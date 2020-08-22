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Лилль
 
Позже

Стадион:
Ренн
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
10
Иконе
Жонатан
18
Саншеш
Ренату
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
16
Менди
Эдуар
2
Боэ
Саша
6
Агер
Наиф
3
Да
Сильва
Дамьен
17
Мауасса
Фет
15
Н'Зонзи
Стивен
14
Буриго
Бенжамен
28
Мартин
Йонас
7
Рафинья
Диас
11
Ньянг
М'Байе
21
Терье
Мартен
Лилль
4-2-3-1
Ренн
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: + = -
Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт
Брюгге 2:0 Лилль Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Лилль 1:0 Лион Нант 0:1 Лилль Лилль 3:0 Тулуза Лилль 1:2 Марсель Анже 0:2 Лилль Лилль 1:0 Ренн Страсбург 1:2 Лилль Эпиналь 2:1 Лилль Лилль 0:2 ПСЖ Лион 2:2 Лилль Гонфревиль 0:2 Лилль Дижон 1:0 Лилль Лилль 2:0 Амьен Раон-л'Этап 2:3 Лилль
Ренн Последние 20 матчей: + = -
Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн
Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже Ренн 3:0 Шатору Ренн 5:0 Монпелье Сент-Этьен 2:1 Ренн Тулуза 0:2 Ренн Ренн 2:1 Ним Реймс 1:0 Ренн Белфорт 0:3 Ренн Ренн 0:0 Брест Лилль 1:0 Ренн Ренн 3:2 Нант Анже 4:5 Ренн Ницца 1:1 Ренн Athletico Marseille 0:2 Ренн Ним 0:1 Ренн

Последние игры между собой

Лилль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ренн: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Лилль 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Ренн 3:1 Лилль Лига 1 Ренн 2:1 Лилль Кубок
Лилль 3:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 4:2 Ренн Товарищеские матчи Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Кубок Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Бордо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ним Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Дижон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Лилль 78.1% (121)
X 17.4% (27)
Ренн 4.5% (7)
Все прогнозы
1.62 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Ренн
2.15
3.40
4.30
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Прогнозы на матч Лилль - Ренн

Исход игры
Лилль
78.1% (121)
Ничья
17.4% (27)
Ренн
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (68)
Меньше
55.26% (84)
Обе команды забьют
Да
59.21% (90)
Нет
40.79% (62)
Популярный счёт
2:1 Лилль
35.5% (55)
1:0 Лилль
32.9% (51)
1:1 Ничья
14.2% (22)
2:0 Лилль
5.2% (8)
1:2 Ренн
2.6% (4)
3:1 Лилль
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:1 Ренн
1.3% (2)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.91 3.40 4.30
2.15 3.15 3.60
1.95 3.25 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.75
Букмекер Да Нет
5.55 1.15
Букмекер Да Нет
4.10 1.24
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