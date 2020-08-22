Brandon Soppy предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Brandon Soppy выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Brandon Soppy выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Ньянг М'Байе из команды Ренн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Саншеш Ренату выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Рафинья Диас получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Рафинья Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Brandon Soppy из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

42' Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Brandon Soppy

40' Г О О О О Л - Бамба Джонатан изменил счет на табло!

40' Шека разрезает оборону соперника отличным пасом

38' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Мандава Рейнилду получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Мандава Рейнилду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Ренн

33' Саншеш Ренату не смог попасть в створ ударом издали

32' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Иконе Жонатан из команды Лилль плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

30' Шека из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

29' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Боэ Саша предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Менди Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Боэ Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Лилль

15' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Лилль

13' Рафинья Диас не смог попасть в створ ударом издали

11' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Лилль

7' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Рафинья Диас из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Отличные скиллы показывает Рафинья Диас , обводя своих соперников

4' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Лилль

3' Мауасса Фет не смог попасть в створ ударом издали

3' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе

1' Ньянг М'Байе из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лилль начинает с центра поля