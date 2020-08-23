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Лорьян
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 5000
Страсбург
0'
0:1
30' Гол
Шахири Мехди
37' Желтая карточка
Симакан Мохамед
1:1
51' Гол
Висса Йоан
2:1
60' Пенальти
Грбич Адриан
69' Желтая карточка
Буасгар Кентен
72' Желтая карточка
Уоджа Франклин
79' Желтая карточка
Лапорт Жульен
82' Желтая карточка
Кароль Лионель
3:1
87' Гол
Амель Пьер-Ив
90'+4
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
18
Лемуан
Фабьен
7
Диарра
Стефан
11
Буасгар
Кентен
19
Висса
Йоан
27
Грбич
Адриан
16
Кавасима
Эйдзи
2
Симакан
Мохамед
5
Коне
Ламин
13
Митрович
Стефан
23
Кароль
Лионель
27
Сиссоко
Ибраима
14
Прчич
Саньин
10
Лала
Кенни
26
Томассон
Адриен
21
Шахири
Мехди
25
Ажорк
Людовик
Лорьян
4-2-3-1
Страсбург
4-2-3-1

Ход матча

12'
Абергель Лоран
Диарра Стефан
 
30'
0:1
Шахири Мехди
(Ажорк Людовик)
37'
 
Симакан Мохамед
51'
Висса Йоан
(Буасгар Кентен)
1:1
60'
Грбич Адриан
2:1
64'
 
Джику Александр
Лала Кенни
64'
 
Уорис Маджид
Прчич Саньин
69'
Буасгар Кентен
 
71'
Уоджа Франклин
Лемуан Фабьен
 
72'
Уоджа Франклин
 
76'
 
Зохи Люсьен
Сиссоко Ибраима
76'
 
Беллегард Жан-Рикнер
Шахири Мехди
79'
Лапорт Жульен
 
82'
 
Кароль Лионель
83'
 
Саади Идрисс
Томассон Адриен
84'
Марво Сильвен
Буасгар Кентен
 
84'
Амель Пьер-Ив
Грбич Адриан
 
87'
Амель Пьер-Ив
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 1 1
2. Амель Пьер-Ив 1 1
3. Грбич Адриан 1 (1) 1
4. Буасгар Кентен 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шахири Мехди 1 1
2. Ажорк Людовик 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Лапорт Жульен 1 0
2. Буасгар Кентен 1 0
3. Уоджа Франклин 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Кароль Лионель 1 0
2. Симакан Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)
 Страсбург 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян
Брест 2:2 Лорьян Лорьян 1:0 Конкарно Аяччо 1:0 Лорьян Лорьян 1:2 Шамбли Родез 0:1 Лорьян Лорьян 0:1 Клермон Фут Генгам 2:1 Лорьян Лорьян 4:2 Ле Ман Сошо 0:4 Лорьян Лорьян 2:1 Нанси Лорьян 0:1 ПСЖ Лорьян 2:1 Кан Лорьян 2:1 Брест Валансьен 3:0 Лорьян Лорьян 1:0 Осер Сент-Понтивьен 0:1 Лорьян
Страсбург Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург
Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург Страсбург 2:1 Сент-Этьен Нант 0:1 Страсбург Бордо 0:1 Страсбург Страсбург 4:2 Тулуза

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Страсбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лорьян 1:0 Страсбург Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ним Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Лорьян Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Ланс 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Анже Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Реймс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Монако Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бордо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ницца 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Дижон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Брест Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
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Прогнозы
  • До матча
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Прогнозы 142
Лорьян 28.9% (41)
X 52.8% (75)
Страсбург 18.3% (26)
Все прогнозы
1.42 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лорьян 3:1 Страсбург

Исход игры
Лорьян
28.9% (41)
Ничья
52.8% (75)
Страсбург
18.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
20.57% (29)
Меньше
79.43% (112)
Обе команды забьют
Да
68.79% (97)
Нет
31.21% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.9% (68)
1:0 Лорьян
14.8% (21)
2:1 Лорьян
10.6% (15)
1:2 Страсбург
6.3% (9)
0:1 Страсбург
6.3% (9)
0:2 Страсбург
3.5% (5)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:0 Лорьян
2.8% (4)
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1.18 5.70 35.00
1.15 6.70 32.00
0.00 0.00 0.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.18
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
4.00 1.27
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