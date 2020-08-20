  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Метц

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 1 1
2. Паредес Леандро 1 1
3. Бернат Хуан 2 0
4. Кюрзава Левен 0 1
5. Сарабия Пабло 1 0
6. Ди Мария Анхель 1 0
7. Флоренци Алессандро 1 0
Метц
# Игрок      
1. Пажо Венсан 1 0
2. Сентонз Фабьен 1 0
3. Бронн Дилан 1 0
4. Маига Хабиб 1 0

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: + = -
ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ
Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен ПСЖ 4:0 Селтик ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Гавр 0:9 ПСЖ ПСЖ 2:0 Боруссия Д Лион 1:5 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 4:3 Бордо Боруссия Д 2:1 ПСЖ Амьен 4:4 ПСЖ Дижон 1:6 ПСЖ ПСЖ 4:2 Лион Нант 1:2 ПСЖ
Метц Последние 20 матчей: + = -
Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц
Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц Метц 3:0 Шарлеруа Метц 4:1 Сераинг Метц 4:1 Сераинг Юнайтед Метц 2:1 Ним Амьен 0:1 Метц Метц 0:2 Лион Нант 0:0 Метц Метц 1:2 Бордо Монпелье 1:1 Метц Метц 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:1 Метц Метц 1:0 Страсбург

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 0
Метц: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 9
Метц 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Метц Лига 1 Метц 1:5 ПСЖ Лига 1 Метц 2:3 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 2:0 Метц Кубок лиги ПСЖ 3:0 Метц Лига 1 ПСЖ 3:1 Метц Лига 1 Метц 2:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Метц Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Монако Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Сент-Этьен Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Марсель Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Ланс Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Анже Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
9. Бордо Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
10. Лион Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
11. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Ним Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
14. Лорьян Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Брест Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Реймс Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
17. Метц Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18. ПСЖ Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Метц от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2020, осталось 2 дня 16 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 66
    ПСЖ 97% (64)
    X 3% (2)
    Метц 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Метц
    1.23
    7.30
    35.00
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч ПСЖ - Метц

    Исход игры
    ПСЖ
    97% (64)
    Ничья
    3% (2)
    Метц
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.31% (34)
    Меньше
    47.69% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    23.08% (15)
    Нет
    76.92% (50)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    43.9% (29)
    3:0 ПСЖ
    24.2% (16)
    3:1 ПСЖ
    13.6% (9)
    4:0 ПСЖ
    6.1% (4)
    2:1 ПСЖ
    4.5% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч ПСЖ - Метц онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.12 10.00 17.00
    1.23 7.30 11.50
    1.12 13.25 35.00
    1.08 12.73 22.79

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    6.60 1.09 5.70 1.12 3.20 1.35 2.60 1.50 1.96 1.90 1.77 2.12 1.59 2.46 1.80 2.08 1.40 2.95 1.21 4.40 1.16 4.90 1.06 8.00 1.11 5.60
    9.10 1.07 4.40 1.22 3.68 1.29 2.44 1.57 1.99 1.84 1.73 2.36 1.40 3.00 1.31 3.52 1.15 5.55 1.13 6.20
    8.58 1.06 4.23 1.19 3.60 1.27 2.48 1.56 2.02 1.84 1.67 2.26 1.39 2.99 1.29 3.48 1.13 4.86 1.10 5.38
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    3.33 1.36 1.90 1.90 1.45 2.75 1.35 3.20
    4.30 1.22 2.15 1.70 1.60 2.34 1.37 3.10
    4.86 1.13 3.96 1.22 2.19 1.71 1.61 2.37 1.36 3.12 1.12 4.99 1.09 5.61
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.40 1.53 1.73 2.03 1.42 2.75
    6.80 1.10 2.91 1.41 2.19 1.68 1.65 2.24 1.32 3.38 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.82 1.99
    2.03 1.76
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.27
    Букмекер Да Нет
    3.53 1.37
    Рейтинг букмекеров
    1
    Бонус: 5 000 ₽
    Обзор
    Играть
    2
    Бонус: 15 000 ₽
    Обзор
    Играть
    3
    Бонус: 5 000 ₽
    Обзор
    Играть
    4
    Бонус: 10 000 ₽
    Обзор
    Играть
    5
    Бонус: 1 000 ₽
    Обзор
    Играть
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный