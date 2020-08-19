Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: + = -АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако
Реймс Последние 20 матчей: + = -Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс
Последние игры между собой
Монако: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ним
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Монако
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дижон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Нант
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Монако - Реймс
Исход игры
Монако
91.7% (77)
Ничья
6% (5)
Реймс
2.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.14% (30)
Меньше
63.86% (53)
Обе команды забьют
Да
36.14% (30)
Нет
63.86% (53)
Популярный счёт
2:0 Монако
34.5% (29)
2:1 Монако
26.2% (22)
1:0 Монако
21.4% (18)
1:1 Ничья
4.8% (4)
3:0 Монако
4.8% (4)
3:1 Монако
3.6% (3)
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