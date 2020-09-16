  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
ПСЖ
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Метц
0'
1' Желтая карточка
Диалло Абду
36'
1
Навас
Кейлор
31
Дагба
Колин
5
Маркиньос
Маркос
22
Диалло
Абду
25
Баккер
Митчел
21
Эррера
Андер
27
Гуэйе
Идрисса
23
Дракслер
Юлиан
19
Сарабия
Пабло
18
Икарди
Мауро
11
Ди
Мария
Анхель
16
Укидья
Александр
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
6
Фофана
Мамаду
18
Сентонз
Фабьен
14
Пажо
Венсан
19
Маига
Хабиб
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
7
Ньяне
Ибраима
20
Диалло
Хабиб
ПСЖ
4-3-3
Метц
3-4-1-2

Ход матча

1'
Диалло Абду
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 1 1
2. Паредес Леандро 1 1
3. Бернат Хуан 2 0
4. Кюрзава Левен 0 1
5. Сарабия Пабло 1 0
6. Ди Мария Анхель 1 0
7. Флоренци Алессандро 1 0
8. Диалло Абду 1 0
Метц
# Игрок      
1. Пажо Венсан 1 0
2. Сентонз Фабьен 1 0
3. Бронн Дилан 1 0
4. Маига Хабиб 1 0

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: + = -
ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ
Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен ПСЖ 4:0 Селтик ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Гавр 0:9 ПСЖ ПСЖ 2:0 Боруссия Д Лион 1:5 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 4:3 Бордо Боруссия Д 2:1 ПСЖ Амьен 4:4 ПСЖ Дижон 1:6 ПСЖ ПСЖ 4:2 Лион Нант 1:2 ПСЖ
Метц Последние 20 матчей: + = -
Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц
Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц Метц 3:0 Шарлеруа Метц 4:1 Сераинг Метц 4:1 Сераинг Юнайтед Метц 2:1 Ним Амьен 0:1 Метц Метц 0:2 Лион Нант 0:0 Метц Метц 1:2 Бордо Монпелье 1:1 Метц Метц 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:1 Метц Метц 1:0 Страсбург

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 0
Метц: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 9
Метц 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Метц Лига 1 Метц 1:5 ПСЖ Лига 1 Метц 2:3 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 2:0 Метц Кубок лиги ПСЖ 3:0 Метц Лига 1 ПСЖ 3:1 Метц Лига 1 Метц 2:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Метц Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Монако Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Сент-Этьен Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Марсель Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Ланс Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9. Анже Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
10. Бордо Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
11. Лион Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
12. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Ним Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
14. Лорьян Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Брест Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Метц 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17. ПСЖ 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
18. Реймс Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • Угловой
    35'
    Булая от углового флага навесил к воротам. Навас на выходе кулаками выносит мяч из штрафной площади.
  • Опасный момент
    34'
    Ди Мария слева навесил на Икарди, который головой пробил немного выше перекладины.
  • 33'
    Сарабия слева из пределов штрафной площади пробил выше ворот.
  • 32'
    К середине тайма парижане полностью завладели инициативой. "Метц" отвечает редкими контратаками.
  • Фол, нарушение
    31'
    Бронн недалеко от центрального круга сбил Сарабию.
  • 30'
    Баккер слева чуть слабо навесил на Дракслера. Мяч отскочил к Эррере, который с двадцати двух метров пробил выше ворот.
  • Угловой
    29'
    Дракслер от углового флага навесил на ближнюю штангу, где Диалло всех опередил и выбил мяч из штрафной площади.
  • 28'
    Ди Мария покатил мяч налево в штрафную площадь. Икарди попытался в касания пяткой откатил мяч на Дракслера, но сделал это немного неточно.
  • Опасный момент
    27'
    Диалло справа выкатил мяч в центр на Балая, который с четырнадцати метров пробил в выскочившего навстречу Наваса.
  • Угловой
    26'
    Дракслер от углового флага навесил к ближней штанге. Гости мяч выбили.
  • 25'
    Ди Мария здорово прошёл группу соперников, но пас налево на Сарабию сделал чуть сильно. Пабло догнал мяч уже за пределами поля.
  • 24'
    Дагба справа навесил к дальней штанге, где Сарабии не оказалось.
  • 22'
    Дракслер с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
  • 21'
    Ди Мария слишком слабо сделал пас налево на Баккера. Гости перехватили мяч.
  • 20'
    Дракслер попытался передачей низом вывести Икарди по центру к воротам. Укидья отчаянно бросился вперёд и смог опередить Мауро у линии штрафной площади.
  • 19'
    Прострел Баккера слева к воротам прервали защитники "Метца".
  • 18'
    Дагба на правом фланге не смог обыграть Фофана и упустил мяч за пределы поля.
  • Травма, повреждение
    16'
    Укидья на выходе столкнулся с Икарди. Помощь медиков требуется голкиперу "Метца".
  • Угловой
    15'
    Дракслер от углового флага навесил к воротам. Укидья выходит из ворот и кулаком выбивает мяч из штрафной площади.
  • Опасный момент
    14'
    Ди Мария слева вывел к воротам Сарабию. Пабло один на один не смог переиграть Укидья.
  • Опасный момент
    12'
    Икарди замыкает навес Ди Марии слева, но головой отправляет мяч нападающий "ПСЖ" над перекладиной.
  • 10'
    Бойе по центру сделал рывок вперёд, но передачу вперёд Джон сделал неудачно.
  • Опасный момент
    9'
    Ди Мария слева выходит один на один с голкипером, но Укидья парирует удар аргентинца.
  • Опасный момент
    8'
    Ньяне по центру выскочил один на один с голкипером, но чуть отпустил от себя мяч. Навас бросился в ноги Ибраима и сумел забрать мяч.
  • 7'
    Игроки "Метца" смело идут вперёд. Забросы на Диалло и Булая постоянно держат в напряжении оборону парижан.
  • Угловой
    6'
    Ди Мария исполнил первый угловой удар в матче. Подача на ближнюю штангу получилась слабой. Мяч отскочил к Икарди, удар которого соперники заблокировали.
  • 5'
    Ди Мария с двадцати шести метров пробил немного правее ворот.
  • Опасный момент
    4'
    Диалло замыкал прострел справа на дальней штанге, но в падении ногой не смог направить мяч в угол.
  • Желтая карточка
    3'
    Диалло в центре поля схватил руками Ньяне и сразу получил жёлтую карточку.
  • 2'
    "ПСЖ" играет в тёмно-синей форме с красной вертикальной полосой спереди, "Метц" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Парк де Пренс"!
  • Первый тайм
  • 36'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 35'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: ПСЖ: 68%, Метц: 32%.
  • 35'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Диалло Хабиб из команды Метц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 34'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Навас Кейлор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    34'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой слева.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 33'
    Шанс! Икарди Мауро из команды ПСЖ пробил головой, но мимо
  • 33'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 32'
    Сарабия Пабло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 32'
    Эррера Андер из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 32'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 32'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 31'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Маига Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Ди Мария Анхель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 30'
    Контроль мяча: ПСЖ: 68%, Метц: 32%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Бронн Дилан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Сарабия Пабло
  • 29'
    Эррера Андер не смог попасть в створ ударом издали
  • 29'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Баккер Митчел из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Диалло Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Дракслер Юлиан из команды ПСЖ подал угловой слева.
  • 28'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 28'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Маига Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Икарди Мауро из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 27'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ забрасывает мяч в штрафную.
  • 27'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 26'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 26'
    Булая Фарид нанес удар, мяч был парирован, но Навас Кейлор не удержал его в руках.
  • 25'
    Диалло Хабиб из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Метц начинает контратаку
  • 25'
    Контроль мяча: ПСЖ: 64%, Метц: 36%.
  • 25'
    Фофана Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Дракслер Юлиан из команды ПСЖ подал угловой слева.
  • 25'
    Игра в одни ворота сейчас. ПСЖ доминирует и владеет мячом
  • 25'
    Бойе Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 25'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сарабия Пабло мяча так и не получил
  • 24'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 24'
    Отличный пас сделал Ди Мария Анхель из команды ПСЖ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 24'
    Отличные скиллы показывает Ди Мария Анхель, обводя своих соперников
  • 24'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 23'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Делен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Баккер Митчел из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Дагба Колин из команды ПСЖ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 22'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 22'
    Дракслер Юлиан не смог попасть в створ ударом издали
  • 21'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Метц контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: ПСЖ: 62%, Метц: 38%.
  • 19'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 19'
    Метц контролирует мяч.
  • 19'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Дракслер Юлиан из команды ПСЖ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 18'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Баккер Митчел из команды ПСЖ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 17'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 17'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Контроль мяча: ПСЖ: 64%, Метц: 36%.
  • Травма, повреждение
    15'
    Укидья Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 14'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Дракслер Юлиан из команды ПСЖ подал угловой слева.
  • 14'
    Должен был быть гол! Сарабия Пабло имел отличный шанс, но Укидья Александр не дал голу состоятся!
  • 13'
    Ди Мария Анхель разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 13'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 13'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 12'
    Шанс! Икарди Мауро из команды ПСЖ пробил головой, но мимо
  • 12'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ делает отличный кросс...
  • 12'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 11'
    Метц контролирует мяч.
  • 11'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: ПСЖ: 63%, Метц: 37%.
  • 10'
    Метц пытается что-то создать.
  • 9'
    Булая Фарид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Ди Мария Анхель нанес удар, мяч был парирован, но Укидья Александр не удержал его в руках.
  • 8'
    Икарди Мауро разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 7'
    Навас Кейлор взял и забрал мяч на выходе
  • 7'
    Ньяне Ибраима из команды Метц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 7'
    Булая Фарид из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 7'
    Дагба Колин из команды ПСЖ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ди Мария Анхель мяча так и не получил
  • 7'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 6'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: ПСЖ: 81%, Метц: 19%.
  • 5'
    Ди Мария Анхель пробует нанести удар издали, но Укидья Александр держит все под контролем
  • 5'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Икарди Мауро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    Диалло Абду из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 4'
    Плохо сыграл Делен Тома - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    4'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ подал угловой справа.
  • 4'
    Ди Мария Анхель мяч отрикошетил от ворот
  • 3'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 3'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 2'
    Удар от ворот произведет ПСЖ
  • 2'
    Диалло Хабиб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 2'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Метц пытается что-то создать.
  • 2'
    Гуэйе Идрисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    1'
    Диалло Абду - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    1'
    Диалло Абду из команды ПСЖ играет слишком грубо. Диалло Хабиб оказался на газоне.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Метц

Исход игры
ПСЖ
96.3% (157)
Ничья
1.8% (3)
Метц
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.17% (75)
Меньше
52.83% (84)
Обе команды забьют
Да
27.67% (44)
Нет
72.33% (115)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
44.2% (72)
3:0 ПСЖ
17.2% (28)
3:1 ПСЖ
11.7% (19)
2:1 ПСЖ
11% (18)
1:0 ПСЖ
5.5% (9)
4:0 ПСЖ
2.5% (4)
4:1 ПСЖ
1.2% (2)
0:1 Метц
1.2% (2)
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Основное время
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1.33 4.50 13.00
1.37 4.40 9.20
1.28 7.30 12.50
1.08 12.73 22.79
1.33 5.07 11.81

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.20 1.09 5.55 1.14 2.63 1.48 1.95 1.85 1.53 2.50 1.91 1.95 1.67 2.10 1.87 2.00 1.28 3.60 1.77 2.12 1.12 6.10 1.80 2.08 1.09 7.20 1.05 8.70 1.04 9.30 1.01 12.00 1.11 5.60
13.00 1.00 11.25 1.01 4.95 1.13 4.35 1.17 2.28 1.58 2.00 1.81 1.71 2.38 1.32 3.30 1.20 4.33 1.10 6.00 1.07 6.20 1.00 11.25 1.13 6.20
4.88 1.14 8.58 1.06 4.23 1.19 3.60 1.27 2.48 1.56 2.02 1.84 1.67 2.26 1.39 2.99 1.29 3.48 1.13 4.86 1.10 5.38
3.15 1.40 2.75 1.49 2.35 1.65 1.96 1.94 1.72 2.21 1.54 2.60 1.67 2.32 1.53 2.63 1.26 4.17 1.50 2.50 1.17 5.58 1.10 6.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.62 2.27 1.13 5.80 1.08 7.77 1.20 5.00 1.35 3.20
3.38 1.32 2.50 1.50 1.69 2.15 1.27 3.68 1.19 4.75
4.86 1.13 3.96 1.22 2.19 1.71 1.61 2.37 1.36 3.12 1.12 4.99 1.09 5.61
2.17 1.74 1.79 2.10 1.39 3.13 1.27 3.97 1.20 4.80 1.34 3.39 1.17 5.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.05 1.31 1.80 1.94 1.44 2.80 1.27 3.70
5.35 1.15 3.68 1.28 2.11 1.68 1.57 2.28 1.34 3.20 1.15 5.35 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.59
2.03 1.76
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
4.05 1.21
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