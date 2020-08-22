Лилль
1:1
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа
Ренн
35' Красная карточкаБоэ Саша
1:0
40' ГолБамба Джонатан
43' Красная карточкаМандава Рейнилду
1:1
74' ГолДа Сильва Дамьен
88' Желтая карточкаТэт Флавьен
16
Меньян
Майк
8
Шека
16
Менди
Эдуар
2
Боэ
Саша
17
Мауасса
Фет
28
Мартин
Йонас
11
Ньянг
М'Байе
21
Терье
Мартен
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
2 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
-
21 Терье МартенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
35'
40'
1:0
43'
46'
74'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бамба Джонатан
|1
|1
|2.
|Шека
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|2.
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мандава Рейнилду
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Боэ Саша
|0
|1
|2.
|Тэт Флавьен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: + = -Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт
Ренн Последние 20 матчей: + = -Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн
Последние игры между собой
Лилль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ренн: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Лилль 3:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 4:2 Ренн Товарищеские матчи Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Кубок Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ним
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Монако
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Прогнозы на матч Лилль 1:1 Ренн
Исход игры
Лилль
78.1% (121)
Ничья
17.4% (27)
Ренн
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (68)
Меньше
55.26% (84)
Обе команды забьют
Да
59.21% (90)
Нет
40.79% (62)
Популярный счёт
2:1 Лилль
35.5% (55)
1:0 Лилль
32.9% (51)
1:1 Ничья
14.2% (22)
2:0 Лилль
5.2% (8)
1:2 Ренн
2.6% (4)
3:1 Лилль
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:1 Ренн
1.3% (2)
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