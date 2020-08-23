Лорьян
3:1
Конец матча
Стадион: Стад де Мустуар Зрители: 5000
Страсбург
0:1
30' ГолШахири Мехди
37' Желтая карточкаСимакан Мохамед
1:1
51' ГолВисса Йоан
2:1
60' ПенальтиГрбич Адриан
69' Желтая карточкаБуасгар Кентен
72' Желтая карточкаУоджа Франклин
79' Желтая карточкаЛапорт Жульен
82' Желтая карточкаКароль Лионель
3:1
87' ГолАмель Пьер-Ив
30
Нарди
Поль
10
Ле
Фе
Энцо
19
Висса
Йоан
27
Грбич
Адриан
14
Прчич
Саньин
10
Лала
Кенни
21
Шахири
Мехди
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Висса ЙоанПолузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сонье МатьёЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
10 Лала КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
20 Зохи ЛюсьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
30'
0:1
37'
51'
1:1
60'
2:1
69'
72'
79'
82'
87'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|1
|1
|2.
|Амель Пьер-Ив
|1
|1
|3.
|Грбич Адриан
|1 (1)
|1
|4.
|Буасгар Кентен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шахири Мехди
|1
|1
|2.
|Ажорк Людовик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лапорт Жульен
|1
|0
|2.
|Буасгар Кентен
|1
|0
|3.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кароль Лионель
|1
|0
|2.
|Симакан Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|Страсбург
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян
Страсбург Последние 20 матчей: +11 =2 -7Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург
Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург Страсбург 2:1 Сент-Этьен Нант 0:1 Страсбург Бордо 0:1 Страсбург Страсбург 4:2 Тулуза
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Страсбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ним
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Ланс
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ницца
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Дижон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Прогнозы на матч Лорьян 3:1 Страсбург
Исход игры
Лорьян
28.9% (41)
Ничья
52.8% (75)
Страсбург
18.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
20.57% (29)
Меньше
79.43% (112)
Обе команды забьют
Да
68.79% (97)
Нет
31.21% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.9% (68)
1:0 Лорьян
14.8% (21)
2:1 Лорьян
10.6% (15)
1:2 Страсбург
6.3% (9)
0:1 Страсбург
6.3% (9)
0:2 Страсбург
3.5% (5)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:0 Лорьян
2.8% (4)
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