  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Лилль
1:1
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
35' Красная карточка
Боэ Саша
1:0
40' Гол
Бамба Джонатан
43' Красная карточка
Мандава Рейнилду
1:1
74' Гол
Да Сильва Дамьен
88' Желтая карточка
Тэт Флавьен
90'+5
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
18
Саншеш
Ренату
10
Иконе
Жонатан
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
16
Менди
Эдуар
2
Боэ
Саша
6
Агер
Наиф
3
Да
Сильва
Дамьен
17
Мауасса
Фет
28
Мартин
Йонас
15
Н'Зонзи
Стивен
14
Буриго
Бенжамен
7
Рафинья
Диас
11
Ньянг
М'Байе
21
Терье
Мартен
Лилль
4-2-3-1
Ренн
4-3-3

Ход матча

35'
 
Боэ Саша
40'
Бамба Джонатан
(Шека)
1:0
42'
 
Соппи Брэндон
Мартин Йонас
43'
Мандава Рейнилду
 
46'
Брадариц Домагой
Шека
 
64'
 
Тэт Флавьен
Ньянг М'Байе
64'
 
Камавинга Эдуардо
Буриго Бенжамен
64'
 
Дель Кастильо Ромен
Рафинья Диас
65'
Йилмаз Бурак
Дэвид Джонатан
 
74'
1:1
Да Сильва Дамьен
(Камавинга Эдуардо)
82'
Сумаре Бубакари
Иконе Жонатан
 
83'
Араужо Луис
Саншеш Ренату
 
88'
 
Тэт Флавьен
90'
Язиджи Юсуф
Андре Бенжамин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бамба Джонатан 1 1
2. Шека 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Да Сильва Дамьен 1 1
2. Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Мандава Рейнилду 0 1
Ренн
# Игрок      
1. Боэ Саша 0 1
2. Тэт Флавьен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 0 0 100% (1) 0 0 0
 Ренн 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: + = -
Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт
Брюгге 2:0 Лилль Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Лилль 1:0 Лион Нант 0:1 Лилль Лилль 3:0 Тулуза Лилль 1:2 Марсель Анже 0:2 Лилль Лилль 1:0 Ренн Страсбург 1:2 Лилль Эпиналь 2:1 Лилль Лилль 0:2 ПСЖ Лион 2:2 Лилль Гонфревиль 0:2 Лилль Дижон 1:0 Лилль Лилль 2:0 Амьен Раон-л'Этап 2:3 Лилль
Ренн Последние 20 матчей: + = -
Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн
Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже Ренн 3:0 Шатору Ренн 5:0 Монпелье Сент-Этьен 2:1 Ренн Тулуза 0:2 Ренн Ренн 2:1 Ним Реймс 1:0 Ренн Белфорт 0:3 Ренн Ренн 0:0 Брест Лилль 1:0 Ренн Ренн 3:2 Нант Анже 4:5 Ренн Ницца 1:1 Ренн Athletico Marseille 0:2 Ренн Ним 0:1 Ренн

Последние игры между собой

Лилль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ренн: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Лилль 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Ренн 3:1 Лилль Лига 1 Ренн 2:1 Лилль Кубок
Лилль 3:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 4:2 Ренн Товарищеские матчи Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Кубок Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Бордо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ним Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Дижон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Лилль: 62%, Ренн: 38%.
  • 48'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Ньянг М'Байе из команды Ренн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 48'
    Рафинья Диас из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 48'
    Н'Зонзи Стивен из команды Ренн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 48'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Лилль контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    47'
    Рафинья Диас возвращается на поле.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Саншеш Ренату выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 45'
    Контроль мяча: Лилль: 62%, Ренн: 38%.
  • 45'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    45'
    Ох, нехорошо это выглядит. Рафинья Диас получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    45'
    Рафинья Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 43'
    УДАЛЕНИЕ! - Мандава Рейнилду удален за серьёзный фол
  • Фол, нарушение
    43'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Рафинья Диас пострадал.
  • 43'
    Brandon Soppy из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    43'
    Челик Зеки наказан за толчок Н'Зонзи Стивен
  • 42'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 42'
    Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Brandon Soppy
  • 40'
    Шека сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Бамба Джонатан изменил счет на табло!
  • 40'
    Шека разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 40'
    Контроль мяча: Лилль: 68%, Ренн: 32%.
  • 39'
    Ренн контролирует мяч.
  • 38'
    Лилль контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    38'
    Мандава Рейнилду возвращается на поле.
  • 38'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 38'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    36'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мандава Рейнилду получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    36'
    Мандава Рейнилду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 36'
    Контроль мяча: Лилль: 65%, Ренн: 35%.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    УДАЛЕНИЕ! - Боэ Саша удален за серьёзный фол
  • Фол, нарушение
    35'
    Боэ Саша из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Мандава Рейнилду пострадал.
  • 34'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 33'
    Саншеш Ренату не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    33'
    Н'Зонзи Стивен из команды Ренн играет слишком грубо. Иконе Жонатан оказался на газоне.
  • 32'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Иконе Жонатан нанес удар головой, но Менди Эдуар спокойно отбил мяч.
  • 31'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Лилль: 60%, Ренн: 40%.
  • 30'
    Челик Зеки из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 30'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Иконе Жонатан из команды Лилль плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 30'
    Шека из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 29'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Матч возобновлен
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 28'
    Ньянг М'Байе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 28'
    Ренн начинает контратаку
  • 28'
    Ботман Свен ошибается в защите.
  • 28'
    Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    27'
    Саншеш Ренату из команды Лилль подал угловой слева.
  • 27'
    Боэ Саша предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    27'
    Саншеш Ренату из команды Лилль подал угловой слева.
  • 27'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 26'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Менди Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 25'
    Контроль мяча: Лилль: 59%, Ренн: 41%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Рафинья Диас из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мандава Рейнилду
  • 25'
    Боэ Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 25'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    23'
    Мартин Йонас из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Шека пострадал.
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Ньянг М'Байе из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
  • 22'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Н'Зонзи Стивен нанес удар головой, но Меньян Майк спокойно отбил мяч.
  • 21'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Рафинья Диас пострадал.
  • Фол, нарушение
    20'
    Ньянг М'Байе задерживает мяч рукой
  • 20'
    Контроль мяча: Лилль: 53%, Ренн: 47%.
  • 20'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Опасность предотвращена - Ботман Свен из команды Лилль вступил в отбор удачно
  • 20'
    Мартин Йонас из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 19'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 18'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    17'
    Дэвид Джонатан из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Менди Эдуар пострадал.
  • 17'
    Андре Бенжамин из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 16'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Лилль: 53%, Ренн: 47%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 15'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Рафинья Диас
  • 14'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 13'
    Рафинья Диас не смог попасть в створ ударом издали
  • 11'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Лилль: 61%, Ренн: 39%.
  • 10'
    Иконе Жонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 10'
    Иконе Жонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 10'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    9'
    Н'Зонзи Стивен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Андре Бенжамин пострадал.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • Фол, нарушение
    8'
    Терье Мартен наказан за толчок Саншеш Ренату
  • 7'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Рафинья Диас из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 6'
    Отличные скиллы показывает Рафинья Диас, обводя своих соперников
  • 5'
    Контроль мяча: Лилль: 60%, Ренн: 40%.
  • 4'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 3'
    Мауасса Фет не смог попасть в створ ударом издали
  • 3'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Боэ Саша из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
  • 2'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
  • 1'
    Опасность предотвращена - Ботман Свен из команды Лилль вступил в отбор удачно
  • 1'
    Ньянг М'Байе из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 1'
    Рафинья Диас из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лилль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Лилль 78.1% (121)
X 17.4% (27)
Ренн 4.5% (7)
Все прогнозы
1.62 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Лилль 1:1 Ренн

Исход игры
Лилль
78.1% (121)
Ничья
17.4% (27)
Ренн
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (68)
Меньше
55.26% (84)
Обе команды забьют
Да
59.21% (90)
Нет
40.79% (62)
Популярный счёт
2:1 Лилль
35.5% (55)
1:0 Лилль
32.9% (51)
1:1 Ничья
14.2% (22)
2:0 Лилль
5.2% (8)
1:2 Ренн
2.6% (4)
3:1 Лилль
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:1 Ренн
1.3% (2)
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4.70 1.53 5.50
2.00 3.25 4.05
4.60 1.45 6.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
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