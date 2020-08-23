12
Агилар
Рубен
22
Фофана
Юссуф
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
-
37 Диоп СофианПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Мийо ЭнцоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: + = -АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако
Реймс Последние 20 матчей: + = -Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс
Последние игры между собой
Монако: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ним
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Монако
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Прогнозы на матч Монако - Реймс
Исход игры
Монако
92.5% (136)
Ничья
5.4% (8)
Реймс
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.42% (51)
Меньше
64.58% (93)
Обе команды забьют
Да
36.81% (53)
Нет
63.19% (91)
Популярный счёт
2:0 Монако
32% (47)
2:1 Монако
25.9% (38)
1:0 Монако
25.2% (37)
1:1 Ничья
4.1% (6)
3:1 Монако
3.4% (5)
3:0 Монако
2.7% (4)
3:2 Монако
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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