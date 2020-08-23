Первый тайм

38' Рефери не любит споров - именно за это До Лука сейчас получил желтую

37' Какой промах! Jeremy Le Douaron имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

37' Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Бенрау Яссин из команды Ним пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке

36' Матч возобновлен

36' Ферхат Зинедин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Фоссурье Жюльен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Удар от ворот произведет Ним

34' Кардона Ирвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Отличный командный гол!

31' Г О О О О Л - Мелинг Биргер изменил счет на табло!

31' Ним имеет хороший шанс забить.

30' Удар от ворот произведет Брест

30' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

27' До Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Удар от ворот произведет Брест

26' Бенрау Яссин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

24' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Брест имеет хороший шанс забить.

22' Матч возобновлен

21' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

19' Ним имеет хороший шанс забить.

18' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Брест

17' Денкей Ауэке оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Удар от ворот произведет Брест

16' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Удар от ворот произведет Брест

12' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Ним

10' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Г О О О О Л - Денкей Ауэке изменил счет на табло!

8' Ним имеет хороший шанс забить.

7' ШТАНГА! Пробил головой Ландре Лоик прямо в каркас ворот!

6' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ним имеет хороший шанс забить.

5' Jeremy Le Douaron нанес удар, но тот был заблокирован.

5' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Ним

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брест начинает с центра поля