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Монако
 
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Стадион:
Реймс

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: + = -
АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако
Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако Монако 2:1 Реймс Монако 5:1 Лилль Монако 0:3 Лилль
Реймс Последние 20 матчей: + = -
Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс
Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр Реймс 2:2 Дюнкерк Реймс 3:0 Руан Реймс 3:1 Труа Реймс 1:0 Брест Монако 1:1 Реймс Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:0 Ренн Страсбург 3:0 Реймс Реймс 1:1 Ницца Анже 1:4 Реймс Реймс 0:1 Метц Реймс 0:3 ПСЖ Амьен 1:1 Реймс Ним 2:0 Реймс

Последние игры между собой

Монако: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Монако 1:1 Реймс Лига 1 Монако 2:1 Реймс Кубок Реймс 0:0 Монако Лига 1 Монако 0:0 Реймс Лига 1
Реймс 1:0 Монако Лига 1 Монако 2:2 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Монако Лига 1 Реймс 1:3 Монако Лига 1 Монако 1:1 Реймс Лига 1 Монако 3:2 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монако Кубок лиги Реймс 1:1 Монако Лига 1 Реймс 2:0 Монако Лига 2 Монако 1:2 Реймс Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ним Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дижон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Нант Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Реймс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 августа 2020, осталось 2 дня 9 часов 57 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 84
    Монако 91.7% (77)
    X 6% (5)
    Реймс 2.4% (2)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Монако - Реймс

    Исход игры
    Монако
    91.7% (77)
    Ничья
    6% (5)
    Реймс
    2.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.14% (30)
    Меньше
    63.86% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    36.14% (30)
    Нет
    63.86% (53)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    34.5% (29)
    2:1 Монако
    26.2% (22)
    1:0 Монако
    21.4% (18)
    1:1 Ничья
    4.8% (4)
    3:0 Монако
    4.8% (4)
    3:1 Монако
    3.6% (3)
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    1.96 3.60 3.95
    1.90 3.45 4.20
    1.90 3.45 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.08 1.78
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.15
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
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