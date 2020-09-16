ПСЖ
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Парк де Пренс
Метц
1' Желтая карточкаДиалло Абду
31
Дагба
Колин
22
Диалло
Абду
21
Эррера
Андер
18
Икарди
Мауро
21
Бойе
Джон
14
Пажо
Венсан
19
Маига
Хабиб
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Икарди МауроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
-
30 Булка МарцинВратарь
- Защитник
-
14 Бернат ХуанЗащитник
- Защитник
-
38 Капо МаксенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Оньон Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
1'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|1
|1
|2.
|Паредес Леандро
|1
|1
|3.
|Бернат Хуан
|2
|0
|4.
|Кюрзава Левен
|0
|1
|5.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|6.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|7.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|8.
|Диалло Абду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пажо Венсан
|1
|0
|2.
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|3.
|Бронн Дилан
|1
|0
|4.
|Маига Хабиб
|1
|0
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ
Метц Последние 20 матчей: + = -Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 0
Метц: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|11.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|12.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Ним
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|14.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Метц
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|17.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|18.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Метц
Исход игры
ПСЖ
96.3% (157)
Ничья
1.8% (3)
Метц
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.17% (75)
Меньше
52.83% (84)
Обе команды забьют
Да
27.67% (44)
Нет
72.33% (115)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
44.2% (72)
3:0 ПСЖ
17.2% (28)
3:1 ПСЖ
11.7% (19)
2:1 ПСЖ
11% (18)
1:0 ПСЖ
5.5% (9)
4:0 ПСЖ
2.5% (4)
4:1 ПСЖ
1.2% (2)
0:1 Метц
1.2% (2)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.20
|1.09
|5.55
|1.14
|2.63
|1.48
|—
|—
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.53
|2.50
|1.91
|1.95
|1.67
|2.10
|1.87
|2.00
|1.28
|3.60
|1.77
|2.12
|1.12
|6.10
|1.80
|2.08
|1.09
|7.20
|1.05
|8.70
|1.04
|9.30
|1.01
|12.00
|1.11
|5.60
|13.00
|1.00
|11.25
|1.01
|4.95
|1.13
|—
|—
|4.35
|1.17
|—
|—
|2.28
|1.58
|—
|—
|2.00
|1.81
|—
|—
|1.71
|2.38
|—
|—
|1.32
|3.30
|—
|—
|1.20
|4.33
|1.10
|6.00
|1.07
|6.20
|1.00
|11.25
|1.13
|6.20
|—
|—
|—
|—
|4.88
|1.14
|—
|—
|8.58
|1.06
|—
|—
|4.23
|1.19
|—
|—
|3.60
|1.27
|—
|—
|2.48
|1.56
|—
|—
|2.02
|1.84
|—
|—
|1.67
|2.26
|1.39
|2.99
|1.29
|3.48
|1.13
|4.86
|1.10
|5.38
|—
|—
|—
|—
|3.15
|1.40
|2.75
|1.49
|2.35
|1.65
|1.96
|1.94
|1.72
|2.21
|1.54
|2.60
|1.67
|2.32
|1.53
|2.63
|1.26
|4.17
|1.50
|2.50
|—
|—
|—
|—
|1.17
|5.58
|—
|—
|1.10
|6.03
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.62
|2.27
|—
|—
|1.13
|5.80
|—
|—
|1.08
|7.77
|—
|—
|1.20
|5.00
|1.35
|3.20
|—
|—
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.50
|1.50
|—
|—
|1.69
|2.15
|—
|—
|1.27
|3.68
|1.19
|4.75
|—
|—
|—
|—
|4.86
|1.13
|—
|—
|3.96
|1.22
|—
|—
|2.19
|1.71
|—
|—
|1.61
|2.37
|1.36
|3.12
|1.12
|4.99
|1.09
|5.61
|2.17
|1.74
|1.79
|2.10
|1.39
|3.13
|1.27
|3.97
|1.20
|4.80
|1.34
|3.39
|1.17
|5.39
|—
|—
|—
|—
|—
|—