ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Метц
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|1
|1
|2.
|Паредес Леандро
|1
|1
|3.
|Бернат Хуан
|2
|0
|4.
|Кюрзава Левен
|0
|1
|5.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|6.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|7.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пажо Венсан
|1
|0
|2.
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|3.
|Бронн Дилан
|1
|0
|4.
|Маига Хабиб
|1
|0
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ
Метц Последние 20 матчей: + = -Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 0
Метц: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|9.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|10.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|Ним
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|14.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Прогнозы на матч ПСЖ - Метц
Исход игры
ПСЖ
97% (64)
Ничья
3% (2)
Метц
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.31% (34)
Меньше
47.69% (31)
Обе команды забьют
Да
23.08% (15)
Нет
76.92% (50)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
43.9% (29)
3:0 ПСЖ
24.2% (16)
3:1 ПСЖ
13.6% (9)
4:0 ПСЖ
6.1% (4)
2:1 ПСЖ
4.5% (3)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|6.60
|1.09
|5.70
|1.12
|3.20
|1.35
|2.60
|1.50
|1.96
|1.90
|1.77
|2.12
|1.59
|2.46
|1.80
|2.08
|1.40
|2.95
|1.21
|4.40
|1.16
|4.90
|1.06
|8.00
|1.11
|5.60
|—
|—
|9.10
|1.07
|4.40
|1.22
|3.68
|1.29
|2.44
|1.57
|—
|—
|1.99
|1.84
|—
|—
|1.73
|2.36
|1.40
|3.00
|1.31
|3.52
|1.15
|5.55
|1.13
|6.20
|—
|—
|8.58
|1.06
|4.23
|1.19
|3.60
|1.27
|2.48
|1.56
|—
|—
|2.02
|1.84
|—
|—
|1.67
|2.26
|1.39
|2.99
|1.29
|3.48
|1.13
|4.86
|1.10
|5.38