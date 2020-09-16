Бронн недалеко от центрального круга сбил Сарабию.

Ди Мария слева навесил на Икарди, который головой пробил немного выше перекладины.

Булая от углового флага навесил к воротам. Навас на выходе кулаками выносит мяч из штрафной площади.

30' Баккер слева чуть слабо навесил на Дракслера. Мяч отскочил к Эррере, который с двадцати двух метров пробил выше ворот.

29' Дракслер от углового флага навесил на ближнюю штангу, где Диалло всех опередил и выбил мяч из штрафной площади.

28' Ди Мария покатил мяч налево в штрафную площадь. Икарди попытался в касания пяткой откатил мяч на Дракслера, но сделал это немного неточно.

27' Диалло справа выкатил мяч в центр на Балая, который с четырнадцати метров пробил в выскочившего навстречу Наваса.

26' Дракслер от углового флага навесил к ближней штанге. Гости мяч выбили.

25' Ди Мария здорово прошёл группу соперников, но пас налево на Сарабию сделал чуть сильно. Пабло догнал мяч уже за пределами поля.

24' Дагба справа навесил к дальней штанге, где Сарабии не оказалось.

22' Дракслер с двадцати трёх метров пробил выше ворот.

21' Ди Мария слишком слабо сделал пас налево на Баккера. Гости перехватили мяч.

20' Дракслер попытался передачей низом вывести Икарди по центру к воротам. Укидья отчаянно бросился вперёд и смог опередить Мауро у линии штрафной площади.

19' Прострел Баккера слева к воротам прервали защитники "Метца".

18' Дагба на правом фланге не смог обыграть Фофана и упустил мяч за пределы поля.

16' Укидья на выходе столкнулся с Икарди. Помощь медиков требуется голкиперу "Метца".

15' Дракслер от углового флага навесил к воротам. Укидья выходит из ворот и кулаком выбивает мяч из штрафной площади.

14' Ди Мария слева вывел к воротам Сарабию. Пабло один на один не смог переиграть Укидья.

12' Икарди замыкает навес Ди Марии слева, но головой отправляет мяч нападающий "ПСЖ" над перекладиной.

10' Бойе по центру сделал рывок вперёд, но передачу вперёд Джон сделал неудачно.

9' Ди Мария слева выходит один на один с голкипером, но Укидья парирует удар аргентинца.

8' Ньяне по центру выскочил один на один с голкипером, но чуть отпустил от себя мяч. Навас бросился в ноги Ибраима и сумел забрать мяч.

7' Игроки "Метца" смело идут вперёд. Забросы на Диалло и Булая постоянно держат в напряжении оборону парижан.

6' Ди Мария исполнил первый угловой удар в матче. Подача на ближнюю штангу получилась слабой. Мяч отскочил к Икарди, удар которого соперники заблокировали.

5' Ди Мария с двадцати шести метров пробил немного правее ворот.

4' Диалло замыкал прострел справа на дальней штанге, но в падении ногой не смог направить мяч в угол.

3' Диалло в центре поля схватил руками Ньяне и сразу получил жёлтую карточку.

2' "ПСЖ" играет в тёмно-синей форме с красной вертикальной полосой спереди, "Метц" - в белой.