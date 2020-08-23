Второй тайм

94' Лорьян заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Амель Пьер-Ив выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Уоджа Франклин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

92' Матч возобновлен

92' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

91' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Удар от ворот произведет Лорьян

90' Зохи Люсьен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Г О О О О Л - Амель Пьер-Ив первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

86' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Ажорк Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Буасгар Кентен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Кароль Лионель получил желтую карточку от судьи

81' Удар от ворот произведет Лорьян

80' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Лапорт Жульен получил желтую карточку от судьи

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Сегодняшная посещаемость составляет 5000 болельщиков

77' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Нарди Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Ажорк Людовик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Грбич Адриан из команды Лорьян сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

73' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Уоджа Франклин получил желтую карточку от судьи

72' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

70' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Буасгар Кентен получает желтую карточку за неспортивное поведение

69' Отличные скиллы показывает Висса Йоан , обводя своих соперников

68' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Страсбург имеет хороший шанс забить.

66' Висса Йоан из команды Лорьян направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

65' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Лорьян

63' Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Г О О О О Л - Грбич Адриан из команды Лорьян забивает с точки!

59' Лорьян имеет хороший шанс забить.

58' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Страсбург

56' Буасгар Кентен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Симакан Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Буасгар Кентен из команды Лорьян навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

52' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Кароль Лионель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Шахири Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Лорьян

46' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля