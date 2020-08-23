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Монако
 
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Стадион:
Реймс
40
Лекомт
Бенжамен
12
Агилар
Рубен
29
Дисаси
Аксель
32
Бадьяшиль
Бенуа
2
Балло-Туре
Фоде
22
Фофана
Юссуф
24
Чуамени
Орельен
17
Головин
Александр
11
Желсон
Мартиньш
9
Бен-Йеддер
Виссам
7
Оньекуру
Генри
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
7
Шавалерин
Ксавье
15
Манетси
Маршал
27
Туре
Эль
Билал
24
Кафаро
Матьё
8
Кутеса
Дерек
11
Диа
Булайе
Монако
4-3-3
Реймс
4-2-3-1

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: + = -
АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако
Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако Монако 2:1 Реймс Монако 5:1 Лилль Монако 0:3 Лилль
Реймс Последние 20 матчей: + = -
Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс
Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр Реймс 2:2 Дюнкерк Реймс 3:0 Руан Реймс 3:1 Труа Реймс 1:0 Брест Монако 1:1 Реймс Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:0 Ренн Страсбург 3:0 Реймс Реймс 1:1 Ницца Анже 1:4 Реймс Реймс 0:1 Метц Реймс 0:3 ПСЖ Амьен 1:1 Реймс Ним 2:0 Реймс

Последние игры между собой

Монако: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Монако 1:1 Реймс Лига 1 Монако 2:1 Реймс Кубок Реймс 0:0 Монако Лига 1 Монако 0:0 Реймс Лига 1
Реймс 1:0 Монако Лига 1 Монако 2:2 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Монако Лига 1 Реймс 1:3 Монако Лига 1 Монако 1:1 Реймс Лига 1 Монако 3:2 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монако Кубок лиги Реймс 1:1 Монако Лига 1 Реймс 2:0 Монако Лига 2 Монако 1:2 Реймс Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Бордо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ним Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Дижон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура чемпионата Франции между "Монако" и "Реймсом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 147
Монако 92.5% (136)
X 5.4% (8)
Реймс 2% (3)
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1.9 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Реймс
1.99
3.60
4.40
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Прогнозы на матч Монако - Реймс

Исход игры
Монако
92.5% (136)
Ничья
5.4% (8)
Реймс
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.42% (51)
Меньше
64.58% (93)
Обе команды забьют
Да
36.81% (53)
Нет
63.19% (91)
Популярный счёт
2:0 Монако
32% (47)
2:1 Монако
25.9% (38)
1:0 Монако
25.2% (37)
1:1 Ничья
4.1% (6)
3:1 Монако
3.4% (5)
3:0 Монако
2.7% (4)
3:2 Монако
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.99 3.60 4.40
1.90 3.40 4.25
1.90 3.40 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.76
Букмекер Да Нет
5.60 1.15
Букмекер Да Нет
4.00 1.23
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