефан
11
Буасгар
Кентен
19
Висса
Йоан
27
Грбич
Адриан
16
Кавасима
Эйдзи
2
Симакан
Мохамед
5
Коне
Ламин
13
Митрович
Стефан
23
Кароль
Лионель
27
Сиссоко
Ибраима
14
Прчич
Саньин
10
Лала
Кенни
26
Томассон
Адриен
21
Шахири
Мехди
25
Ажорк
Людовик
Лорьян
4-2-3-1
Страсбург
4-2-3-1

Ход матча

12'
Абергель Лоран
Диарра Стефан
 
30'
0:1
Шахири Мехди
(Ажорк Людовик)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шахири Мехди 1 1
2. Ажорк Людовик 0 0

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: + = -
Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян
Брест 2:2 Лорьян Лорьян 1:0 Конкарно Аяччо 1:0 Лорьян Лорьян 1:2 Шамбли Родез 0:1 Лорьян Лорьян 0:1 Клермон Фут Генгам 2:1 Лорьян Лорьян 4:2 Ле Ман Сошо 0:4 Лорьян Лорьян 2:1 Нанси Лорьян 0:1 ПСЖ Лорьян 2:1 Кан Лорьян 2:1 Брест Валансьен 3:0 Лорьян Лорьян 1:0 Осер Сент-Понтивьен 0:1 Лорьян
Страсбург Последние 20 матчей: + = -
Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург
Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург Страсбург 2:1 Сент-Этьен Нант 0:1 Страсбург Бордо 0:1 Страсбург Страсбург 4:2 Тулуза

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Страсбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лорьян 1:0 Страсбург Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ним 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Страсбург 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Анже Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Реймс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Монако Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Бордо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лорьян 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Дижон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Брест 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Лорьян 28.9% (41)
X 52.8% (75)
Страсбург 18.3% (26)
Все прогнозы
1.42 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Страсбург
2.45
3.20
3.35
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Страсбург

Исход игры
Лорьян
28.9% (41)
Ничья
52.8% (75)
Страсбург
18.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
20.57% (29)
Меньше
79.43% (112)
Обе команды забьют
Да
68.79% (97)
Нет
31.21% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.9% (68)
1:0 Лорьян
14.8% (21)
2:1 Лорьян
10.6% (15)
0:1 Страсбург
6.3% (9)
1:2 Страсбург
6.3% (9)
0:2 Страсбург
3.5% (5)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:0 Лорьян
2.8% (4)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
2.45 2.95 3.30
2.45 3.20 3.05
2.35 3.05 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.00 1.27
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